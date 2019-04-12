Политика

Украина объявила в розыск капитана «Норда»Ридус 07:54

На Украине капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко объявили в розыск, передает РИА Новости. Он не явился на заседание Оболонского районного суда. Ранее Горбенко в течение десяти месяцев удерживали на Украине.
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На Украине объявили в розыск капитана судна «Норд»

РБК08:44

На Украине объявили в розыск капитана российского судна «Норд»

Комсомольская правда07:55

Украина объявила в розыск капитана судна «Норд»

Коммерсантъ08:07

Украина объявила в розыск капитана российского судна «Норд»

ФАН08:05

Адвокат заявил об отсутствии доказательств вины капитана «Норда»

РИА Новости09:29

Капитан судна «Норд» не вернётся на Украину

RT на русском08:51

Адвокат: суд Киева приостановил дело в отношении капитана судна «Норд»

ТАСС08:44
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Экономика

ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий

Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено в 08:46
Политика

Зеленский назвал встречу с Макроном конструктивной

«Конструктивная была встреча, мы обсуждали наиважнейшие вопросы для украинского общества, для Украины в целом», — цитирует его ТАСС.
Обновлено в 14:19
Кино

Скончался режиссер Сергей Страхов

Обновлено в 10:13
Шоу-бизнес

Алла Пугачева: «Три раза видела Киркорова пьяным. Это катастрофа»

В марте 94-го Алла Пугачева вышла замуж за Филиппа Киркорова. Регистрация брака прошла в Санкт-Петербурге, расписывал пару Анатолий Собчак.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

Вся сила в плавках: Прохор Шаляпин обнажился на Мальдивах

Шаляпин показал загорелое тело в ярких плавках на фоне лазурного моря.
Обновлено в 07:52
Политика

Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»

Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
Политика

Тимошенко обвинила Зеленского в унижении статуса президента Украины

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко возмутилась перепалкой президента Украины Петра Порошенко и его соперника в борьбе за пост главы государства Владимира Зеленского в эфире телеканала «1+1».
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала 3-летнюю дочь в образе принцессы

Екатерина Климова давно перестала скрывать своих детей, в частности, младшую дочь Бэллу, рожденную в браке с Гелой Месхи, от поклонников.
Обновлено в 09:20
Политика

Путин заявил об уходе в прошлое службы по призыву

Обновлено в 08:18
Общество

Основатель Alibaba заступился за культуру сверхурочной работы

Китайский предприниматель, основатель корпорации Alibaba Джек Ма заявил, что считает «благословением» культуру сверхурочной работы, которая практикуется в его компании.
Обновлено в 10:30
Космос

Российские ученые нашли новые признаки наличия жизни на Венере

Ученые нашли новые доказательства существования жизни на Венере.
Обновлено в 08:45
Политика

СМИ узнали тайные имена семьи Порошенко для выезда с Украины

Обновлено в 11:58
Экономика

Самый богатый кремлевский чиновник заработал 657 млн рублей

Больше других кремлевских чиновников в 2018 году заработал полпред в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.
Обновлено в 12:14
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Общество

Дорожный набор «Аэрофлота» для бизнес-класса признали лучшим в Европе

Российская компания «Аэрофлот» удостоена престижной премии 2019 PAX International Readership Awards за свой набор для бизнес-класса.
Обновлено в 12:23
Футбол

Семак заявил, что участие Ракицкого в матче с «Анжи» под вопросом

Отвечая на вопросы журналистов о возможном стартовом составе, Семак сказал, что в матче точно не примут участие Ерохин, Кузяев и Маркизио, которые восстанавливаются после травм.
Обновлено в 05:41
Футбол

Футболист «Спартака» Гулиев извинился за инцидент с пешеходом

Обновлено в 02:46
Авто

Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ

Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели «Патриот».
Обновлено в 13:03
Спорт

Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию

Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме за три дня до начала соревнований.
Обновлено в 10:25
Здоровье

В ДР Конго эпидемия лихорадки Эболы достигла пика

Обновлено в 01:39
Наука

Назван максимально быстрый способ бросить курить

Обновлено в 12:34
Армия и оружие

Генерал Сердюков назначен командующим в Сирии

Обновлено в 03:58
Экономика

В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка

Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01
Происшествия

4,5 года колонии и лишение сана: священнику-педофилу вынесли приговор

Обновлено в 10:48
Авто

В Китае начали собирать кроссовер Volvo XC40

Обновлено в 10:22
Политика

Меркель призвала Россию освободить «пленных моряков»

Канцлер Германии Ангела Меркель обратилась с просьбой к России освободить 24 украинских моряков.
Обновлено в 09:37
Футбол

Митинг в поддержку Кокорина и Мамаева состоится

Игорь Шумилин, организатор митинга, главной задачей которого должна стать поддержка форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, заявил, что переформулировал название, и теперь митинг может состояться.
Обновлено в 10:13
Происшествия

В центре Москвы водитель BMW обстрелял водителя трактора

Водитель BMW в ходе дорожного конфликта на Садово-Кудринской улице в центре Москвы открыл стрельбу по водителю трактора.
Обновлено в 14:07
Общество

Омича оштрафовали за видео со свастикой, добавленное 10 лет назад

Омский дизайнер Илья Фришман 10 апреля получил уведомление о том, что ему необходимо явиться в центр по противодействию экстремизму за видеоролик, добавленный в социальную сеть 10 лет назад.
Обновлено в 03:48
Политика

Путин заверил главу Volkswagen в подписании специнвестконтракта

Обновлено в 11:51
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