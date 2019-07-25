Политика
Моряков с задержанного СБУ российского танкера освободилиДождь 10:10
Служба безопасности Украины задержала российский танкер «Neyma» за то, что он, по ее данным, блокировал украинские корабли в Керченском проливе. В МИД России заявили, что, если моряки захвачены в заложники, это «грубое нарушение международного права» и последствия «не заставят себя ждать».
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Политика
СБУ объяснила освобождение российских моряков с захваченного танкера
Служба безопасности Украины (СБУ) отпустила экипаж российского танкера NEYMA, который задержали в порту Измаила Одесской области, поскольку моряки не нарушали международные нормы морского права и законы Украины.
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