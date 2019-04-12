Политика
Украина объявила в розыск капитана «Норда»Известия 08:15
Оболонский районный суд в Киеве в пятницу, 12 апреля, объявил в розыск капитана крымского сейнера «Норд» Владимира Горбенко, сообщила пресс-служба украинской прокуратуры в своем Telegram-канале.
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Политика
Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое
Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.
Обновлено в 08:01
Космос
Российские ученые нашли новые признаки наличия жизни на Венере
Ученые нашли новые доказательства существования жизни на Венере.
Обновлено в 08:45
Футбол
Артем Дзюба исполнил мечту тяжелобольного ребенка
Обновлено в 09:25
Политика
СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко
«В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Священник из Липина Бора, обвиняемый в педофилии, лишен сана
Обновлено вчера в 07:46
Политика
Зеленский приехал во дворец на встречу с Макроном
Обновлено в 09:31
Происшествия
Киллер застрелил российского бизнесмена в его особняке
По информации издания, инцидент произошел утром в пятницу, 12 апреля, в трехэтажном особняке бизнесмена на Полевой улице в Парголово (Выборгский район города).
Обновлено в 10:42
Экономика
В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка
Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
Шойгу: армия РФ получила более 500 единиц вооружения с начала года
В первом квартале 2019 года в войска поступило около 500 единиц вооружения, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на Едином дне приемки военной продукции.
Обновлено в 05:31
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб.
Обновлено в 11:04
Происшествия
В Казани подростки толпой избили сверстника
Обновлено в 07:10
Политика
МИД Литвы передал России ноту протеста из-за угроз дипломатам
В результате МИД Литвы направил России ноту протеста. Посол страны в России Рямигиюс Мотузас отозван для консультаций.
Обновлено в 09:44
Наука
Смертельный «супергрибок» может спровоцировать глобальную эпидемию
Candida auris (или просто C. auris) может заразить кого угодно, однако люди с ослабленной иммунной системой — например, пожилые — чаще становятся его жертвами.
Обновлено 09 апреля в 10:59
Экономика
«Газпром» провел серию кадровых перестановок
"Газпром" сообщил о новых кадровых перестановках: гендиректором "Газпром межрегионгаза" вместо Кирилла Селезнева назначен Сергей Густов, а Селезнев станет генеральным директором "РусХимАльянса", который будет строить комплекс в Усть-Луге по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено в 11:09
Экономика
Пенсионеры получат в мае недостающие с начала года выплаты
Пенсионный фонд, отметил Максим Топилин, готов провести перерасчет региональных доплат к пенсиям до конца апреля, и уже в мае получателям невысоких пенсий выплатят положенные им пенсии в повышенном размере, включая и суммы, недополученные за четыре месяца - с января и по апрель.
Обновлено в 06:00
Политика
Меркель объяснила, почему пригласила Порошенко в Берлин
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что считает важным оставаться в контакте с президентом Украины Петром Порошенко, и тем самым объясняет свое решение пригласить его в Берлин за неделю до второго тура выборов.
Обновлено в 09:23
Здоровье
Онколог Андрей Каприн рассказал, что поможет в России снизить смертность от рака
Главный онколог России, руководитель НМИЦ радиологии академик Андрей Каприн дал интервью RT, поделившись в нем мнением о том, какие меры могут помочь снизить смертность от рака в стране.
Обновлено в 10:53
Здоровье
Новый биочип может обнаружить начальные этапы заболевания
Ученые всегда ищут способы обнаружить рак и другие заболевания с помощью тестов, которые показывают проблемы до появления внешних признаков.
Обновлено 10 апреля в 06:33
Футбол
«Крылья Советов» и «Рубин» назвали стартовые составы
Тренерский штаб «Крыльев Советов» во главе с Миодрагом Божовичем назвал стартовый состав на матч 23-го тура РПЛ против казанского «Рубина».
Обновлено в 10:34
Происшествия
В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы
По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Политика
Матвиенко объяснила позицию России по возвращению в ПАСЕ
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что делегация России не вернётся к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), так как в организации пока остаётся возможность её дискриминации.
Обновлено в 06:38
Политика
Британская полиция задержала основателя WikiLeaks Ассанжа
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в четверг был задержан в посольстве Эквадора в Великобритании, говорится в заявлении британской полиции.
Обновлено вчера в 06:10
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России
Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Угроза взрыва в комплексе «Ватутинки» в Новой Москве оказалась ложной
Ранее сообщалось, что более 200 человек эвакуированы из оздоровительного комплекса "Ватутинки" в Новой Москве после сообщения об угрозе взрыва.
Обновлено в 11:27
Футбол
В Москве не согласовали митинг в поддержку Кокорина и Мамаева
Обновлено в 08:18
Общество
Российского священника отправили служить в село из-за фото жены
Магнитогорская епархия направила уральского священника Сергия (Зотова) служить в село из-за фотографий его жены с конкурса красоты, которые появились в соцсетях.
Обновлено в 09:20