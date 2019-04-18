Экономика

Украина оказалась в списке самых несчастных экономик мираRusvesna.su 00:37

Самой несчастной экономикой мира вновь признана Венесуэла, а Украина занимает 6-е место. Венесуэла остается самой несчастной экономикой пятый год подряд из-за длительного кризиса, свидетельствуют данные ежегодного «Индекса несчастья» (Misery Index) от Bloomberg.
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