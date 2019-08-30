Процесс переговоров по обмену заключенными между Россией и Украиной еще продолжается, соглашения по этому вопросу еще нет. Об этом написала в своем Facebook пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская.

СБУ заявила о продолжении переговоров по обмену заключенными с Россией

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