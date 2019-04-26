Энергетика
Украина остановила транзит российской нефтиLenta.ru вчера в 17:50
Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает БелТА со ссылкой на белорусскую «Гомельтранснефть Дружба». Уточняется, что полностью прекращена перекачка нефти на участке «Мозырь-Броды».
Читать в источнике
Оценить234
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 04:16, Ашберн
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Обновлено в 03:38
Футбол
Бартра может заменить Година в «Атлетико»
Мадридский «Атлетико» проявляет интерес к защитнику севильского «Бетиса» Марку Бартре.
Обновлено в 03:36
Игры
Atlus анонсировала спин-офф Persona 5 в духе Dynasty Warriors
Обновлено вчера в 10:46
Общество
Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян
Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено вчера в 18:38
Шоу-бизнес
Новая возлюбленная Джонни Деппа оказалась русской танцовщицей
Пара планировала свадьбу, но разошлась в связи со слухами об изменах В 1994 году у Деппа появилась новая пассия – британская супермодель Кейт Мосс, однако отношения с ней тоже не закончились свадьбой.
Обновлено вчера в 13:25
Происшествия
В Омске умер маленький мальчик, которого дед пытался сжечь в печи
В омском ожоговом центре скончался двухлетний мальчик, которого пытался сжечь в печи родной дедушка, сообщили в пресс-службе областного минздрава.
Обновлено в 03:40
Политика
Ким Чен Ына угостили мясом медведя и кабана
По словам представителя заведения, глава Северной Кореи оценил изюбрятину, мясо косули, медведя и кабана.
Обновлено в 01:41
Путешествия
Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму
Обновлено в 02:20
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено вчера в 07:54
Экономика
Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в каско
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам совместно с ЦБ рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по каско, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 07:21
Политика
«Нафтогаз Украины»: Россия готовится к новой газовой войне
"Россия готовится к новой газовой войне", — считает Витренко. Собственная программа по добыче газа на Украине сорвалась, признал он.
Обновлено вчера в 22:19
Политика
Гордон рассказал о способах возвращения Крыма на Украину
Украинский журналист и политик Дмитрий Гордон заявил, что Киев делает все, чтобы «затянуть момент» возвращения Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес
Принц Гарри с Кейт Миддлтон сбежали от Меган Маркл накануне родов
Напомним, Меган Маркл не покидает резиденцию Фрогмор-Хаус в Виндзоре. Жена принца Гарри скоро родит первенца.
Обновлено в 02:19
Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу
Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено вчера в 16:47
Экономика
У дорожных камер зафиксированы нарушения
На основании проверки прокуратуры УФАС по Вологодской области в конце 2018 года признал «Ростелеком» и «Техносервъ А/C» заключившими картельный сговор, в действиях ЦОРБ также выявлены нарушения законодательства.
Обновлено вчера в 18:36
Космос
В Роскосмосе сообщили, что космические туристы для полета в 2021 году еще не определены
Ранее Роскосмос сообщил ТАСС о заключении контракта об осуществлении краткосрочных полетов на Международную космическую станцию двух туристов на одном корабле.
Обновлено вчера в 18:10
Футбол
В Лиге чемпионов могут ввести дивизионы
Президент ECA Андреа Аньелли предлагает ввести в главном клубном турнире мира систему дивизионов с переходами на уровни выше и ниже по итогам сезонов.
Обновлено вчера в 12:20
Здоровье
В больнице Гусь-Хрустального уничтожили вакцины на 2 миллиона рублей
В детской поликлинике городской больницы Гусь-Хрустального из-за отключения света испортилась вакцина на сумму более двух миллионов рублей.
Обновлено в 04:08
Политика
Путин разрешил выдавать российские паспорта в ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин разрешил выдавать российские паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Обновлено 24 апреля в 08:08
Политика
В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданства
Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике.
Обновлено в 00:44
Хоккей
Сборная России проиграла Латвии перед ЧМ, в составе будет чистка
Возможно, близость неминуемого отпуска сказалась на настрое некоторых игроков сборной России в повторном матче с Латвией.
Обновлено вчера в 14:06
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Ирина Сенотова
Российская актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "5 канал".
Обновлено в 03:37
Происшествия
В Подмосковье поймали криминального лидера бандитской группировки
В Московской области полицейские поймали главаря преступной группы, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 02:46
Происшествия
При подсчете числа жертв терактов на Шри-Ланке ошиблись на 100 человек
Жертвами серии терактов на Шри-Ланке стали более 250 человек, а не 359, как считалось ранее, сообщает в четверг "Би-Би-Си".
Обновлено вчера в 13:39
Политика
Си Цзиньпин подарил Путину «Легендарного шелкового скакуна»
Обновлено в 04:10
Происшествия
Жертвами ЧП на шахте в ЛНР стали двое горняков и еще 15 пропали
"Ситуация на шахте критическая: на текущий момент двое погибших, еще 15 без вести пропавших", - подтвердил Кацавалов.
Обновлено в 00:46
Энергетика
Оператор «Северного потока-2» назвал убытки стран Европы от действий Дании
Оператор «Северного потока-2» компания AG назвала убытки стран Европы от действий Дании.
Обновлено в 01:45
Политика
Зеленского за отдых в Турции раскритиковали в Раде
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, которая была избрана от "Блока Петра Порошенко" (БПП), раскритиковала победителя украинских выборов Владимира Зеленского за то, что он полетел в Турцию с детьми.
Обновлено в 03:55
Баскетбол
ПБК ЦСКА договорился о возвращении Теодосича
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
Подлодка «Белгород» восхитила западных журналистов
Российская атомная подводная лодка «Белгород» впечатлила западных журналистов и военных экспертов.
Обновлено вчера в 06:59