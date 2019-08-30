Политика
КоммерсантъУкраина не подтверждает завершение обмена пленными с Россией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила, что «сложный» переговорный процесс между Россией и Украиной по обмену задержанными и осужденными лицами продолжается.
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Общество
В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря
В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.
Российская газета 02:51
Общество
Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября
C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
Газета.Ru 02:46
Политика
Росгвардейцев на митингах оснастят видеорегистраторами
Росгвардия оснастит своих сотрудников видеорегистраторами. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил ТАСС глава ведомства Виктор Золотов.
Lenta.ru 04:19
Происшествия
Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне
Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.
Газета.Ru 04:14
Экономика
В Роскачестве посоветовали россиянам не выбирать вино по цене
Как отметил Лоевский, большинство россиян считают, что бутылка качественного вина не может стоить дешевле 400-500 рублей.
Газета.Ru 02:03
Происшествия
В Красноярске правоохранители пришли с проверкой в офис «МРСК Сибири»
Сотрудники правоохранительных органов пришли в офис "МРСК Сибири" в Красноярске и проверяют документы по сделке, проведенной несколько лет назад в Омской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 03:35
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы
Наивысший балл среди российских команд, получивших право сыграть на групповом этапе, имеет ЦСКА, который попал в первую корзину.
ТАСС вчера в 18:12
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
Футбол
«Зенит» представил расписание матчей в Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа.
Матч ТВ вчера в 16:24
Политика
Сделано заявление об обмене заключенными между Россией и Украиной
С разных сторон поступает противоречивая информация об обмене заключенными между Россией и Украиной.
Дни.ру 02:38
Космос
На МАКС-2019 представили спутник для показа рекламы из космоса
Planet Today 03:49
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Газета.Ru вчера в 17:49
Здоровье
«Роскачество» рассказало об опасности чипсов и картофеля фри
При приготовлении картофеля фри и чипсов образуются канцерогены, но в этих и многих других обжаренных и печеных блюдах содержится акриламид — токсичное вещество.
Известия 01:00
Происшествия
Прокуратура арестовала счета Тельмана Исмаилова в Швейцарии
Прокуратура Цюриха для погашения долгов наложила арест на швейцарские счета бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, пишет «Коммерсантъ».
Ведомости 03:17
Шоу-бизнес
Дарья Жукова показала помолвочное кольцо
Скоро Жукова выйдет замуж за миллиардера Ставроса Ниархоса. Невеста уже похвасталась поклонникам роскошным кольцом на безымянном пальце.
StarHit.ru 00:00
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Гаджеты
Apple разрешила кому угодно ремонтировать свои iPhone
Как сообщает издание «Астера», новая программа получила название Independent Repair Provider Program и в ее рамках разрешается ремонтировать смартфоны Apple несертифицированным сервисным центрам.
Газета DAILY вчера в 13:24
Шоу-бизнес
Вдова Иосифа Кобзона поделилась воспоминаниями о жизни с артистом
30 августа исполняется год со дня ухода из жизни российского эстрадного певца, депутата Госдумы Иосифа Кобзона.
Пятый канал 03:02
Футбол
Спартак — Брага 1:2
29 августа во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы московский "Спартак" сыграет ответный матч с португальской "Брагой".
МонаВиста вчера в 06:03
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32
Политика
Украина, США и Польша подпишут соглашение о безопасности поставок газа
Представители Украины, Соединенных Штатов и Польши подпишут в субботу, 31 августа, соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа.
Российская газета 03:59
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Армия и оружие
Россия выпустила «Калибр» в Черном море
Малый ракетный корабль (МРК) «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые провел пуск крылатой ракеты «Калибр» в Черном море.
Lenta.ru 04:08
Спорт
Российский пловец-рекордсмен утонул в Енисее
Вести.Ru 04:11
Транспорт
Минтранс предложил ограничивать для водителей обгоны и перестроения
Методичка адресована владельцам автодорог и содержит рекомендации по «ликвидации мест концентрации ДТП», включая запрет обгона и перестроения, установку камер и ограничения скоростного режима.
РБК 03:35
Единоборства
Нурмагомедов: наша история с Макгрегором не закончится никогда
RT на русском 03:52
Общество
Синоптики объяснили аномальные дожди и паводки в России
Глава Примгидромета Борис Кубай сообщил, что паводки в Сибири и аномальные дожди в Приморье вызваны перегревом территории Китая этим летом.
Известия 02:41
Кино
Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Российская газета 03:05