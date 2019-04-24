Политика
Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретенияВести.Ru 06:05
Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений. Это соглашение обеспечивало сохранность секретных изобретений, созданных в Советском Союзе.
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В Рунете с иронией встретили выход Украины из договора о секретных изобретениях СССР
Народные новости11:06
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Политика
Глава МИД Украины осудил решение России дать паспорта жителям Донбасса
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин негативно отреагировал на подписанный 24 апреля указ президента России Владимира Путина об упрощении выдачи российских паспортов жителям непризнанных республик на территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 09:42
Общество
В Москве побит семилетний температурный рекорд
Температура воздуха в Москве 24 апреля побила рекорд для этого дня за семь лет.
Обновлено в 11:14
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Политика
Nord Stream 2 готовится к суду с ЕС по газовой директиве
Глава Nord Stream 2 Маттиас Варниг написал письмо председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, в котором просит его подтвердить, что «Северный поток-2» будет рассматриваться в рамках директивы не как новый, а как уже существующий проект, что позволит газопроводу получить исключения.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Пассажирский автобус провалился в яму с кипятком в Петербурге
На углу Будапештской и улиц Димитрова в среду днем прорвало трубу, в результате на проезжей части образовалась полуметровая яма, в которую и провалился автобус.
Обновлено в 10:48
Политика
Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион
Обновлено в 04:53
Экономика
Россиянам пообещали сохранить доход при смене пенсионного фонда
Согласно законопроекту, при смене НПФ в системе ИПК взносы сразу пойдут в новый фонд, а основные средства передадут в недельный срок после их фиксации, который не может составлять более пяти лет с момента заключения участником системы договора с фондом.
Обновлено в 03:36
Политика
В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»
Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.
Обновлено в 07:24
Авто
Появились первые фото «Русского Прадо» от УАЗ
Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
Россия призвала НАТО отказаться от военной активности у её границ
«Важным условием для снижения напряжённости может стать прекращение дестабилизирующей активности вооружённых сил блока вблизи западных границ России, размещения дополнительных войск и объектов военной инфраструктуры в странах Балтии, Восточной Европе, наращивания военного присутствия в Чёрном море», — заявил он.
Обновлено в 05:12
Футбол
«Рома» предложила Конте зарплату €9,5 млн в год
Как сообщает Football Italia, представители римского клуба уже провели встречу с итальянским специалистом, в ходе которой объявили о готовности предложить Конте контракт сроком на три года, с заработной платой в размере €9,5 млн в год.
Обновлено в 11:23
Происшествия
В Саратове женщине по ошибке удалили грудь
В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Путин подписал закон, ужесточающий наказание за бегство с места ДТП
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, покинувших место дорожной аварии с тяжкими последствиями.
Обновлено в 04:15
Кино
Джеймс Ван экранизирует «Жребий Салема» Стивена Кинга
Джеймс Ван спродюсирует экранизацию книги Стивена Кинга «Жребий Салема».
Обновлено в 11:10
Происшествия
СК требует ареста причастных к убийству россиянина в Сирии
Следственный комитет установил новых фигурантов дела об убийстве в Сирии в 2015 году российского летчика Олега Пешкова, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:07
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
Россияне начали массово продавать дачи из-за налога
Обновлено в 01:24
Армия и оружие
В США признают, что нет танка мощнее Т-14 «Армата»
Танк Т-14 «Армата» совершил настоящий прорыв в танкостроении, превзойдя всех своих конкурентов по НАТО в любых характеристиках.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес
Анастасия Трегубова откровенно рассказала о своих четвертых родах
В этом месяце российская телеведущая Анастасия Трегубова стала мамой в четвертый раз.
Обновлено в 12:09
Общество
В МЧС разрешили жарить шашлыки на природе
МЧС не имеет ничего против жарки шашлыков на природе.
Обновлено в 05:12
Футбол
Главный врач «Зенита» осматривает Кокорина в СИЗО
Главный врач футбольного клуба "Зенит" в настоящее время осматривает игрока этого клуба Александра Кокорина в СИЗО "Бутырка", где он находится по обвинению в участии в серии драк в Москве, рассказал РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 03:52
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Общество
Журнал People назвал самую красивую женщину года
Американская актриса, продюсер и общественный деятель Дженнифер Гарнер признана самой красивой женщиной года по версии журнала People.
Обновлено в 10:28
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено в 07:47
Происшествия
По делу Арашуковых арестовали генерала СК
Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»
Юлия Михалкова объяснила, что на самом деле произошло с проектом.
Обновлено в 08:00
Общество
Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян
«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 05:55
Авто
Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300
По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.
Обновлено вчера в 23:35
Шоу-бизнес
Коллеги рассказали о плохом состоянии актера Леонова-Гладышева
Звезда "Убойной силы" и легендарного "Место встречи изменить нельзя" Евгений Леонов-Гладышев находится в плохом состоянии и практически не разговаривает.
Обновлено в 05:22