Политика

Украина остановила транзит российской нефтиГазета.Ru 02:04

Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Такое заявление опубликовала компания "Укртранснафта" в фейсбуке. Решение это вынужденное, и страна его приняла, руководствуясь соглашением о предоставлении услуг по транспортировке нефти на территории Украины.
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Словакия приостановила транзит нефти по трубопроводу «Дружба»

RT на русскомвчера в 20:51

Украина остановила транзит российской нефти

Газета.Ru02:04

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Коммерсантъ00:05

Украина приостановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

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РБКвчера в 19:36

Словакия приостановила поставки нефти из России

ТАССвчера в 18:02
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 05:52, Ашберн
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Депутат считает, что раздача украинских паспортов в Москве поставит правительство России в «безвыходное положение».
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Певица Светлана Лобода отменила часть концертов в Прибалтике.
Обновлено вчера в 21:57
Политика

На Украине принят закон об исключительности украинского языка

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Общество

Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле

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Туристов в отелях Турции попросят доедать всю еду

Туристов попросят доедать всю еду на тарелках или накладывать столько, сколько смогут съесть, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
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Транспорт

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Общество

ФАС одобрила объединение сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»

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Объявлен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде

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Кононов объяснил разгромное поражение «Спартака» от «Арсенала»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов объяснил, почему команда проиграла тульскому «Арсеналу» с разгромным счётом.
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Экономика

Чистая прибыль ОГК-2 по РСБУ в 1-м квартале выросла на треть

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В Барнауле городская прокуратура передала в суд уголовное дело врача-нарколога и ее пациента, которые занимались сбытом наркотиков.
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В преддверии Пасхи Роспотребнадзор дал рекомендации по окрашиванию яиц.
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Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.
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Бывший руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, которого недавно выпустили из-под стражи, покинул территорию Украины.
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