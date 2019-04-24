Политика
Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретенияВести.Ru 06:05
Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений. Это соглашение обеспечивало сохранность секретных изобретений, созданных в Советском Союзе.
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В Рунете с иронией встретили выход Украины из договора о секретных изобретениях СССР
Народные новости11:06
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 16:45, Ашберн
Происшествия
Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиков
Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 13:19
Политика
Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса
Обновлено в 21:26 Владимир Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса.
Обновлено в 11:44
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
Со слов посла США в Москве Джона Хантсмана, развернутая в Средиземном море американская авианосная группировка в составе более 130 самолетов, 10 кораблей, авианосцев USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis (класса Nimitz), а также девяти тысяч моряков и морских пехотинцев, служит сигналом для Москвы.
Обновлено в 01:29
Авто
Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300
По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Путин призвал брать пример с Чечни в плане демографии
Президент добавил, что преимущество чеченского народа и вообще других народов Кавказа заключается в очень бережном отношении к детям и к другим родственникам.
Обновлено в 11:08
Футбол
«Атлетико» в результативном матче добыл победу над «Валенсией»
В центральном матче 34-го тура Ла Лиги "Валенсия" играла в гостях с "Атлетико".
Обновлено в 15:32
Происшествия
В Китае упавший с дерева гусь сбил мотоциклистку
Гусь упал с дерева и сбил мотоциклистку в Китае. Видеозапись происшествия опубликована на канале Newsflare на YouTube.
Обновлено в 10:19
Армия и оружие
Американский журнал расхвалил российский танк Т-14 «Армата»
Небезызвестный американский журнал The National Interest в очередной раз решил опубликовать статью о танке Т-14 "Армата".
Обновлено в 13:03
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ показали на первых изображениях
Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Космос
Ученые спорят о кольцах Сатурна
Некоторые ученые считают, что кольца сформировались около 100 миллионов лет назад, когда на нашей планете еще жили динозавры.
Обновлено вчера в 19:59
Армия и оружие
Носитель «Посейдона» спущен на воду
Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород» спущена на воду в «Севмаше» (Северодвинск), сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:54
Политика
Соловьев отреагировал на слухи о своей зарплате в 67 млн рублей
Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на распространяющиеся в Сети слухи о его зарплате.
Обновлено в 11:47
Кино
«Мстители» установили рекорд по предпродажам билетов в России
В Disney заявили, что новые «Мстители» установили рекорд по сумме предпродаж среди всех фильмов, выходивших в прокат в России, передает ТАСС.
Обновлено в 15:29
Политика
В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»
Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.
Обновлено в 07:24
Экономика
Граждан планируется избавить от потерь при смене пенсионного фонда
Граждане наконец будут избавлены от потерь инвестиционного дохода, которые уже превысили 120 млрд руб.
Обновлено вчера в 18:03
Кино
Первый тизер «Болотной твари» от DC Universe
Премьера первого сезона «Болотной твари» состоится на сервисе DC Universe 31 мая.
Обновлено в 12:17
Экономика
Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах
Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 13:38
Происшествия
Экс-замначальника отдела МВД по СКФО попался на попытке мошенничества
Уголовное дело открыто против замначальника отдела ГУ МВД по СКФО Игоря Алюшина, он задержан на Ставрополье по подозрению в покушении на мошенничество.
Обновлено в 14:44
Футбол
Зенит — Динамо 2:0
Обновлено в 15:54
Общество
Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян
«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес
Продюсер МакSим рассказала о «непростом состоянии» певицы после ДТП
Певица Марина Максимова, известная как МакSим, находится в «непростом состоянии» после автомобильной аварии, участницей которой она стала, заявила продюсер исполнительницы Маргарита Соколова.
Обновлено в 09:06
Политика
Чешское радио не стало извиняться из-за статьи о Зеленском
Ранее, 23 апреля, на своей странице в Twitter посольство Украины в Праге обратилось к руководству Cesky rozhals Plus в связи с комментарием его редактора Фингерланда о результатах президентских выборов на Украине, прозвучавшим днем ранее и опубликованным затем на сайте радио под заголовком «Еврей во главе украинских фашистов».
Обновлено в 12:37
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие
Шойгу заявил о важности сотрудничества России и Ирана по Сирии
Военное сотрудничество Ирана и России достигло высокого уровня, сотрудничество двух стран играет важную роль в нормализации обстановки на территории Сирии, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу в среду на переговорах с министром обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана Амиром Хатами.
Обновлено в 13:00
Общество
Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес
Похудевшая до 42 кг Джоли страдает от паралича и пишет завещание
Актриса похудела до 42 кг и страдает от паралича Белла, который влияет на мышцы лица.
Обновлено в 14:25
Происшествия
Школу в Москве эвакуировали из-за сообщения о минировании
После анонимного сообщения о минировании из школы на Литовском бульваре в Москве эвакуировали более 100 человек, пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
Обновлено в 14:05
Происшествия
Пассажирский автобус провалился в яму с кипятком в Петербурге
На углу Будапештской и улиц Димитрова в среду днем прорвало трубу, в результате на проезжей части образовалась полуметровая яма, в которую и провалился автобус.
Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес
Дочь Кончаловского и Толкалиной показала фото в купальнике
В кадре девушка предстала перед фолловерами, которых на сегодняшний день уже больше трех тясяч, в слитном купальнике с глубоким V-образным вырезом, демонстрируя крупное тату на руке, выше локтя, и мехенди чуть выше кисти — на другой.
Обновлено в 06:57