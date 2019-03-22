Происшествия

Украина обвинила спецслужбы РФ в подготовке теракта в метро ХарьковаБИЗНЕС Online 06:25

В Харькове задержали местного жителя, якобы готовившего теракт в метро. Мужчина пытался установить взрывное устройство на станции метро «Индустриальная». Как сообщили в пресс-службе службы безопасности Украины (СБУ), злоумышленника завербовали российские спецслужбы.
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В Думе ответили на обвинения СБУ в подготовке теракта

Газета.Ru13:20

СБУ обвинила российские спецслужбы в подготовке теракта в метро Харькова

РИА Новости08:43

СБУ обвинила Россию в подготовке теракта в харьковском метро

Телеканал 360°07:15

В Госдуме прокомментировали обвинения СБУ в адрес России

RT на русском08:27

Украина обвинила спецслужбы России в подготовке теракта в метро

URA.Ru07:54

СБУ обвинила спецслужбы России в подготовке теракта в метро Харькова

РБК06:55

600 граммов тротила: Россию обвинили в организации теракта в харьковском метро

Вести.Ru06:14
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Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл уральцев и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Обновлено в 13:08
Культура

Музей Эрарта пошутил по поводу дефиле в стрингах в Третьяковке

В Эрарте выразили поддержку коллегам из Третьяковки, «которую недавно посетил персонаж в алых стрингах».
Обновлено в 13:30
Игры

Paradox представила Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Компания Paradox Interactive анонсировала Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, продолжение ролевого боевика 2004 года, и представила дебютный трейлер игры.
Обновлено в 02:57
Наука

В США одобрят метод лечения болезни Альцгеймера стимуляцией мозга

Технология уже одобрена для лечения в Израиле и Европе и теперь готовится получить разрешительную документацию в США, пишет IEEE Spectrum.
Обновлено в 07:44
Спорт

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Политика

Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля

Израильский премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил восхищение и признательность президенту США Дональду Трампу за то, что тот признал спорные Голанские высоты территорией Израиля.
Обновлено вчера в 14:58
Общество

Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России

Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».
Обновлено в 05:35
Происшествия

Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае

В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.
Обновлено вчера в 08:13
Политика

Кандидат в президенты Украины приехал в Москву за газом

Кандидат в президенты Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко прибыл в Москву на встречу с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 09:47
Политика

Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили

Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Армия и оружие

Рогозин рассказал о способности «Сармата» преодолеть любую систему ПРО

Российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» может «разорвать в клочья» любую противоракетную оборону (ПРО).
Обновлено в 11:00
Армия и оружие

Россия зафиксировала пуски украинских дальнобойных тактических ракет

Обновлено в 04:32
Происшествия

В Ленобласти машинист поезда спас привязанную к рельсам собаку

В Ленобласти кто-то привязал собаку к рельсам, по которым ходят поезда.
Обновлено в 05:00
Политика

Шнуров на слушаниях в Госдуме предложил разогнать Минкульт

Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров перед парламентскими слушаниями в Госдуме предложил упразднить Министерство культуры.
Обновлено в 10:53
Футбол

Хавбек «Фулхэма» Сери покинет клуб летом

27-летний Сери перешёл в «Фулхэм» летом 2018 года из «Ниццы». Сумма трансфера составила € 30 млн.
Обновлено в 13:32
Космос

Пентагону понадобился ядерный ракетный двигатель

Ядерный ракетный двигатель для космических полетов на лунной орбите начнет разрабатывать в 2020 году Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) Пентагона, сообщает 22 марта Aviation Week.
Обновлено в 10:48
Экономика

Медведев поручил смягчить наказание за валютные нарушения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в Уголовный кодекс, либерализирующие ответственность за нарушения валютного законодательства.
Обновлено в 09:55
Политика

Bloomberg: Кремль прорабатывает сценарий оставления Путина у власти

Обновлено вчера в 04:55
Здоровье

Скворцова заявила, что свыше 40% смертей в России можно предотвратить

Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что 41% смертей от болезней в РФ можно предотвратить с помощью информирования о рисках и совершенствования системы здравоохранения.
Обновлено в 11:26
Политика

КПРФ оспорит в суде отказ ЦИК передать Грудинину мандат депутата

Руководство КПРФ намерено оспорить в суде решение Центризбиркома не передавать мандат депутата Госдумы экс-кандидату в президенты, директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 08:25
Авто

30 лет простоявший в гараже Bentley продали за 40 млн рублей

Проданный экземпляр входит в «десятку» выпущенных автомобилей после того, как Bentley перешла под управление Rolls-Royce.
Обновлено в 09:34
Кино

«Ленфильм» снимет фильм о ВОВ с участием Шнурова

Известно, что на тарелке будут написаны имена актеров, продюсера и режиссера, а также название фильма – «Этаж» («Золотые сердца»), передает издание «Фонтанка».
Обновлено в 14:26
Общество

Внуки маршалов подают в суд из-за шутки Comedy Woman

Обновлено в 13:57
Общество

В Коми умер пенсионер, пожертвовавший детдому все свои сбережения

Обновлено в 09:58
Происшествия

Участник поисков пропавшей группы Дятлова поделился секретными данными

Обновлено в 12:12
Армия и оружие

Минобороны получит первый Ил-76МД-90А на следующей неделе

Первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А будет передан Минобороны РФ на следующей неделе.
Обновлено вчера в 14:54
Наука

Исследование раскрыло связь употребления горячего чая и рака пищевода

Ученые из США проводили специальное исследование десять лет. Горячий чай может повысить риск развития рака пищевода.
Обновлено 20 марта в 16:00
Экономика

«Россети» повысят эффективность энергокомплекса Северной Осетии

По словам главы региона, диалог с «Россетями» вполне продуктивен, а проблемы успешно решаются, несмотря на остающиеся вопросы.
Обновлено в 13:33
Происшествия

Дрон на полчаса парализовал работу аэропорта Франкфурта-на-Майне

Работа аэропорта Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен) была приостановлена на полчаса после появления беспилотника, который засекли рядом в воздушном пространстве.
Обновлено в 14:02
Космос

На Солнце зафиксирован резкий рост активности

Обновлено в 07:21
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