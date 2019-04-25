Энергетика
Украина остановила транзит российской нефтиLenta.ru 17:50
Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает БелТА со ссылкой на белорусскую «Гомельтранснефть Дружба». Уточняется, что полностью прекращена перекачка нефти на участке «Мозырь-Броды».
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