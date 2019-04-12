Политика
Украина объявила в розыск капитана «Норда»Ридус 07:54
На Украине капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко объявили в розыск, передает РИА Новости. Он не явился на заседание Оболонского районного суда. Ранее Горбенко в течение десяти месяцев удерживали на Украине.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:32, Ашберн
Экономика
ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено в 08:46
Политика
Зеленский назвал встречу с Макроном конструктивной
«Конструктивная была встреча, мы обсуждали наиважнейшие вопросы для украинского общества, для Украины в целом», — цитирует его ТАСС.
Обновлено в 14:19
Кино
Скончался режиссер Сергей Страхов
Обновлено в 10:13
Шоу-бизнес
Алла Пугачева: «Три раза видела Киркорова пьяным. Это катастрофа»
В марте 94-го Алла Пугачева вышла замуж за Филиппа Киркорова. Регистрация брака прошла в Санкт-Петербурге, расписывал пару Анатолий Собчак.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Вся сила в плавках: Прохор Шаляпин обнажился на Мальдивах
Шаляпин показал загорелое тело в ярких плавках на фоне лазурного моря.
Обновлено в 07:52
Политика
Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»
Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
Политика
Тимошенко обвинила Зеленского в унижении статуса президента Украины
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко возмутилась перепалкой президента Украины Петра Порошенко и его соперника в борьбе за пост главы государства Владимира Зеленского в эфире телеканала «1+1».
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала 3-летнюю дочь в образе принцессы
Екатерина Климова давно перестала скрывать своих детей, в частности, младшую дочь Бэллу, рожденную в браке с Гелой Месхи, от поклонников.
Обновлено в 09:20
Политика
Путин заявил об уходе в прошлое службы по призыву
Обновлено в 08:18
Общество
Основатель Alibaba заступился за культуру сверхурочной работы
Китайский предприниматель, основатель корпорации Alibaba Джек Ма заявил, что считает «благословением» культуру сверхурочной работы, которая практикуется в его компании.
Обновлено в 10:30
Космос
Российские ученые нашли новые признаки наличия жизни на Венере
Ученые нашли новые доказательства существования жизни на Венере.
Обновлено в 08:45
Политика
СМИ узнали тайные имена семьи Порошенко для выезда с Украины
Обновлено в 11:58
Экономика
Самый богатый кремлевский чиновник заработал 657 млн рублей
Больше других кремлевских чиновников в 2018 году заработал полпред в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.
Обновлено в 12:14
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Общество
Дорожный набор «Аэрофлота» для бизнес-класса признали лучшим в Европе
Российская компания «Аэрофлот» удостоена престижной премии 2019 PAX International Readership Awards за свой набор для бизнес-класса.
Обновлено в 12:23
Футбол
Семак заявил, что участие Ракицкого в матче с «Анжи» под вопросом
Отвечая на вопросы журналистов о возможном стартовом составе, Семак сказал, что в матче точно не примут участие Ерохин, Кузяев и Маркизио, которые восстанавливаются после травм.
Обновлено в 05:41
Футбол
Футболист «Спартака» Гулиев извинился за инцидент с пешеходом
Обновлено в 02:46
Авто
Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ
Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели «Патриот».
Обновлено в 13:03
Спорт
Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию
Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме за три дня до начала соревнований.
Обновлено в 10:25
Здоровье
В ДР Конго эпидемия лихорадки Эболы достигла пика
Обновлено в 01:39
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено в 12:34
Армия и оружие
Генерал Сердюков назначен командующим в Сирии
Обновлено в 03:58
Экономика
В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка
Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01
Авто
В Китае начали собирать кроссовер Volvo XC40
Обновлено в 10:22
Политика
Меркель призвала Россию освободить «пленных моряков»
Канцлер Германии Ангела Меркель обратилась с просьбой к России освободить 24 украинских моряков.
Обновлено в 09:37
Футбол
Митинг в поддержку Кокорина и Мамаева состоится
Игорь Шумилин, организатор митинга, главной задачей которого должна стать поддержка форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, заявил, что переформулировал название, и теперь митинг может состояться.
Обновлено в 10:13
Происшествия
В центре Москвы водитель BMW обстрелял водителя трактора
Водитель BMW в ходе дорожного конфликта на Садово-Кудринской улице в центре Москвы открыл стрельбу по водителю трактора.
Обновлено в 14:07
Общество
Омича оштрафовали за видео со свастикой, добавленное 10 лет назад
Омский дизайнер Илья Фришман 10 апреля получил уведомление о том, что ему необходимо явиться в центр по противодействию экстремизму за видеоролик, добавленный в социальную сеть 10 лет назад.
Обновлено в 03:48