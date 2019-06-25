Политика
Украина оспорит заявку России на подтверждение полномочий в ПАСЕRT на русском 02:53
Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы намерена оспорить заявку России на подтверждение полномочий в ПАСЕ, заявил представитель Киева Борислав Береза.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 03:23, Вашингтон
Политика
Косачев заявил о попытках облить Россию грязью в ПАСЕ
Несмотря на положительный для России результат голосования членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), высказавшихся за возвращение нашей страны в состав Ассамблеи, оппоненты России все же вновь попытались облить ее грязью.
Обновлено в 02:28
Политика
Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии
Политик добавила, что начавшиеся в Грузии протесты были намеренно повернуты в русло антироссийской истерии.
Обновлено вчера в 23:12
Культура
Шифрин обвинил Алибасова в плагиате после чудесного исцеления на ТВ
Актер и юморист Ефим Шифрин обвинил Бари Алибасова в плагиате.
Обновлено вчера в 10:13
Общество
PR-директор Алибасова опроверг сообщения об инсценировке отравления
Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-гастроэнтеролог Виталий Румянцев отметил, что история с отравлением Алибасова содержит множество несоответствий.
Обновлено в 02:46
Происшествия
В Башкирии от удара молнии погибла женщина
Обновлено в 02:27
Космос
Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты
Обновлено в 00:32
Происшествия
Число погибших от взрывов в Казахстане выросло
Обновлено в 00:00
Политика
Пушков ответил на угрозы Украины покинуть ПАСЕ
Российский сенатор Алексей Пушков 25 июня прокомментировал намерения главы украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимира Арьева покинуть организацию, если полномочия Москвы восстановят.
Обновлено вчера в 20:45
Культура
Невыносимый Моргунов: Гайдай поклялся его больше не снимать
Вспоминая годы работы в АПН, где трудилась и Галина Брежнева, писатель Александр Нилин рассказывал, как встретил в фойе Моргунова, к которому приблизилась прелестная скромная девушка.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
В Ницце самолет врезался в здание аэропорта
Самолет кувейтской авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание международного аэропорта Ниццы во Франции после приземления, пострадавших нет, говорится в заявлении авиакомпании.
Обновлено в 02:03
Общество
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Патрушев и Болтон начали встречу в Израиле
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с помощником президента США Джоном Болтоном в Израиле.
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Энергетика
Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо
Кабмин не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на топливо, сообщает ТАСС со ссылкой на несколько источников в нефтяных компаниях и участвующих в переговорах министерствах.
Обновлено в 02:27
Экономика
Александр Мамут сократил долю в Polymetal
Бизнесмен Александр Мамут вслед за своим сыном сократил долю в золотодобывающей компании Polymetal ниже 5%, сообщила компания.
Обновлено в 02:35
Политика
Мэй поддержала возврат России в ПАСЕ
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поддержала возможное возвращение делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (СЕ).
Обновлено вчера в 15:35
Экономика
Минэкономразвития назвало 11 самых проблемных российских моногородов
Минэкономразвития отнесло к самым проблемным российским моногородам 11 — Бакал и Верхний Уфалей (Челябинская область), поселки Новопавловка, Первомайский и Вершино-Дарасунский (Забайкальский край), село Туим и поселок Вершина Теи (Хакасия), городские поселения Надвоицы и Лахденпохья (Карелия), поселки Бытошь и Белая Березка (Брянская область).
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Делегации 120 стран принимают участие в форуме «Армия-2019»
Делегации 120 государств принимают участие в открывшемся во вторник военно-техническом форуме "Армия-2019", в том числе под руководством более 40 министров обороны и начальников генштабов, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Обновлено в 03:18
Спорт
Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Италии
Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
В Югре осужден вахтовик-педофил
В Югре осудили 29-летнего мужчину, который развращал детей через интернет.В Югре вынесен приговор педофилу из Томской области, который работал вахтовым методом .
Обновлено в 01:36
Экономика
Ростовский «Ростсельмаш» может остановить работу завода
Ростовский комбайновый завод «Ростсельмаш» в случае отсутствия в дальнейшем государственной поддержки в скором времени может приостановить работу и как следствие — сократить штат.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
«Любимый сирийский командир Путина» разозлил Россию
В мае 2018 года журналист Сэм Дагер в своей статье для американского журнала The Atlantic назвал аль-Хасана «любимым сирийским командиром Путина».
Обновлено вчера в 10:48
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору смеси для детского питания
В результате проведения экспертизы, специалисты Роскачества установили, что самым качественным продуктом является питание от торговой марки «Беллакт оптимум 1» из Белоруссии.
Обновлено в 01:56
Политика
Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку
С просьбой о досрочном сложении полномочий главы Ингушетии намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину Юнус-бек Евкуров.
Обновлено вчера в 12:15
Игры
Платформер Blazing Chrome выйдет 11 июля
Студия JoyMasher решила объединить две легендарные игры 80-х годов Contra и Metal Slug, сделав из этого олдскульный экшен-платформер Blazing Chrome.
Обновлено в 03:06
Происшествия
Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе
Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые
Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11