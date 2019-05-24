Украина обыграла США на чемпионате мира U20Спорт-Экспресс вчера в 16:29

В Польше продолжается чемпионат мира по футболу среди игроков до 20 лет. В матче группового турнира сборная Украины обыграла США со счетом 2:1. В другом поединке Уругвай был сильнее Норвегии – 3:1.

Украина обыграла США на чемпионате мира U20

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