Футбол
Украина обыграла Колумбию и вышла в полуфинал юношеского ЧМСпорт-Экспресс 11:28
Сборная Украины стала первым полуфиналистом юношеского чемпионата мира для игроков не старше 20 лет. Украинцы с минимальным счетом одолели Колумбию - 1:0. Соперник Украины определится в игре Италия - Мали, которая состоится также сегодня.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:53, Ашберн
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