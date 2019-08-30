Политика
РБКСБУ заявила о продолжении переговоров по обмену заключенными с Россией
Процесс переговоров по обмену заключенными между Россией и Украиной еще продолжается, соглашения по этому вопросу еще нет. Об этом написала в своем Facebook пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская.
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Шоу-бизнес
Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
Народные новости вчера в 08:35
Политика
Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности
Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
Известия вчера в 18:28
Происшествия
В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом пострадали шесть человек
В Московской области на трассе в результате столкновения грузового автомобиля с микроавтобусом пострадали шесть человек — граждане Монголии и Белоруссии.
RT на русском 02:32
Происшествия
Московская студентка впала в кому после купания в турецком бассейне
Студентка из Москвы впала в кому, плавая с маской в бассейне в Турции. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Российская газета 02:23
Происшествия
В Ростовской области Ан-2 совершил вынужденную посадку в поле
Российская газета вчера в 09:13
Политика
Робот Федор жалуется на некомфортные условия на МКС
Российский робот-спасатель Федор (Skybot F-850) пожаловался через Twitter на не очень комфортные условия на Международной космической станции (МКС), в которых ему приходится «жить» и работать.
Евразия Daily вчера в 20:08
Космос
Винтокрылый дрон смонтирован на ровер Mars 2020 НАСА
Инженеры из Лаборатории реактивного движения НАСА смонтировали крохотный винтокрылый аппарат Mars Helicopter («Марсианский вертолет») на марсоход размером с легковой автомобиль под названием Mars 2020 позавчера, 28 августа, сообщили представители агентства.
AstroNews.ru 00:44
Транспорт
Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор» обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом.
Ведомости вчера в 17:34
Здоровье
Врачи федеральных медцентров помогут детям на Волге и Оке
Настоящая волна здоровья захлестнет Волгу и Оку. Лучшие врачи страны снова отправляются на теплоходе помогать больным детям.
РЕН ТВ вчера в 11:21
Политика
Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
РИА Новости вчера в 10:41
Политика
Польша решила продавать закупаемый в США газ Украине
Польская нефтегазовая компания PGNiG решила продавать сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, Украине.
Пятый канал вчера в 09:53
Гаджеты
Xiaomi Redmi Note 8 Pro: первый смартфон с 64-Мп камерой
Модель Redmi Note 8 Pro стала первым коммерческим аппаратом, в состав камеры которого входит 64-мегапиксельный датчик.
3DNews вчера в 04:13
Музыка
Пригожин оправдал брань Киркорова во время репетиции
Life.ru вчера в 08:53
Шоу-бизнес
Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни
В августе 2018 года стало известно, что Поклонская вышла замуж за тогда еще руководителя рабочего аппарата федерального омбудсмена Ивана Соловьева.
РИА Новости вчера в 20:08
Общество
Синоптики объяснили аномальные дожди и паводки в России
Примгидромет объяснил, почему на Приморье обрушились аномальные дожди, а в Сибири - паводки.
Газета.Ru 00:19
Общество
Православную активистку Оксану Иванову увезли в полицию
Напомним, в выходные на площади Первой пятилетки прошел православный хэппенинг — участники в футболках с надписью «Не растопчи любовь!» протестовали против креста Покраса Лампаса.
Эхо Москвы - Екатеринбург вчера в 05:37
Футбол
Португалия вновь приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия сократила отставание от занимающей шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) России после ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
ТАСС вчера в 17:29
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32
Экономика
Росстат назвал объем теневой экономики России
Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 00:52
Футбол
«Зенит» представил расписание матчей в Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа.
Sportbox.RU вчера в 16:24
Общество
Депутаты ГД оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе
Депутаты Госдумы России прокомментировали идею перехода к 12-часовой рабочей неделе. Об этом информирует РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:42
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru вчера в 16:46
Общество
РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы
«РЖД-Недвижимость» (стопроцентная «дочка» РЖД) планирует заняться модернизацией московских вокзалов и перестройкой прилегающих к ним территорий для бизнес-проектов и строительства жилья.
РБК вчера в 17:00
Политика
Личная помощница Трампа уволилась из Белого дома
Личная помощница президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут ушла в отставку.
РБК 02:29
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
РИА Новости вчера в 21:25
Политика
Депутат Верховной рады не смог выступить на украинском языке
Депутат Верховной рады Антон Киссе был вынужден перейти на русский язык после того, как рассмешил коллег своей попыткой выступить на украинском.
Российская газета 01:53
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
В среднем, как пояснили «Известиям» в Пенсионном фонде, речь идет об увеличении пенсий примерно на 1,3 тыс. рублей в месяц.
Известия вчера в 17:02