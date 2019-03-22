Украина обвинила спецслужбы РФ в подготовке теракта в метро ХарьковаБИЗНЕС Online 06:25

В Харькове задержали местного жителя, якобы готовившего теракт в метро. Мужчина пытался установить взрывное устройство на станции метро «Индустриальная». Как сообщили в пресс-службе службы безопасности Украины (СБУ), злоумышленника завербовали российские спецслужбы.

Украина обвинила спецслужбы РФ в подготовке теракта в метро Харькова

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