Политика
Украина объявила в розыск капитана «Норда»Известия 08:15
Оболонский районный суд в Киеве в пятницу, 12 апреля, объявил в розыск капитана крымского сейнера «Норд» Владимира Горбенко, сообщила пресс-служба украинской прокуратуры в своем Telegram-канале.
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Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена, сообщил источник
Неизвестный застрелил из пистолета бизнесмена Владимира Кулебакина в Выборгском районе Петербурга, сообщил РИА источник в силовых структурах.
Обновлено в 12:12
Экономика
Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян
В прошлом году реальные зарплаты россиян выросли на 6,8 процента, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес
Алла Пугачева: «Три раза видела Киркорова пьяным. Это катастрофа»
Будучи замужем за Филиппом Киркоровым, Алла Борисовна открыто говорила, что ему категорически нельзя пить.
Обновлено в 10:00
Политика
Путин не поедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии
Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в мероприятиях во Франции, которые посвящены 75-летию высадки союзников в Нормандии.
Обновлено в 07:23
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Космос
Российские ученые нашли новые признаки наличия жизни на Венере
Ученые нашли новые доказательства существования жизни на Венере.
Обновлено в 08:45
Общество
Декларация Арашукова за 2018 год не появилась на сайте Совфеда
Декларация о доходах задержанного ранее Рауфа Арашукова, отстраненного от работы сенатора, за 2018 год не появилась на сайте Совета Федерации РФ вместе с данными о доходах коллег.
Обновлено в 11:20
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Общество
Суд оштрафовал Facebook на три тысячи рублей
Сумма штрафа составила три тысячи рублей. Отмечается, что представители Facebook в суд не пришли.
Обновлено в 10:00
Политика
Зеленский оценил встречу с Макроном
Обновлено в 11:21
Политика
ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой
Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:17
Экономика
В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка
Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01
Экономика
Миллер вывел из правления «Газпрома» своего ближайшего соратника
Один из ключевых топ-менеджеров «Газпрома» Кирилл Селезнев освобожден от должности начальника департамента 314 (отвечает за маркетинг и переработку газа) и гендиректора «Газпром межрегионгаз» «в связи с окончанием контракта», говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Обновлено в 11:43
Космос
Первый частный луноход разбился при посадке
Обновлено в 01:56
Спорт
Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию
Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме за три дня до начала соревнований.
Обновлено в 10:25
Экономика
«Атомэнергопром» в 2018 г удвоил совокупную прибыль по МСФО
Общая совокупная прибыль предприятий группы "Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) по МСФО в 2018 году выросла вдвое, до 228,5 миллиардов рублей, сообщил департамент коммуникаций Росатома.
Обновлено в 11:59
Экономика
Доходы членов правительства сократились за год в два с половиной раза
Первый заработал 443,4 млн руб. (по сравнению с позапрошлым годом его доход увеличился на 230 млн руб.), второй – 183,8 млн руб. Мантурову принадлежат земельный участок площадью свыше 11000 кв. м, квартира в 480 кв. м, четыре машино-места, два хозяйственных здания, два гостевых дома, автомобили Land Rover Range Rover, "Москвич", ВАЗ-2103, Lada Vesta и ГАЗ-21.
Обновлено в 12:33
Происшествия
Задержан глава Бабаюртовского района Дагестана
Обновлено в 05:35
Общество
Основатель Alibaba заступился за культуру сверхурочной работы
Китайский предприниматель, основатель корпорации Alibaba Джек Ма заявил, что считает «благословением» культуру сверхурочной работы, которая практикуется в его компании.
Обновлено в 10:30
Общество
ГИБДД предлагает кратно увеличить штрафы за превышение скорости
В Госавтоинспекции предложили увеличить штраф за превышение скоростного режима на 20-40 км/ч с нынешних 500 рублей до трех тысяч рублей.
Обновлено 10 апреля в 12:31
Футбол
Нико Ковач: «Левандовский и Коман не будут оштрафованы за драку»
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач подтвердил, что нападающие Роберт Левандовский и Кингсли Коман подрались на тренировке мюнхенского клуба.
Обновлено в 09:34
Автоспорт
На машине Квята сменили двигатель
На машине российского пилота "Торо Россо" Даниила Квята произведена замена двигателя.
Обновлено в 07:14
Космос
Гавайский лингвист дал имя чёрной дыре
Профессор Гавайского университета Ларри Кимура присвоил имя чёрной дыре в галактике М87, первый снимок которой был получен благодаря международному проекту Event Horizon Telescope.
Обновлено в 11:37
Технологии
Роскомнадзор предупредил об опасности бесплатного просмотра «Игры престолов»
Роскомнадзор (РКН) предупредил россиян об опасности просмотра нового сезона сериала "Игра престолов" на бесплатных онлайн-ресурсах.
Обновлено в 12:20
Здоровье
Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить
Обновлено в 10:07
Происшествия
В Ярославле мужчина напал с канцелярским ножом на таксиста и водителя
Мужчина напал на таксиста и водителя в Ярославле с канцелярским ножом и нанес им ранения, злоумышленника задержал наряд вневедомственной охраны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.
Обновлено в 10:20