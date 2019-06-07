Украина обыграла Колумбию и вышла в полуфинал юношеского ЧМСпорт-Экспресс 11:28

Сборная Украины стала первым полуфиналистом юношеского чемпионата мира для игроков не старше 20 лет. Украинцы с минимальным счетом одолели Колумбию - 1:0. Соперник Украины определится в игре Италия - Мали, которая состоится также сегодня.

Украина обыграла Колумбию и вышла в полуфинал юношеского ЧМ

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