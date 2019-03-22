Происшествия
Украина обвинила спецслужбы РФ в подготовке теракта в метро ХарьковаБИЗНЕС Online 06:25
В Харькове задержали местного жителя, якобы готовившего теракт в метро. Мужчина пытался установить взрывное устройство на станции метро «Индустриальная». Как сообщили в пресс-службе службы безопасности Украины (СБУ), злоумышленника завербовали российские спецслужбы.
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Культура
Музей Эрарта пошутил по поводу дефиле в стрингах в Третьяковке
В Эрарте выразили поддержку коллегам из Третьяковки, «которую недавно посетил персонаж в алых стрингах».
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Игры
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Обновлено в 02:57
Наука
В США одобрят метод лечения болезни Альцгеймера стимуляцией мозга
Технология уже одобрена для лечения в Израиле и Европе и теперь готовится получить разрешительную документацию в США, пишет IEEE Spectrum.
Обновлено в 07:44
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Политика
Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля
Израильский премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил восхищение и признательность президенту США Дональду Трампу за то, что тот признал спорные Голанские высоты территорией Израиля.
Обновлено вчера в 14:58
Общество
Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России
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Обновлено в 05:35
Происшествия
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Обновлено вчера в 08:13
Политика
Кандидат в президенты Украины приехал в Москву за газом
Кандидат в президенты Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко прибыл в Москву на встречу с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 09:47
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Армия и оружие
Рогозин рассказал о способности «Сармата» преодолеть любую систему ПРО
Российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» может «разорвать в клочья» любую противоракетную оборону (ПРО).
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Ленобласти машинист поезда спас привязанную к рельсам собаку
В Ленобласти кто-то привязал собаку к рельсам, по которым ходят поезда.
Обновлено в 05:00
Политика
Шнуров на слушаниях в Госдуме предложил разогнать Минкульт
Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров перед парламентскими слушаниями в Госдуме предложил упразднить Министерство культуры.
Обновлено в 10:53
Футбол
Хавбек «Фулхэма» Сери покинет клуб летом
27-летний Сери перешёл в «Фулхэм» летом 2018 года из «Ниццы». Сумма трансфера составила € 30 млн.
Обновлено в 13:32
Космос
Пентагону понадобился ядерный ракетный двигатель
Ядерный ракетный двигатель для космических полетов на лунной орбите начнет разрабатывать в 2020 году Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) Пентагона, сообщает 22 марта Aviation Week.
Обновлено в 10:48
Экономика
Медведев поручил смягчить наказание за валютные нарушения
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в Уголовный кодекс, либерализирующие ответственность за нарушения валютного законодательства.
Обновлено в 09:55
Политика
Bloomberg: Кремль прорабатывает сценарий оставления Путина у власти
Обновлено вчера в 04:55
Здоровье
Скворцова заявила, что свыше 40% смертей в России можно предотвратить
Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что 41% смертей от болезней в РФ можно предотвратить с помощью информирования о рисках и совершенствования системы здравоохранения.
Обновлено в 11:26
Политика
КПРФ оспорит в суде отказ ЦИК передать Грудинину мандат депутата
Руководство КПРФ намерено оспорить в суде решение Центризбиркома не передавать мандат депутата Госдумы экс-кандидату в президенты, директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 08:25
Авто
30 лет простоявший в гараже Bentley продали за 40 млн рублей
Проданный экземпляр входит в «десятку» выпущенных автомобилей после того, как Bentley перешла под управление Rolls-Royce.
Обновлено в 09:34
Кино
«Ленфильм» снимет фильм о ВОВ с участием Шнурова
Известно, что на тарелке будут написаны имена актеров, продюсера и режиссера, а также название фильма – «Этаж» («Золотые сердца»), передает издание «Фонтанка».
Обновлено в 14:26
Общество
Внуки маршалов подают в суд из-за шутки Comedy Woman
Обновлено в 13:57
Армия и оружие
Минобороны получит первый Ил-76МД-90А на следующей неделе
Первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А будет передан Минобороны РФ на следующей неделе.
Обновлено вчера в 14:54
Наука
Исследование раскрыло связь употребления горячего чая и рака пищевода
Ученые из США проводили специальное исследование десять лет. Горячий чай может повысить риск развития рака пищевода.
Обновлено 20 марта в 16:00
Экономика
«Россети» повысят эффективность энергокомплекса Северной Осетии
По словам главы региона, диалог с «Россетями» вполне продуктивен, а проблемы успешно решаются, несмотря на остающиеся вопросы.
Обновлено в 13:33
Происшествия
Дрон на полчаса парализовал работу аэропорта Франкфурта-на-Майне
Работа аэропорта Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен) была приостановлена на полчаса после появления беспилотника, который засекли рядом в воздушном пространстве.
Обновлено в 14:02
Космос
На Солнце зафиксирован резкий рост активности
Обновлено в 07:21