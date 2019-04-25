Энергетика
Украина остановила транзит российской нефтиLenta.ru 17:50
Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает БелТА со ссылкой на белорусскую «Гомельтранснефть Дружба». Уточняется, что полностью прекращена перекачка нефти на участке «Мозырь-Броды».
Читать в источнике
Оценить33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 20:42, Ашберн
Происшествия
Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление
Дмитрий Быков сообщил, что попал в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления. При этом писатель не знает, чем именно отравился.
Обновлено в 19:38
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева жалеет, что не сумела спасти Ирину Цывину
Скончавшуюся 18 апреля актрису Ирину Цывину любили близкие и ценили тысячи поклонников по всей стране.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Убившего человека казуара продадут на аукционе
Обновлено в 12:52
Спорт
Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов
Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Главе московского отделения «Другой России» запретили участвовать в массовых мероприятиях на два года
Чертановский суд Москвы назначил два года административного надзора руководителю московского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Ольге Шалиной, об этом сообщается в группе партии «ВКонтакте».
Обновлено в 16:19
Политика
Ким Чен Ын пригласил Путина в Северную Корею
Обновлено в 18:44
Авто
В России стартовали продажи обновленного пикапа Isuzu D-Max
Внешне рестайлинговый пикап отличается иной формой фар, видоизмененным бампером, модернизированной решеткой радиатора, другим дизайном колесных дисков и новыми боковыми подножками.
Обновлено в 05:20
Общество
Кулуарный мэр – кулуарные решения: гордума по телефону проголосовала за передачу области здания, в котором занимается 50 юных акробатов
Сегодня утром депутатам городской Думы Биробиджана на электронную почту пришёл проект решения о передаче земельного участка, гаража и здания бывшей вечерней школы №15, расположенной по адресу: ул. Кооперативная, 14, из муниципальной собственности в областную.
Обновлено в 09:05
Политика
Ким Чен Ын назвал условия мира на Корейском полуострове
Уважаемый высший руководитель отметил, что США заняли одностороннюю и недружественную позицию на недавнем втором саммите глав КНДР и США, в результате чего ситуация на Корейском полуострове и в регионе сегодня замерла на мёртвой точке и даже дошла до опасной грани, чреватой возвратом к начальной точке, — сообщает ЦТАК.
Обновлено в 18:14
Политика
На Украине приняли закон об исключительности украинского языка
Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно его практически во всех сферах жизни.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Глава ЛНР назвал причину аварии на шахте
Обновлено в 19:48
Кино
Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев
Обновлено в 14:47
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную России на ЧМ-2019
Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов вызваны в сборную России на чемпионат мира.
Обновлено в 01:24
Здоровье
Врачи назвали самый полезный для работы мозга продукт
Обновлено в 01:16
Общество
В Карском море нашли неизвестную подлодку
В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.
Обновлено в 07:58
Политика
Путин упростил получение гражданства России для жителей ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов для жителей отдельных районов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 15:43
Энергетика
Словакия приостановила прокачку российской нефти по «Дружбе»
Оператор словацкого участка «Дружбы» компания Transpetrol приостановила прокачку российской нефти по этому трубопроводу, сообщает в пятницу Bloomberg.
Обновлено в 17:42
Политика
Зеленский сменил имя в Facebook
Одержавший победу на выборах президента Украины Владимир Зеленский изменил написание своего имени в Facebook-аккаунте.
Обновлено в 13:35
Политика
Савченко сравнила российскую и украинскую тюрьмы
Народный депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что между российской и украинской тюрьмами "нет разницы".
Обновлено в 17:24
Космос
Физики опровергли теорию Стивена Хокинга о темной материи
Полученные результаты японских исследователей не полностью исключают теорию Хокинга, но допускают, что эти черные дыры должны быть действительно крошечными, чтобы объяснить природу темной материи.
Обновлено в 10:04
Музыка
Группа «Любэ» сняла клип про Крымский мост
Композиция и клип называются «По мосту». «Любэ» предлагает провести летний отпуск в Крыму. И попасть туда через Керченский пролив.
Обновлено в 14:20
Наука
Обнаружены нейроны, способствующие перееданию
Обновлено в 02:54
Наука
Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин
Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено вчера в 08:54
Общество
Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян
Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено в 18:38
Происшествия
Сотрудник Amnesty International подал в суд на МТС из-за взлома Telegram
Сотрудник правозащитной организации Amnesty International Олег Козловский подал в Тверской районный суд Москвы иск к оператору МТС из-за того, что в 2016 году неизвестный получил доступ к его аккаунту в Telegram, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на юриста «Агоры» Ильнура Шарапова.
Обновлено в 17:08
Футбол
Дзюба предстал в образе супергероя Тора из «Мстителей»
Обновлено в 09:18
Гаджеты
Microsoft повысила системные требования для Windows 10
Компания Microsoft обновила минимальные аппаратные требования, необходимые для корректной работы финальной версии операционной системы Windows 10 1903.
Обновлено вчера в 03:48
Политика
Штаб Зеленского счел сужение прав президента «ударом под дых» избирателям
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского, политтехнолог Дмитрий Разумков заявил о необходимости соответствия инициативы об ограничении полномочий главы государства действующей Конституции Украины.
Обновлено в 20:31