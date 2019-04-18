Экономика

Украина оказалась среди самых несчастных экономик мираLenta.ru вчера в 07:16

Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы. Это следует из обнародованного агентством Bloomberg ежегодного «Индекса несчастья» (Misery Index).
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Венесуэла возглавила рейтинг слабейших экономик по версии Bloomberg

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Bloomberg назвал самые несчастные экономики мира

РБКвчера в 05:09

Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира

Lenta.ruвчера в 07:16

Венесуэла пятый год подряд остается самой «несчастной» экономикой мира по версии Bloomberg

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Bloomberg определил самые счастливые и несчастные экономики мира

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Россия падает в объятия нужды

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Происшествия

Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено вчера в 15:36
Авто

Сегодня 49 лет, как с конвейера сошел первый автомобиль «ВАЗ-2101»

19 апреля 1970 года со сборочного конвейера Волжского автомобильного завода сошел первый автомобиль «ВАЗ-2101», прозванный в народе «копейкой».
Обновлено вчера в 21:57
Политика

Россия прекращает поставки нефти и нефтепродуктов на Украину

Правительство России запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину.
Обновлено вчера в 06:28
Здоровье

Диетологи рассказали, как обрести плоский живот за месяц

Обновлено вчера в 22:35
Происшествия

В Красноярске ночью пьяный водитель влетел в стену аптеки

Обновлено вчера в 21:29
Общество

Звезды кино вышли на красную дорожку перед открытием ММКФ

По красной ковровой дорожке прошли известные дизайнеры одежды и кутюрье Белла Потемкина.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия

Названа новая причина пожара в Нотр-Даме

Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено вчера в 16:05
Шоу-бизнес

Тата Карапетян дала первое интервью после ухода мужа к Виктории Лопыревой

29-летняя бизнесвумен впервые после расставания с мужем дала большое откровенное интервью, в котором рассказала, каким было ее детство, как отец готовил ее к тому, чтобы занять одну из ключевых позиций в "Ташире", и, конечно же, прокомментировала свое расставание с Булатовым.
Обновлено вчера в 11:42
Авто

Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер

Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено 17 апреля в 11:10
Политика

В Бундестаге заявили о планах создать в Германии комиссию по Крыму

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт сообщил на полях Ялтинского международного экономического форума о планах создать в Германии международную комиссии по мониторингу состояния дел с правами человека в Крыму и Донбассе.
Обновлено вчера в 23:44
Финансы

Евро опустился ниже 72 рублей впервые с мая прошлого года

Курс евро на торгах Московской биржи в четверг, 18 апреля, опустился ниже 72 руб. К 15.09 мск евро подешевел на 11 коп. к закрытию среды – до 71,99 руб. Последний раз европейская валюта торговалась ниже отметки в 72 руб. 25 мая прошлого года.
Обновлено вчера в 08:13
Политика

Трамп посетит Японию с 25 по 28 мая

Обновлено вчера в 22:14
Происшествия

В Красноярском крае локализовали пожар на крыше жилого дома

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили РИА Новости, что кровля пятиэтажного жилого дома горит на площади почти 2 тысячи квадратных метров в Канске в Красноярском крае, проводится эвакуация жильцов.
Обновлено вчера в 23:28
Политика

Медведчук предложил Зеленскому заключить сделку с Москвой

Актер Владимир Зеленский в случае победы на президентских выборах на Украине сможет восстановить контроль над Донбассом в течение нескольких месяцев, а также получить дешевый газ и крупные инвестиции от России, если заключит сделку с Москвой.
Обновлено вчера в 15:13
Политика

Зеленский высказался в пользу героизации Бандеры

Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский заявил, что не имеет ничего против героизации националиста Степана Бандеры, а декоммунизация, по его мнению, вовсе является "нормальным" явлением.
Обновлено вчера в 04:12
Кино

Билеты на премьеру «Мстителей 4» в России продают по 100 тысяч рублей

Обновлено вчера в 08:49
Политика

МИД Сербии заявил о давлении за отказ вводить санкции против России

Вице-председатель правительства, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что на страну продолжают оказывать давление из-за отказа присоединяться к санкциям против России.
Обновлено вчера в 19:30
Общество

В России могут появиться частные кладбища

В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Армия и оружие

СМИ узнали о предложении России США по предотвращению ядерной войны

Россия предложила США принять совместное заявление на уровне глав государств, которое зафиксировало бы намерение двух стран избегать военной конфронтации и исключить возможность начала ядерной войны.
Обновлено вчера в 22:01
Политика

Сирия ведёт работу по привлечению туристов из России

Министр туризма Сирии Мухаммад Рами Радван Мартини заявил, что в настоящее время ведётся работа по привлечению туристов из России.
Обновлено вчера в 22:45
Авто

Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»

К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.
Обновлено 16 апреля в 05:44
Политика

Минфин считает законной национализацию украинского Приватбанка

Украинское Министерство финансов считает национализацию Приватбанка законной. Ведомство готовит апелляцию в связи с решением суда.
Обновлено вчера в 09:13
Шоу-бизнес

Актриса Ксения Хаирова назвала шоком смерть Ирины Цывиной

Актриса Ксения Хаирова в беседе с Пятым каналом назвала шоком смерть своей коллеги Ирины Цывиной.
Обновлено вчера в 07:58
Общество

Самолет с писателем Дмитрием Быковым вылетел из Уфы в Москву

Обновлено вчера в 13:26
Футбол

Жена Макеева опубликовала пост в поддержку Кокорина и Мамаева. Очень мощный текст

Светлана Макеева, жена защитника "Сочи" Евгения Макеева в своем Инстаграме поддержала нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.
Обновлено вчера в 16:42
Политика

ЕСПЧ обвинили в «замалчивании» вины Украины по делу MH17

По словам журналиста, немецкий юрист в области авиационного права Эльмар Гимулла, представляющий интересы родственников четырех жертв крушения самолета, еще в 2014 году подал иск в ЕСПЧ, возлагая вину за произошедшее на Киев и требуя многомиллионных компенсаций.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия

Чиновник Росавиации арестован по подозрению в хищении миллиарда рублей

Сообщается, что глава управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации необоснованно завышал суммы контрактов с адвокатами В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте рассказали, что суд принял решение об аресте главы управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко.
Обновлено вчера в 14:03
Политика

Доклад Мюллера: США не нашли доказательств сговора Москвы и Трампа

Генпрокурор США Уильям Барр передал в Конгресс полную версию итогового доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, посвященного якобы попыткам Москвы вмешаться в избирательную кампанию 2016 года.
Обновлено вчера в 17:17
Шоу-бизнес

Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенный наряд из латекса

Российская фигуристка, двукратный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева опубликовала фотографию в откровенном ярко-розовом наряде из латекса, чем возмутила своих подписчиков.
Обновлено вчера в 03:08
Армия и оружие

ВДВ первыми получили новые АК-12

Обновлено вчера в 04:35
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