Политика
Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретенияВести.Ru 06:05
Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений. Это соглашение обеспечивало сохранность секретных изобретений, созданных в Советском Союзе.
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В Рунете с иронией встретили выход Украины из договора о секретных изобретениях СССР
Народные новости11:06
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 18:16, Ашберн
Шоу-бизнес
Коллеги рассказали о плохом состоянии актера Леонова-Гладышева
Звезда "Убойной силы" и легендарного "Место встречи изменить нельзя" Евгений Леонов-Гладышев находится в плохом состоянии и практически не разговаривает.
Обновлено в 05:22
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в дерби
Обновлено в 16:56
Политика
В США прокомментировали решение России по гражданству для ДНР и ЛНР
Решение России упростить процесс получения гражданства для жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР носит провокационный характер.
Обновлено в 14:01
Политика
Путин назвал сверхзадачи России
Глава государства Владимир Путин назвал сверхзадачи России. Речь идёт об экономике и повышении производительности труда.
Обновлено в 09:28
Кино
Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель
Обновлено в 16:57
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Армия и оружие
Генштаб: Штаты готовят обезоруживающий удар по России
Военачальник уверен, что подобная орбитальная ПРО вместе с пусковыми установками противоракет в Европе могут быть использованы для обезоруживающего удара.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес
Елена Яковлева рассказала о сделанных пластических операциях
Елена Яковлева призналась, что не хочет стареть, поэтому в свои 58 лет борется за молодость и делает пластические операции.
Обновлено в 10:27
Политика
Жители Донбасса смогут получить российский паспорт без отказа от гражданства Украины
Жителям самопровозглашенных республик Донбасса не придется отказываться от украинского гражданства, чтобы получить российское.
Обновлено в 14:11
Футбол
Сергей Семак назвал победу над «Динамо» заслуженной
Обновлено в 16:51
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что Дмитрий Тарасов никогда не давал ей денег
После разводе Ольга Бузова осталась буквально ни с чем.
Обновлено в 10:17
Энергетика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
Обновлено в 17:05
Происшествия
Террористы на Шри-Ланке готовили вторую серию атак на похоронах жертв
Террористы, устроившие взрывы на Шри-Ланке, планировали вторую серию атак на острове.
Обновлено в 09:00
Хоккей
Артемий Панарин: «Тампу» мы разделали, теперь «Бостон»
Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин выложил на своей странице в Instagram видео, посвященное предстоящей серии второго раунда Кубка Стэнли против «Бостона».
Обновлено в 13:04
Космос
Космический ад «Союза»: как и почему погиб космонавт Владимир Комаров
Обновлено вчера в 17:32
Экономика
ЦБ назвал регионы с наибольшим количеством финансовых пирамид в России
Наибольшая концентрация финансовых пирамид зафиксирована в центральной части России и на Урале, пишут «Известия» со ссылкой на директора департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерия Ляха.
Обновлено в 02:08
Хоккей
Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа
Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено в 15:42
Армия и оружие
В МИДе России ответили на заявление Ханстмана об угрозе РФ авианосцами
Заявления посла Соединенных Штатов в России Джона Хантсмана об угрозе РФ авианосцами США вызвали сожаления в российском МИДе.
Обновлено в 17:11
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ показали на первых изображениях
Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Политика
Порошенко подозревают в планах сорвать инаугурацию Зеленского
Команда действующего украинского президента Петра Порошенко планирует сорвать инаугурацию Владимира Зеленского, победившего во втором туре президентских выборов на Украине, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 18:08
Баскетбол
Баскетболисты ЦСКА вышли вперед в серии с «Басконией»
ЦСКА провел третий матч серии плей-офф баскетбольной евролиги с испанской "Басконией".
Обновлено в 16:48
Гаджеты
Раскрыты основные характеристики бюджетного флагмана от Redmi
Согласно обнародованной информации, известный в сети бюджетный флагман от Redmi, прозванный как Redmi 855, имеет 6,39-дюймовый экран.
Обновлено в 17:18
Здоровье
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
На Тайване за ввоз продукции, содержащей свинину из Вьетнама, предусмотрен штраф в $6500 за первичное нарушение и в $33000 – за повторное, также ограничен ввоз продукции из свинины из Гонконга, Макао, Лаоса, Камбоджи и Таиланда, сообщает Юшин.
Обновлено в 18:06
Кино
Только истинные фанаты супергероев вселенной Marvel пройдут этот ТЕСТ
Мировая премьера блокбастера "Мстители: Финал" (16+) состоялась 22 апреля, в России фильм выйдет в прокат спустя неделю.
Обновлено вчера в 22:15
Космос
Китай задумал отправить человека на Луну в ближайшие 10 лет
Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес
Дочь Кончаловского и Толкалиной показала фото в купальнике
В кадре девушка предстала перед фолловерами, которых на сегодняшний день уже больше трех тясяч, в слитном купальнике с глубоким V-образным вырезом, демонстрируя крупное тату на руке, выше локтя, и мехенди чуть выше кисти — на другой.
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес
Молодая жена Александра Цекало опубликовала фото в бикини
Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой Впервые Александр вывел молодую супугу в свет спустя пару недель после того, как стал ее законным мужем.
Обновлено в 03:58
Общество
Похолодание придет в Москву на Пасху
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 06:50
Происшествия
Неизвестные в масках обстреляли во Франции кафе
Неизвестные люди в масках обстреляли кафе во французском городе Туркуэн, в департаменте Нор на севере страны.
Обновлено в 12:33