Политика

Украина объявила в розыск капитана «Норда»Известия 08:15

Оболонский районный суд в Киеве в пятницу, 12 апреля, объявил в розыск капитана крымского сейнера «Норд» Владимира Горбенко, сообщила пресс-служба украинской прокуратуры в своем Telegram-канале.
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На Украине объявили в розыск капитана судна «Норд»

РБК08:44

Адвокат заявил об отсутствии доказательств вины капитана «Норда»

РИА Новости09:29

Капитан судна «Норд» не вернётся на Украину

RT на русском08:51

Украина объявила в розыск капитана российского судна «Норд»

ФАН08:05

На Украине объявили в розыск капитана российского судна «Норд»

Комсомольская правда07:55

Украина объявила в розыск капитана судна «Норд»

Коммерсантъ08:07

Адвокат: суд Киева приостановил дело в отношении капитана судна «Норд»

ТАСС08:44
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Политика

Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое

Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.
Обновлено в 08:01
Космос

Российские ученые нашли новые признаки наличия жизни на Венере

Ученые нашли новые доказательства существования жизни на Венере.
Обновлено в 08:45
Футбол

Артем Дзюба исполнил мечту тяжелобольного ребенка

Обновлено в 09:25
Политика

СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко

«В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Священник из Липина Бора, обвиняемый в педофилии, лишен сана

Обновлено вчера в 07:46
Политика

Зеленский приехал во дворец на встречу с Макроном

Обновлено в 09:31
Футбол

«Спартак» оштрафовал Гулиева на 5 млн рублей и отправил в дубль

Обновлено в 06:36
Происшествия

Киллер застрелил российского бизнесмена в его особняке

По информации издания, инцидент произошел утром в пятницу, 12 апреля, в трехэтажном особняке бизнесмена на Полевой улице в Парголово (Выборгский район города).
Обновлено в 10:42
Происшествия

Свидетель отказался называть Кокорина и Мамаева футболистами

Обновлено в 09:11
Экономика

В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка

Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие

Шойгу: армия РФ получила более 500 единиц вооружения с начала года

В первом квартале 2019 года в войска поступило около 500 единиц вооружения, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на Едином дне приемки военной продукции.
Обновлено в 05:31
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб.
Обновлено в 11:04
Происшествия

В Казани подростки толпой избили сверстника

Обновлено в 07:10
Политика

Тимошенко обвинила Зеленского в унижении статуса президента Украины

Обновлено в 09:28
Политика

МИД Литвы передал России ноту протеста из-за угроз дипломатам

В результате МИД Литвы направил России ноту протеста. Посол страны в России Рямигиюс Мотузас отозван для консультаций.
Обновлено в 09:44
Наука

Смертельный «супергрибок» может спровоцировать глобальную эпидемию

Candida auris (или просто C. auris) может заразить кого угодно, однако люди с ослабленной иммунной системой — например, пожилые — чаще становятся его жертвами.
Обновлено 09 апреля в 10:59
Экономика

«Газпром» провел серию кадровых перестановок

"Газпром" сообщил о новых кадровых перестановках: гендиректором "Газпром межрегионгаза" вместо Кирилла Селезнева назначен Сергей Густов, а Селезнев станет генеральным директором "РусХимАльянса", который будет строить комплекс в Усть-Луге по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено в 11:09
Экономика

Пенсионеры получат в мае недостающие с начала года выплаты

Пенсионный фонд, отметил Максим Топилин, готов провести перерасчет региональных доплат к пенсиям до конца апреля, и уже в мае получателям невысоких пенсий выплатят положенные им пенсии в повышенном размере, включая и суммы, недополученные за четыре месяца - с января и по апрель.
Обновлено в 06:00
Политика

Меркель объяснила, почему пригласила Порошенко в Берлин

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что считает важным оставаться в контакте с президентом Украины Петром Порошенко, и тем самым объясняет свое решение пригласить его в Берлин за неделю до второго тура выборов.
Обновлено в 09:23
Здоровье

Онколог Андрей Каприн рассказал, что поможет в России снизить смертность от рака

Главный онколог России, руководитель НМИЦ радиологии академик Андрей Каприн дал интервью RT, поделившись в нем мнением о том, какие меры могут помочь снизить смертность от рака в стране.
Обновлено в 10:53
Здоровье

Новый биочип может обнаружить начальные этапы заболевания

Ученые всегда ищут способы обнаружить рак и другие заболевания с помощью тестов, которые показывают проблемы до появления внешних признаков.
Обновлено 10 апреля в 06:33
Футбол

«Крылья Советов» и «Рубин» назвали стартовые составы

Тренерский штаб «Крыльев Советов» во главе с Миодрагом Божовичем назвал стартовый состав на матч 23-го тура РПЛ против казанского «Рубина».
Обновлено в 10:34
Происшествия

В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы

По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Политика

Матвиенко объяснила позицию России по возвращению в ПАСЕ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что делегация России не вернётся к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), так как в организации пока остаётся возможность её дискриминации.
Обновлено в 06:38
Политика

Британская полиция задержала основателя WikiLeaks Ассанжа

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в четверг был задержан в посольстве Эквадора в Великобритании, говорится в заявлении британской полиции.
Обновлено вчера в 06:10
Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России

Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Угроза взрыва в комплексе «Ватутинки» в Новой Москве оказалась ложной

Ранее сообщалось, что более 200 человек эвакуированы из оздоровительного комплекса "Ватутинки" в Новой Москве после сообщения об угрозе взрыва.
Обновлено в 11:27
Футбол

В Москве не согласовали митинг в поддержку Кокорина и Мамаева

Обновлено в 08:18
Гаджеты

В РФ стартовали продажи пятикамерного смартфона Nokia 9 PureView

Обновлено в 10:55
Общество

Российского священника отправили служить в село из-за фото жены

Магнитогорская епархия направила уральского священника Сергия (Зотова) служить в село из-за фотографий его жены с конкурса красоты, которые появились в соцсетях.
Обновлено в 09:20
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