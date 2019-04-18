Экономика
Украина оказалась среди самых несчастных экономик мираLenta.ru вчера в 07:16
Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы. Это следует из обнародованного агентством Bloomberg ежегодного «Индекса несчастья» (Misery Index).
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