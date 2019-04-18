Экономика

Украина оказалась среди самых несчастных экономик мираLenta.ru вчера в 07:16

Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы. Это следует из обнародованного агентством Bloomberg ежегодного «Индекса несчастья» (Misery Index).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Венесуэла возглавила рейтинг слабейших экономик по версии Bloomberg

RT на русскомвчера в 09:13

Bloomberg назвал самые несчастные экономики мира

РБКвчера в 05:09

Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира

Lenta.ruвчера в 07:16

Венесуэла пятый год подряд остается самой «несчастной» экономикой мира по версии Bloomberg

ПРАЙМвчера в 07:03

Bloomberg назвал самые «несчастные» экономики мира

Газета.Ruвчера в 06:31

Bloomberg определил самые счастливые и несчастные экономики мира

Росбалтвчера в 05:59

Россия падает в объятия нужды

Коммерсантъвчера в 08:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 02:03, Ашберн
Хоккей

«Каролина» сравняла счет в серии с «Вашингтоном»

Обновлено вчера в 21:44
Авто

Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер

Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено 17 апреля в 11:10
Авто

Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana

Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено вчера в 10:21
Религия

Православные готовятся встретить Вербное воскресенье

Верующие идут в храм, где освящают вербы, участвуют в праздничном богослужении. До Пасхи Христовой остается с этого дня всего одна неделя.
Обновлено 16 апреля в 08:02
Энергетика

В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти

В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
Обновлено вчера в 12:03
Армия и оружие

В Китае обрадовались бомбежке F-35I радара JY-27 в Сирии

Обновлено вчера в 05:58
Интернет

Facebook хранил без шифрования миллионы паролей от Instagram

Руководство компании и одноименной социальной сети Facebook призналось, что пароли от аккаунтов нескольких миллионов пользователей сети Instagram, которой она владеет, были размещены на внутренних серверах компании в незашифрованном виде.
Обновлено вчера в 19:23
Армия и оружие

Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США

Согласно планам российской стороны, страны должны на высшем уровне принять соглашение, в котором было бы зафиксировано намерение государств избегать военной конфронтации и исключить возможность развязывания ядерной войны.
Обновлено вчера в 22:53
Общество

Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву

Обновлено вчера в 13:45
Происшествия

Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова по подозрению в получении взятки, заявили в пресс-службе суда.
Обновлено вчера в 15:36
Шоу-бизнес

Ушла из жизни вдова Евстигнеева — актриса Цывина

Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина. Об этом сообщил актер Станислав Садальский 18 апреля в своем Instagram.
Обновлено вчера в 06:31
Общество

Треть проверенной водки в России оказалась нелегальной

Почти треть водки, проверенной в прошлом году Росалкогольрегулированием, оказалась нелегальной, передает "Интерфакс" со ссылкой на материалы ведомства.
Обновлено вчера в 12:15
Общество

В России могут появиться частные кладбища

В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Общество

Беглов рассказал, как привлекает федеральные средства для Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал, как идет привлечение федеральных средств в городской бюджет.
Обновлено вчера в 19:21
Политика

Порошенко заявил, что ему не стыдно за пять лет президентства

Президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Фейсбук заявил, что ему не стыдно за те пять лет, что он руководит страной, и попытался оправдаться за то, что мало общался с народом.
Обновлено в 01:08
Происшествия

Суд изучил видео драки компании Кокорина и Мамаева с Соловчуком

Обновлено вчера в 14:48
Авто

Mitsubishi Xpander получит «спортивную» версию

Судя по фото, Xpander Special Edition получит ряд косметических доработок "под спорт", включая декоративные наклейки на дверях и боковых зеркалах, тонированную оптику и оригинальные легкосплавные колёсные диски.
Обновлено в 01:47
Футбол

Определились все полуфиналисты Лиги Европы

Финал турнира пройдёт 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку. Ранее сообщалось, что определились все полуфиналисты Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:16
Политика

Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского

Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено вчера в 07:50
Политика

Медведев: в России за чертой бедности проживают 19 млн человек

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что, по последним данным, в России за чертой бедности проживают почти 19 млн человек.
Обновлено 17 апреля в 05:30
Экономика

Россия не достигла нужного уровня самообеспечения продовольствием

По итогам прошлого года необходимого уровня не достигли молоко, картофель и соль.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия

Обыски в редакции «Росбалта» связали с уголовным делом о клевете

Обыски в московской редакции информагентства «Росбалт» могут быть связаны с уголовным делом, возбужденным по заявлению миллиардера Алишера Усманова по факту клеветы.
Обновлено вчера в 05:48
Политика

Доклад Мюллера стал бестселлером

Книга с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве", которая может быть издана только 30 апреля, уже стала бестселлером в Amazon, заняв третью строчку в рейтинге.
Обновлено вчера в 22:36
Авто

Легендарному ВАЗ-2101 исполнилось 49 лет

Сегодня исполняется ровно 49 лет со дня выпуска первого серийного автомобиля ВАЗ-2101 «Жигули» с главного конвейера Волжского автозавода.
Обновлено в 00:20
Шоу-бизнес

Внучку Олега Стриженова поздравляют с рождением пятого ребенка

Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт

Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено вчера в 04:52
Политика

Зеленский высказался о запрете на въезд российским артистам на Украину

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не поддерживает тотальный запрет на въезд в страну российским артистам.
Обновлено вчера в 03:38
Политика

Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией

В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие

В США обвинили Германию в недостаточном «устрашении» России

Экс-заместитель помощника министра обороны США Элбридж Колби обвинил Германию в неправильном поведении по отношению к России и заявил о необходимости больше вкладываться в ее «устрашение».
Обновлено вчера в 23:37
Армия и оружие

Военную технику для парада Победы перебазируют в Москву

Обновлено вчера в 21:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное