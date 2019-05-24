Футбол
Украина обыграла США на чемпионате мира U20Спорт-Экспресс вчера в 16:29
В Польше продолжается чемпионат мира по футболу среди игроков до 20 лет. В матче группового турнира сборная Украины обыграла США со счетом 2:1. В другом поединке Уругвай был сильнее Норвегии – 3:1.
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Армия и оружие
В НАТО приняли новую военную концепцию из-за «российской угрозы»
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах представить новую военную стратегию из-за «российской угрозы».
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Традиционный Венский бал пройдет в Москве 25 мая.
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Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено 23 мая в 16:35
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Представлен бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 7A с АКБ на 4000 мАч
Компания Xiaomi пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Redmi 7A, цена которого будет объявлена 28 мая.
Обновлено вчера в 06:54
Кино
Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах
Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».
Обновлено вчера в 16:11
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Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
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Обновлено вчера в 17:38
Происшествия
Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
Власти Франции допустили версию теракта в расследовании взрыва в Лионе
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Обновлено вчера в 23:05
Шоу-бизнес
Светлана Лобода впервые показала дочь от солиста группы Rammstein
Примечательно, что большинство поклонников Светланы Лободы и пользователей социальных сетей уверены: отцом маленькой Тильды является именно солист Rammstein Тиль Линдеманн.
Обновлено в 01:17
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено 23 мая в 10:12
Авто
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Обновлено вчера в 07:21
Общество
Россияне массово променяли вино на пиво
Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено вчера в 20:49
Политика
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уходит в отставку
Обновлено вчера в 05:42
Авто
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Отечественный спорткар Marussia превратят в мощный электромобиль.
Обновлено в 00:00
Политика
Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Политика
На Украине признали зависимость от торговли с Россией
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус признал, что Киев пока не может прекратить экономические отношения с Россией.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир
Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.
Обновлено вчера в 03:18
Армия и оружие
Российский стелс-беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух
Российский тяжелый ударный стелс-беспилотник «Охотник» в начале весны впервые поднялся в воздух с взлетно-посадочный полосы Новосибирского авиационного завода им. Чкалова.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия
Вблизи Токио произошло землетрясение магнитудой 5,1
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло днем в субботу вблизи японской столицы, сообщает главное метеорологическое агентство страны.
Обновлено в 02:44
Здоровье
Девочка с 14 пальцами на руках родилась в китайской семье
Китайские врачи прооперировали девочку, которая родилась с 14 пальцами, пишет издание Daily Mail.
Обновлено вчера в 01:03
Происшествия
В Севастополе сгорел дельфинарий
Пожар произошел утром в субботу в севастопольском дельфинарии, огонь уничтожил часть крыши и расположенные рядом сувенирные магазины, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:16
Политика
В МИД России исключили возможность обмена Уилана на Бутину
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что возможность обмена обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на россиянку Марию Бутину исключена, так как в отношении американца ещё не вынесен приговор.
Обновлено в 02:39
Футбол
«СЭ»: Ташаев может вернуться в «Динамо»
«Спартак» купил Ташаева у «Динамо» год назад за 1,5 миллиона евро.
Обновлено в 01:40
Футбол
ЦСКА, «Спартак», «Краснодар» и «Ростов» проведут турнир в Австрии
Не все команды премьер-лиги пока сообщили о своих планах на летние сборы, которые будут предшествовать старту нового сезона, сообщает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 01:59
Политика
В ООН сегодня вынесут приговор по инциденту в Керченском проливе
Международный трибунал ООН по морскому праву в Гамбурге сегодня, 25 мая, огласит решение по инциденту, произошедшему 25 ноября 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено в 00:45
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину снизился до исторического минимума
Личный рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до минимального значения — 31,7%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие
Военный вертолет США жестко сел на юге Афганистана
На юге Афганистана жестко сел военный вертолет США с пассажирами на борту.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес
Михаил Боярский рассказал, почему избегает публичных мест
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Мексике разбился вертолёт Ми-17
«Сообщаем, что при трагических обстоятельствах в районе Валье-Верде в Сан-Луис-Потоси разбился вертолёт Ми-17 нашего ведомства», — сообщили в ведомстве.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
Задержана глава ростовского УФНС
Исполняющая обязанности руководителя УФНС по Ростовской области Ирина Александрова была задержана по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:26