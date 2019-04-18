Экономика
Украина оказалась среди самых несчастных экономик мираLenta.ru вчера в 07:16
Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы. Это следует из обнародованного агентством Bloomberg ежегодного «Индекса несчастья» (Misery Index).
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Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
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Авто
Сегодня 49 лет, как с конвейера сошел первый автомобиль «ВАЗ-2101»
19 апреля 1970 года со сборочного конвейера Волжского автомобильного завода сошел первый автомобиль «ВАЗ-2101», прозванный в народе «копейкой».
Обновлено вчера в 21:57
Политика
Россия прекращает поставки нефти и нефтепродуктов на Украину
Правительство России запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину.
Обновлено вчера в 06:28
Здоровье
Диетологи рассказали, как обрести плоский живот за месяц
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия
В Красноярске ночью пьяный водитель влетел в стену аптеки
Обновлено вчера в 21:29
Общество
Звезды кино вышли на красную дорожку перед открытием ММКФ
По красной ковровой дорожке прошли известные дизайнеры одежды и кутюрье Белла Потемкина.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия
Названа новая причина пожара в Нотр-Даме
Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено вчера в 16:05
Шоу-бизнес
Тата Карапетян дала первое интервью после ухода мужа к Виктории Лопыревой
29-летняя бизнесвумен впервые после расставания с мужем дала большое откровенное интервью, в котором рассказала, каким было ее детство, как отец готовил ее к тому, чтобы занять одну из ключевых позиций в "Ташире", и, конечно же, прокомментировала свое расставание с Булатовым.
Обновлено вчера в 11:42
Авто
Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер
Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено 17 апреля в 11:10
Политика
В Бундестаге заявили о планах создать в Германии комиссию по Крыму
Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт сообщил на полях Ялтинского международного экономического форума о планах создать в Германии международную комиссии по мониторингу состояния дел с правами человека в Крыму и Донбассе.
Обновлено вчера в 23:44
Финансы
Евро опустился ниже 72 рублей впервые с мая прошлого года
Курс евро на торгах Московской биржи в четверг, 18 апреля, опустился ниже 72 руб. К 15.09 мск евро подешевел на 11 коп. к закрытию среды – до 71,99 руб. Последний раз европейская валюта торговалась ниже отметки в 72 руб. 25 мая прошлого года.
Обновлено вчера в 08:13
Политика
Трамп посетит Японию с 25 по 28 мая
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
В Красноярском крае локализовали пожар на крыше жилого дома
Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили РИА Новости, что кровля пятиэтажного жилого дома горит на площади почти 2 тысячи квадратных метров в Канске в Красноярском крае, проводится эвакуация жильцов.
Обновлено вчера в 23:28
Политика
Медведчук предложил Зеленскому заключить сделку с Москвой
Актер Владимир Зеленский в случае победы на президентских выборах на Украине сможет восстановить контроль над Донбассом в течение нескольких месяцев, а также получить дешевый газ и крупные инвестиции от России, если заключит сделку с Москвой.
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Зеленский высказался в пользу героизации Бандеры
Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский заявил, что не имеет ничего против героизации националиста Степана Бандеры, а декоммунизация, по его мнению, вовсе является "нормальным" явлением.
Обновлено вчера в 04:12
Кино
Билеты на премьеру «Мстителей 4» в России продают по 100 тысяч рублей
Обновлено вчера в 08:49
Политика
МИД Сербии заявил о давлении за отказ вводить санкции против России
Вице-председатель правительства, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что на страну продолжают оказывать давление из-за отказа присоединяться к санкциям против России.
Обновлено вчера в 19:30
Общество
В России могут появиться частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Армия и оружие
СМИ узнали о предложении России США по предотвращению ядерной войны
Россия предложила США принять совместное заявление на уровне глав государств, которое зафиксировало бы намерение двух стран избегать военной конфронтации и исключить возможность начала ядерной войны.
Обновлено вчера в 22:01
Политика
Сирия ведёт работу по привлечению туристов из России
Министр туризма Сирии Мухаммад Рами Радван Мартини заявил, что в настоящее время ведётся работа по привлечению туристов из России.
Обновлено вчера в 22:45
Авто
Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»
К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.
Обновлено 16 апреля в 05:44
Политика
Минфин считает законной национализацию украинского Приватбанка
Украинское Министерство финансов считает национализацию Приватбанка законной. Ведомство готовит апелляцию в связи с решением суда.
Обновлено вчера в 09:13
Шоу-бизнес
Актриса Ксения Хаирова назвала шоком смерть Ирины Цывиной
Актриса Ксения Хаирова в беседе с Пятым каналом назвала шоком смерть своей коллеги Ирины Цывиной.
Обновлено вчера в 07:58
Общество
Самолет с писателем Дмитрием Быковым вылетел из Уфы в Москву
Обновлено вчера в 13:26
Футбол
Жена Макеева опубликовала пост в поддержку Кокорина и Мамаева. Очень мощный текст
Светлана Макеева, жена защитника "Сочи" Евгения Макеева в своем Инстаграме поддержала нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.
Обновлено вчера в 16:42
Политика
ЕСПЧ обвинили в «замалчивании» вины Украины по делу MH17
По словам журналиста, немецкий юрист в области авиационного права Эльмар Гимулла, представляющий интересы родственников четырех жертв крушения самолета, еще в 2014 году подал иск в ЕСПЧ, возлагая вину за произошедшее на Киев и требуя многомиллионных компенсаций.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
Чиновник Росавиации арестован по подозрению в хищении миллиарда рублей
Сообщается, что глава управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации необоснованно завышал суммы контрактов с адвокатами В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте рассказали, что суд принял решение об аресте главы управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко.
Обновлено вчера в 14:03
Политика
Доклад Мюллера: США не нашли доказательств сговора Москвы и Трампа
Генпрокурор США Уильям Барр передал в Конгресс полную версию итогового доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, посвященного якобы попыткам Москвы вмешаться в избирательную кампанию 2016 года.
Обновлено вчера в 17:17
Шоу-бизнес
Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенный наряд из латекса
Российская фигуристка, двукратный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева опубликовала фотографию в откровенном ярко-розовом наряде из латекса, чем возмутила своих подписчиков.
Обновлено вчера в 03:08
Армия и оружие
ВДВ первыми получили новые АК-12
Обновлено вчера в 04:35