Украина оспорит заявку России на подтверждение полномочий в ПАСЕRT на русском 02:53

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы намерена оспорить заявку России на подтверждение полномочий в ПАСЕ, заявил представитель Киева Борислав Береза.

Украина оспорит заявку России на подтверждение полномочий в ПАСЕ

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