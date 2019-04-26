Политика
Украина остановила транзит российской нефтиLenta.ru вчера в 17:50
Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает БелТА со ссылкой на белорусскую «Гомельтранснефть Дружба». Уточняется, что полностью прекращена перекачка нефти на участке «Мозырь-Броды».
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