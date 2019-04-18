Экономика

Bloomberg составил рейтинг самых несчастных экономик мираInc.Russia вчера в 07:58

Bloomberg опубликовал Misery Index — рейтинг самых несчастных экономик мира. Первую строчку в 5 раз подряд заняла Венесуэла, власти которой не раскрывают показатели, необходимые для расчета места в индексе. В рейтинг попадают страны, в которых сильная инфляция сочетается с высокой безработицей.
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Венесуэла возглавила рейтинг слабейших экономик по версии Bloomberg

RT на русскомвчера в 09:13

Россия падает в объятия нужды

Коммерсантъвчера в 08:37

Bloomberg определил самые счастливые и несчастные экономики мира

Росбалтвчера в 05:59

Венесуэла пятый год подряд остается самой «несчастной» экономикой мира по версии Bloomberg

ПРАЙМвчера в 07:03

Bloomberg назвал самые «несчастные» экономики мира

Газета.Ruвчера в 06:31

Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира

Lenta.ruвчера в 07:16

Bloomberg назвал самые несчастные экономики мира

РБКвчера в 05:09
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Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

Обновлено вчера в 06:55
Армия и оружие

Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США

Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия

Следователи задержали основного акционера банка «Югра» Алексея Хотина

Основного владельца банка "Югра" Алексея Хотина задержали по делу о хищении у этой финансовой организации 7,5 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 05:08
Финансы

Официальный курс евро на пятницу снизился до 72,24 рубля

Официальный курс евро на пятницу снизился на 11,62 копейки — до 72,244 рубля, курс доллара вырос на 12,38 копейки — до 64,0688 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено вчера в 07:31
Спорт

Авербух намекнул, что может стать новым тренером Медведевой

С лета 2018 года российская фигуристка занимается под руководством канадского тренера Брайана Орсера, с которым выиграла бронзовую медаль чемпионата мира — 2019.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие

Военную технику для парада Победы перебазируют в Москву

Военную технику, которая будет задействована в военном параде Победы, перебазируют в Москву из подмосковного Алабино.
Обновлено вчера в 21:10
Политика

Лукашенко потребовал прекратить поднимать языковой вопрос в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что языковой вопрос в стране закрыт, потеря русского языка означает "потерю разума".
Обновлено в 04:50
Происшествия

Двух следователей ФСБ подозревают в вымогательстве

Суд арестовал экс-главу издательства "Известия" Его сын Александр утверждает, что следователи изначально требовали от арестанта признания вины, угрожая включить в дело еще восемь эпизодов и объявить сына в розыск.
Обновлено в 01:29
Политика

Лавров испугался за «Северный поток-2»

"Чего стоят регулярные публичные заявления посла США в Германии, который просто требует от германского правительства изменить свою позицию, пойти наперекор собственным интересам", – приводит РИА "Новости" слова Лаврова.
Обновлено в 05:27
Гаджеты

Производитель YotaPhone обанкротился

Суд признал банкротом зарегистрированный на Каймановых островах офшор Yota — головную структуру производителя смартфонов Yota Devices.
Обновлено вчера в 09:05
Авто

Toyota представила новый Toyota ProAce City

Стоит отметить, что Toyota Proace City на российском рынке продаваться не будет, несмотря на то что Citroen Berlingo и Peugeot Partner в РФ купить можно.
Обновлено вчера в 14:44
Экономика

Состояние Билла Гейтса спустя 20 лет вновь превысило $100 млрд

Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило отметку в $100 млрд впервые с 1999 года.
Обновлено в 05:26
Политика

HBO запретил Трампу использовать фразы и образы из «Игры престолов»

Телеканал HBO, транслирующий сериал «Игра престолов», обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом не использовать интеллектуальную собственность в политических целях.
Обновлено в 02:49
Политика

Тимошенко рассказала, что Порошенко просил голосовать за него

Обновлено вчера в 13:38
Происшествия

В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ

Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Политика

В Кремле отреагировали на вынесение приговора украинским морякам

На вопрос передачи на родину украинских моряков, Песков заявил, что существуют разные юридические процедуры, которые могут быть использованы после вынесения приговора.
Обновлено в 05:58
Политика

Филарет возмутился попыткой «перепатриархатить» церковь на Украине

Бывший предстоятель Украинской православной церкви (Киевского патриархата) Филарет призвал верующих проголосовать за сохранение Украины и ее цивилизационного выбора.
Обновлено в 04:43
Авто

Легендарной «Копейке» ВАЗ-2101 исполнилось 49 лет

Сегодня, 19.04.2019 года, исполняется ровно 49 лет с того момента, как первый автомобиль линейки ВАЗ-2101, созданной на базе Fiat-124, сошел с конвейера тольяттинского автозавода.
Обновлено в 05:25
Политика

Минздрав Украины призвал участников дебатов отказаться от алкоголя

В ведомстве призвали кандидатов в президенты не паниковать при возникновении долгих пауз в речи, но при этом порекомендовали им заранее отрепетировать свои выступления.
Обновлено в 05:45
Здоровье

Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными

Обновлено в 00:40
Транспорт

Автомобилисты отреагировали на идею разделить водителей на две категории

Напомним, Министерство транспорта предложило изменить систему подготовки водителей, выделив категории «любителей» и «профессионалов».
Обновлено в 04:41
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Авто

Названы самые популярные подержанные хэтчбеки в России

Обновлено вчера в 08:51
Гаджеты

Почти на 9 тысяч долларов. Пользователь просил заменить один Pixel 3, а Google прислала десяток

Пользователь Reddit под ником u/Cheetohz рассказал забавную историю с возвратом сломавшегося Pixel 3. Он вернул белый Pixel 3 с 128 ГБ памяти и запросил в качестве компенсации на оставшиеся после налогов 900 долларов прислать ему розовый смартфон.
Обновлено в 04:20
Гаджеты

Из-за сбоя «Связной» продавал айфоны по 6 тысяч рублей

На сайте интернет-магазина "Связной" произошел сбой: в течение 15 минут там отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, которые были сняты производства.
Обновлено вчера в 13:59
Здоровье

В Сургут из Казахстана привезли корь

Как сообщают в управлении Роспотребнадзора, заболевшие не были привиты от кори.
Обновлено в 04:08
Политика

Россия запретила экспортировать нефть на Украину

Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
Обновлено вчера в 06:52
Здоровье

Волгоградские врачи спасли пациента из Москвы, удалив 3 органа

Волгоградские врачи взяли у пациента все нужные анализы, провели исследования и решили удалить камень, однако оказалось что это не единственная проблема гостя из Москвы.
Обновлено в 01:30
Происшествия

Крупный пожар в Канске локализован

В городе Канске Красноярского края локализовано крупное возгорание кровли пятиэтажного жилого дома.
Обновлено в 00:04
Шоу-бизнес

Карен Аванесян рассекретил роман Филиппа Киркорова и Маши Распутиной

Обновлено в 04:10
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