Экономика
Украина оказалась среди самых несчастных экономик мираLenta.ru вчера в 07:16
Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы. Это следует из обнародованного агентством Bloomberg ежегодного «Индекса несчастья» (Misery Index).
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Политика
Медведев объявил о запрете экспорта нефти на Украину
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В Германии близнецы родились с разницей в 97 дней
Близнецы, зачатые в один день, появились на свет с разницей в 97 дней. Этот случай произошел в одной из клиник немецкого города Кельн.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ
Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Названа причина пожара в Нотр-Дам де Пари
Обновлено в 03:33
Общество
В России могут появиться частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Армия и оружие
Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США
Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу.
Обновлено вчера в 22:53
Общество
Депутат с Ямала задекларировал 359 километров земли
Депутат Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа и гендиректор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал в собственности землю общей площадью 359 квадратных километров.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
Франция отправляет в Эстонию танки и 300 военных
Обновлено в 02:33
Происшествия
Силовики задержали председателя Совета тейпов Ингушетии
В Назрановском районе силовики задержали председателя Совета тейпов Ингушетии Малсага Ужахова и увезли его в неизвестном направлении, рассказал «Медиазоне» его сын Руслан Ужахов.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС
Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
В Севастополе рухнула парковка вместе с автомобилями
По предварительным данным, ЧП случилось из-за обрушения подпорной стены. Вместе с парковкой в обвал упали три машины.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Ставрополье
Трое из пяти пострадавших в ДТП - несовершеннолетние, все участники происшествия являются жителями Ставропольского края.
Обновлено в 04:32
Общество
Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено вчера в 08:49
Космос
В США выставят в музее скафандр Нила Армстронга
В Соединенных Штатах Национальный музей авиации и космонавтики планирует выставить скафандр космонавта Нила Армстронга, в котором он ступил на поверхность Луны, сообщает пресс-служба музея.
Обновлено в 04:49
Экономика
Россия нашла нарушения в поставках сахара в Казахстан
По ее данным, если в 2014 году Казахстан поставил на рынок ЕАЭС 12,6 тыс. т сладкой воды, то в 2018-м — уже 99,3 тыс. т. Поставки кондитерских изделий из сахара выросли в два раза, до 23,7 тыс. т. В начале этого года Минэкономразвития России повторно внесло в Европейскую экономическую комиссию предложение исключить иностранный белый сахар из режима свободной экономической зоны.
Обновлено в 00:00
Авто
Mercedes GLS представлен официально
Компания Mercedes-Benz представила на Нью-Йоркском автосалоне флагманский вседорожник GLS третьего поколения.
Обновлено вчера в 02:49
Политика
Дебаты Зеленского и Порошенко покажут более 20 зарубежных каналов
Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на телевидении и на стадионе в Киеве будут иметь открытый сигнал, который смогут принять все каналы.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова решилась на весеннее преображение
Звезда российского телевидения Анфиса Чехова решилась на весеннее преображение.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Житель Брянска случайно сжег 1,5 миллиона рублей
Из огня удалось спасти около 120 тысяч рублей – все остальное превратилось в пепел, сообщают «Брянские новости».
Обновлено в 02:45
Космос
Небольшой астероид прошел на близком расстоянии от Земли
Астероид 2019 GC6 диаметром от 15 до 30 метров прошел в четверг от Земли на расстоянии в 219 тыс. километров - вдвое ближе среднего расстояния между Землей и Луной.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес
«ВКонтакте» покажет прямую трансляцию с открытия ММКФ
Прямая трансляция церемонии открытия 41-го Московского Международного кинофестиваля будет показана на официальной странице ММКФ во "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:47
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Технологии
Сбербанк представил виртуальную телеведущую Елену
Первый запред правления Сбербанка Лев Хасис заявил, что Елена "позволяет полностью автоматизировать труд телеведущей: созданный журналистом текст можно оцифровать и получить конечный продукт — новостной сюжет — для трансляции зрителям".
Обновлено вчера в 10:22
Наука
Обнаружены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле
Ученые обнаружили в музее в Кении останки гигантского ископаемого млекопитающего, обитающего на Земле около 22 миллионов лет назад.
Обновлено вчера в 14:25
Авто
Renault сертифицировал Arkana для России
Компания Renault сертифицировала новый кроссовер Arkana для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Обновлено в 03:02
Экономика
Создание российско-китайского самолета оказалось под угрозой
Обновлено вчера в 17:12
Транспорт
ГИБДД собирается ужесточить правила сдачи экзамена на права
Задачи теоретической части экзамена на водительские права собирается переработать ГИБДД. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.
Обновлено в 04:00