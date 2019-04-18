Экономика

Украина оказалась среди самых несчастных экономик мираLenta.ru 07:16

Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы. Это следует из обнародованного агентством Bloomberg ежегодного «Индекса несчастья» (Misery Index).
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Венесуэла возглавила рейтинг слабейших экономик по версии Bloomberg

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Венесуэла пятый год подряд остается самой «несчастной» экономикой мира по версии Bloomberg

ПРАЙМ07:03

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Lenta.ru07:16

Bloomberg назвал самые несчастные экономики мира

РБК05:09
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Политика

Зеленский представил членов своей команды

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в передаче "Право на власть" на канале "1+1" представил членов своей команды.
Обновлено в 15:23
Политика

Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из РФ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление компании "Укрнафта" о грядущем коллапсе экономики Украины после запрета поставок нефти из РФ.
Обновлено в 18:57
Транспорт

Минтранс меняет систему подготовки водителей

Минтранс меняет систему подготовки водителей Минтранс предложил провести масштабную реформу по разделению водителей на любителей и профессионалов.
Обновлено в 18:39
Космос

В НПО имени Лавочкина предложили отправить миссию к астероиду Апофис

Научно-производственное объединение имени Лавочкина предлагает осуществить демонстрационный полет автоматической межпланетной станции к астероиду Апофис, чтобы оценить вероятность его столкновения с Землей и испытать оборудование для доставки грунта со спутника Марса Фобоса, сообщается в выпускаемом предприятием журнале "Вестник НПО имени С.А. Лавочкина".
Обновлено вчера в 21:20
Происшествия

В Москве задержали двоих мужчин со скелетом в сумке

На востоке Москвы задержали двоих мужчин, в сумке у которых обнаружили фрагменты скелета женщины, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по столице.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие

Северный флот получит статус военного округа

Объединенное стратегическое командование (ОСК) «Северный флот» к декабрю получит статус военно-административной единицы, равной военному округу.
Обновлено в 17:45
Политика

Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила прошедшую в Москве встречу с российским лидером Владимиром Путиным, назвав ее "очень хорошей".
Обновлено в 11:48
Здоровье

В РКОД провели уникальную операцию пациентке с раком легкого

Обновлено 16 апреля в 04:16
Политика

Кравчук оценил возможность «полномасштабной войны» Украины с Россией

Первый президент Украины Леонид Кравчук полагает, что опасности "широкомасштабной российской агрессии" не существует.
Обновлено в 18:03
Происшествия

Летевший из Петербурга в Дубай самолет экстренно сел в Тегеране

Пассажирский самолет Boeing 757, летевший из Санкт-Петербурга в Дубай, совершил в четверг экстренную посадку в Тегеране из-за самочувствия пассажира, сообщили в четверг экстренные службы Ирана.
Обновлено в 08:45
Музыка

Зрители пожаловались на юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Как сообщает издание teleprogramma, зрители, пришедшие полюбоваться и послушать исполнение Примадонны, пожаловались на плохой звук на концерте, передает LigaNews.
Обновлено в 03:16
Общество

Фонтан «Каменный цветок» на ВДНХ запустят в мае

Фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба народов» запустят на ВДНХ в Москве в первой половине мая, сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу выставочного комплекса.
Обновлено в 16:28
Армия и оружие

Сатановский объяснил, как уничтожить США без миллионных жертв

Сатановский указал на то, что вероятность попытки Белого дома нанести ядерный удар по России увеличивается из-за «американской идеи», что военные действия будут идти не на территории Америки.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Политика

Контактная группа не согласовала пасхальное перемирие в Донбассе

Ранее президент Украины Пётр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи в Берлине поддержали введение пасхального перемирия в Донбассе с 18 апреля.
Обновлено в 15:51
Происшествия

Названа новая причина пожара в Нотр-Даме

Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:05
Происшествия

СК завел дело на сообщившего информацию о ВИЧ у 7-летнего мальчика

Следователи завели судебное производство на сообщившего информацию о статусе ВИЧ у 7-летнего мальчика, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Суд арестовал бывшего следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила РБК пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 14:24
Общество

Дмитрия Быкова доставят на лечение в Москву из Уфы

Медики транспортируют писателя и публициста Дмитрия Быкова, который был госпитализирован в Уфе, в федеральную клинику Москвы самолетом до конца 18 апреля.
Обновлено в 09:30
Футбол

«МЮ» не может договориться с Рэшфордом

Обновлено в 08:49
Интернет

Легендарное приложение BlackBerry Messenger будет закрыто в конце мая

Компания BlackBerry объявила о том, что закрывает своё легендарное приложение BlackBerry Messenger для потребителей.
Обновлено в 11:23
Авто

Внедорожная версия УАЗ «Буханка» поступила в продажу

Новая модификация бюджетного грузовичка УАЗ «Буханка», получившая название «Комби Трофи», стала доступна у дилеров Ульяновского автозавода.
Обновлено вчера в 02:44
Политика

Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой

Предприниматель Игорь Коломойский назвал президента Украины Петра Порошенко своей марионеткой. Об этом сообщает «Экономическая правда».
Обновлено в 14:55
Политика

В США опубликовали доклад Мюллера

Минюст США опубликовал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования инкриминируемого России вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году.
Обновлено в 12:30
Политика

Зеленский высказался о запрете въезда российских артистов на Украину

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский считает, что запрещать въезд в страну российским артистам нужно избирательно.
Обновлено в 18:50
Экономика

Reuters: Венесуэла обходит санкции США с помощью корпорации «Роснефть»

Власти Венесуэлы пользуются услугами российской корпорации "Роснефть" для того, чтобы обходить санкции, введенные США в отношении венесуэльской нефтяной промышленности.
Обновлено в 15:52
Политика

Москва учтет отказ Мальты пропустить российские самолеты в Венесуэлу

Москва учтет в двусторонних отношениях с Мальтой отказ пропустить два российских самолета в Венесуэлу, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко впервые показала лицо сына

Всего несколько месяцев назад звезда шоу «Орел и решка» впервые стала мамой. Телеведущая старается не показывать лицо новорожденного.
Обновлено в 13:30
Общество

В Аргентине признали преступлением уличные домогательства к женщинам

Обновлено в 19:20
Армия и оружие

В первом полете у Ил-112В отказала автоматика

Первый полет российского легкого транспортного самолета Ил-112В сопровождался отказом автоматики, сообщил Aviation Explorer главный конструктор «Ил» Николай Таликов.
Обновлено в 17:15
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