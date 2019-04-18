Экономика
Украина оказалась в списке самых несчастных экономик мираRusvesna.su 00:37
Самой несчастной экономикой мира вновь признана Венесуэла, а Украина занимает 6-е место. Венесуэла остается самой несчастной экономикой пятый год подряд из-за длительного кризиса, свидетельствуют данные ежегодного «Индекса несчастья» (Misery Index) от Bloomberg.
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Политика
В Киеве начались дебаты Зеленского и Порошенко
Обновлено в 12:02
Гаджеты
В сеть утекли характеристики и цена Google Pixel 4 XL
Профильный ресурс Slashleaks раздобыл характеристики и цену флагманского смартфона Google Pixel 4 XL, выход которого ожидается только осенью.
Обновлено в 06:41
Экономика
Запасы золота в резервах ЦБ РФ за март выросли на 0,87%
Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в марте 2019 года выросли на 0,87% (+18,66 тонны) и на 1 апреля составляли 69,7 миллиона унций (2167,91 тонны), свидетельствуют материалы Банка России.
Обновлено в 09:24
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей
Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено в 05:27
Общество
Дмитрий Быков доставлен из Уфы в московскую клинику
Вечером 18 апреля самолет из Уфы транспортировал Дмитрия Быкова в столицу.
Обновлено в 05:28
Общество
На Шиесе сожгли два деревянных моста
Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
Обновлено в 10:33
Политика
Первая партия товаров отправилась из Сирии в Крым
Из Сирии в Крым отправилась первая партия товаров, сообщил министр промышленной политики РК Андрей Васюта.
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов нарушил правила дорожного движения
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес
Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной
Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено в 06:55
Авто
УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей
Экспедиционный "Хантер" переплюнул в этом плане даже внедорожник комплектации "Классик", который оценен в 770 900 рублей.
Обновлено в 05:28
Политика
Порошенко не ответил на серию вопросов Зеленского
Вместо одного вопроса кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский задал своему оппоненту действующему главе государства Петру Порошенко сразу серию вопросов.
Обновлено в 12:23
Политика
Лукашенко назвал вопрос русского языка в Белоруссии закрытым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал вопрос государственного статуса русского языка в стране закрытым.
Обновлено в 04:50
Политика
Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины
В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:00
Экономика
Forbes составил рейтинг 200 богатейших бизнесменов России
Издание Forbes составило рейтинг 200 богатейших бизнесменов России, на первом месте которого расположился глава "Новатэка" и акционер "Сибура" Леонид Михельсон с состоянием в $24 млрд.
Обновлено вчера в 02:28
Гаджеты
Смартфон Huawei P30 Pro прошел тест на прочность
Популярный видеоблогер JerryRigEverything испытал на прочность флагманский смартфон Huawei P30 Pro, который является лидером рейтинга камерофонов по версии DxOMark.
Обновлено в 11:47
Политика
Telepolis: ЕСПЧ ведет себя странно в деле о крушении MH17
Издание Telepolis отмечает, что ЕСПЧ отложил рассмотрение иска родственников жертв крушения к Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет
В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Наука
Обнаружены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле
Ученые обнаружили в музее в Кении останки гигантского ископаемого млекопитающего, обитающего на Земле около 22 миллионов лет назад.
Обновлено вчера в 14:25
Кино
Дмитрий Астрахан возглавит жюри Забайкальского кинофестиваля
Режиссер Дмитрий Астрахан возглавит жюри восьмого Забайкальского международного кинофестиваля. Смотр пройдет в Чите с 30 мая по 2 июня.
Обновлено в 04:54
Происшествия
За что депутата Рады Найема облили фекалиями в Одессе
Обновлено в 12:22
Транспорт
Ространснадзор не выявил нарушений в правилах ручной клади «Победы»
Ространснадзор завершил проверку правил ручной клади авиакомпании "Победа", нарушений выявлено не было, сообщил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
Обновлено в 11:39
Политика
Белый дом анонсировал визит премьера Японии в США
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Правительство поддержало идею запретить «веселящий газ»
Правительство в целом поддержало законопроект, предлагающий ограничить оборот закиси азота («веселящего газа») на территории России.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Двух сотрудников разведки ОАЭ задержали в Турции
Двух сотрудников разведывательных служб Объединённых Арабских Эмиратов задержали в Стамбуле.
Обновлено в 08:42
Происшествия
В Москве подожгли здание крупнейшего еврейского университета России
Неизвестные подожгли здание иешивы «Торат хаим» в Москве. Данное учебное заведение является крупнейшим еврейским университетом России.
Обновлено в 12:33
Авто
Новый кабриолет Aurus впервые показали без камуфляжа
Кабриолет Aurus, который придет на смену уже устаревшему парадному ЗИЛ, впервые засветился без камуфляжа.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:30
Экономика
Фонд защиты прав дольщиков собрал около 19 млрд рублей
Глава Минстроя России Владимир Якушев сообщал, что дефицит бюджета Фонда защиты прав дольщиков составил около 340 млрд рублей.
Обновлено в 08:47