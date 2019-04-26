Энергетика
Украина остановила транзит по нефтепроводу «Дружба»ТАСС 16:47
Компания "Урктранснафта" вынужденно прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба". Об этом в четверг сообщили в пресс-службе "Укртранснафты". В сообщении компании в Facebook отмечается, что она была вынуждена приостановить транзит в 21:43 мск по нефтепроводу "Мозырь - Броды".
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