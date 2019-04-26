Политика
Украина остановила транзит российской нефтиГазета.Ru 02:04
Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Такое заявление опубликовала компания "Укртранснафта" в фейсбуке. Решение это вынужденное, и страна его приняла, руководствуясь соглашением о предоставлении услуг по транспортировке нефти на территории Украины.
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