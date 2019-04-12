Украина объявила в розыск капитана «Норда»Известия 08:15

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Происшествия Киллер застрелил российского бизнесмена в его особняке По информации издания, инцидент произошел утром в пятницу, 12 апреля, в трехэтажном особняке бизнесмена на Полевой улице в Парголово (Выборгский район города).

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Армия и оружие Шойгу: армия РФ получила более 500 единиц вооружения с начала года В первом квартале 2019 года в войска поступило около 500 единиц вооружения, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на Едином дне приемки военной продукции.

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