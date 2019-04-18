Экономика

Украина оказалась среди самых несчастных экономик мираLenta.ru вчера в 07:16

Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы. Это следует из обнародованного агентством Bloomberg ежегодного «Индекса несчастья» (Misery Index).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Венесуэла возглавила рейтинг слабейших экономик по версии Bloomberg

RT на русскомвчера в 09:13

Россия падает в объятия нужды

Коммерсантъвчера в 08:37

Bloomberg определил самые счастливые и несчастные экономики мира

Росбалтвчера в 05:59

Венесуэла пятый год подряд остается самой «несчастной» экономикой мира по версии Bloomberg

ПРАЙМвчера в 07:03

Bloomberg назвал самые «несчастные» экономики мира

Газета.Ruвчера в 06:31

Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира

Lenta.ruвчера в 07:16

Bloomberg назвал самые несчастные экономики мира

РБКвчера в 05:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 05:04, Ашберн
Политика

Медведев объявил о запрете экспорта нефти на Украину

Россия после недружественных действий Украины приняла решение ввести запрет на экспорт в украинское государство нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 05:33
Здоровье

В Германии близнецы родились с разницей в 97 дней

Близнецы, зачатые в один день, появились на свет с разницей в 97 дней. Этот случай произошел в одной из клиник немецкого города Кельн.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие

В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ

Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Названа причина пожара в Нотр-Дам де Пари

Обновлено в 03:33
Общество

В России могут появиться частные кладбища

В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Армия и оружие

Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США

Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу.
Обновлено вчера в 22:53
Общество

Депутат с Ямала задекларировал 359 километров земли

Депутат Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа и гендиректор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал в собственности землю общей площадью 359 квадратных километров.
Обновлено в 03:46
Общество

Организаторы «Бессмертного полка» выступили против портретов Сталина

Обновлено в 04:12
Армия и оружие

Франция отправляет в Эстонию танки и 300 военных

Обновлено в 02:33
Происшествия

Силовики задержали председателя Совета тейпов Ингушетии

В Назрановском районе силовики задержали председателя Совета тейпов Ингушетии Малсага Ужахова и увезли его в неизвестном направлении, рассказал «Медиазоне» его сын Руслан Ужахов.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС

Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия

Мужчину, гревшего воду на Вечном огне в Волгограде, отправили лечиться

Обновлено в 03:35
Происшествия

В Севастополе рухнула парковка вместе с автомобилями

По предварительным данным, ЧП случилось из-за обрушения подпорной стены. Вместе с парковкой в обвал упали три машины.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на Ставрополье

Трое из пяти пострадавших в ДТП - несовершеннолетние, все участники происшествия являются жителями Ставропольского края.
Обновлено в 04:32
Общество

Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено вчера в 08:49
Космос

В США выставят в музее скафандр Нила Армстронга

В Соединенных Штатах Национальный музей авиации и космонавтики планирует выставить скафандр космонавта Нила Армстронга, в котором он ступил на поверхность Луны, сообщает пресс-служба музея.
Обновлено в 04:49
Экономика

Россия нашла нарушения в поставках сахара в Казахстан

По ее данным, если в 2014 году Казахстан поставил на рынок ЕАЭС 12,6 тыс. т сладкой воды, то в 2018-м — уже 99,3 тыс. т. Поставки кондитерских изделий из сахара выросли в два раза, до 23,7 тыс. т. В начале этого года Минэкономразвития России повторно внесло в Европейскую экономическую комиссию предложение исключить иностранный белый сахар из режима свободной экономической зоны.
Обновлено в 00:00
Авто

Mercedes GLS представлен официально

Компания Mercedes-Benz представила на Нью-Йоркском автосалоне флагманский вседорожник GLS третьего поколения.
Обновлено вчера в 02:49
Политика

Дебаты Зеленского и Порошенко покажут более 20 зарубежных каналов

Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на телевидении и на стадионе в Киеве будут иметь открытый сигнал, который смогут принять все каналы.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова решилась на весеннее преображение

Звезда российского телевидения Анфиса Чехова решилась на весеннее преображение.
Обновлено в 02:02
Происшествия

Житель Брянска случайно сжег 1,5 миллиона рублей

Из огня удалось спасти около 120 тысяч рублей – все остальное превратилось в пепел, сообщают «Брянские новости».
Обновлено в 02:45
Космос

Небольшой астероид прошел на близком расстоянии от Земли

Астероид 2019 GC6 диаметром от 15 до 30 метров прошел в четверг от Земли на расстоянии в 219 тыс. километров - вдвое ближе среднего расстояния между Землей и Луной.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес

«ВКонтакте» покажет прямую трансляцию с открытия ММКФ

Прямая трансляция церемонии открытия 41-го Московского Международного кинофестиваля будет показана на официальной странице ММКФ во "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:47
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Технологии

Сбербанк представил виртуальную телеведущую Елену

Первый запред правления Сбербанка Лев Хасис заявил, что Елена "позволяет полностью автоматизировать труд телеведущей: созданный журналистом текст можно оцифровать и получить конечный продукт — новостной сюжет — для трансляции зрителям".
Обновлено вчера в 10:22
Наука

Обнаружены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле

Ученые обнаружили в музее в Кении останки гигантского ископаемого млекопитающего, обитающего на Земле около 22 миллионов лет назад.
Обновлено вчера в 14:25
Авто

Renault сертифицировал Arkana для России

Компания Renault сертифицировала новый кроссовер Arkana для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Обновлено в 03:02
Экономика

Создание российско-китайского самолета оказалось под угрозой

Обновлено вчера в 17:12
Транспорт

ГИБДД собирается ужесточить правила сдачи экзамена на права

Задачи теоретической части экзамена на водительские права собирается переработать ГИБДД. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.
Обновлено в 04:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное