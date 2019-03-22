Происшествия
Украина обвинила российские спецслужбы в подготовке теракта в метроLenta.ru 07:19
Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила российские спецслужбы в подготовке теракта в метро Харькова. Об этом сообщается на сайте ведомства. Как утверждает СБУ, для осуществления атаки был завербован житель города.
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Политика
Медведев встретился с кандидатом в президенты Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и главой политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком, передает ТАСС.
Обновлено в 09:56
Общество
Минтруд подготовил проект методики нематериальной мотивации чиновников
Как отмечают в ведомстве, такая методика нужна для улучшения результатов работы госоргана через повышение ценностей, ориентированных на честное и беспристрастное исполнение госслужащими своих должностных обязанностей.
Обновлено в 07:50
Спорт
Тарасова: Загитова показала, что может всё делать лучше всех
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес
Николай Носков впервые появился на публике после инсульта
63-летний Николай Носков, переживший в прошлом году инсульт, впервые появился на публичном мероприятии.
Обновлено в 07:59
Культура
Похищенную картину Куинджи вновь представили на выставке
Обновлено в 05:37
Экономика
Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»
Все затраты государства на создание "Роснано" с 2019 года возвращены, подчеркнул Анатолий Чубайс.
Обновлено в 06:55
Технологии
Роскомнадзор заказал автоматическую систему контроля блокировок сайтов
Роскомнадзор заказал разработку системы, которая сможет автоматически проверять блокировку сайтов, запрещенных в России.
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес
Суд не признал Тимура Еремеева сыном Спартака Мишулина
Семья актера направила запрос в ЗАГС и получила бумагу, подтверждающую, «Мишулин С. В. не приходится отцом Еремееву Т. С.». На основании документов суд, рассмотрев иск дочери актера о защите достоинства и чести, вынес решение в ее пользу.
Обновлено в 07:07
Происшествия
В Болгарии у жилого дома взорвалась бомба
Взрыв бомбы произошел возле жилого дома в болгарском городе Перник на западе страны, жертв и пострадавших нет, сообщает в пятницу телеканал Nova.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
В Пентагоне не ждут от России атаки на страны НАТО
Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд заявил о том, что Россия препятствует выполнению задач Североатлантического альянса, однако пока не способна этому помешать.
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия
После приговора Гриб объявил голодовку
Приговоренный к шести годам за подстрекательство школьницы к теракту в Сочи 19-летний украинец Павел Гриб объявил голодовку.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
Марчук озвучил потери ВСУ с начала «весеннего» перемирия
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) Евгений Марчук заявил, что пять военнослужащих Объединенных сил (ООС) погибли и 15 были ранены с начала «весеннего» перемирия 8 марта.
Обновлено в 07:49
Политика
Матвиенко сообщила о завершении этапа смены губернаторов
Спикер подчеркнула, что это "плановая ротация губернаторов, которая является важнейшей опорой развития демократии и демократических институтов".
Обновлено в 08:52
Политика
УПЦ подала в суд на Минкультуры Украины из-за приказа о переименовании
В Окружной административный суд Киева поступил иск от Киевской митрополии Украинской православной церкви (УПЦ), которая просит отменить приказ Министерства культуры о включении УПЦ в число религиозных организаций, обязанных сменить название.
Обновлено в 09:07
Авто
30 лет простоявший в гараже Bentley продан за 40 млн рублей
Британский аукционный дом H&H Classics продал редкий Bentley 4.5 Litre vanden Plas Tourer, который более 30 лет простоял в гараже, за 454 250 фунтов стерлингов (38,4 млн рублей).
Обновлено в 08:00
Культура
В Перми пройдет Российская студенческая весна
В Перми с 14 по 19 мая пройдет XXVII Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна".
Обновлено в 05:35
Происшествия
В МВД подтвердили убийство полицейского в Нижнекамске
В МВД по Республике Татарстан подтвердили гибель полицейского в результате ножевого ранения.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес
Запашный ответил Невзорову на сарказм о смерти Началовой
Обновлено в 07:05
Экономика
ЦБ разработает меры по борьбе с телефонными мошенниками
Банк России разрабатывает комплекс мер для борьбы с телефонными мошенниками, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу, 22 марта.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие
Покрасившийся в рыжий цвет главарь ИГ пытается сбежать из Сирии
Главарь террористической организации «Исламское государство»1 Абу Бакр аль-Багдади изменил внешность — растолстел, подстриг и покрасил бороду в рыжий цвет.
Обновлено в 09:32
Политика
Дональд Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля
Евросоюз по-прежнему не признает Голанские высоты частью Израиля, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа, заявила представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич.
Обновлено вчера в 18:47
Политика
Участницу Comedy Woman Варнаву сочли угрозой безопасности Украины
34-летняя российская актриса, комик и телеведущая Екатерина Варнава была признана лицом, составляющим угрозу для национальной безопасности Украины.
Обновлено в 07:59
Путешествия
Черногория увеличила срок безвизового въезда для россиян
Правительство Черногории увеличило срок безвизового пребывания для россиян до 90 дней.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Российские судьи уволились после оправдания полицейских
Судьи сложили полномочия после комплексной проверки деятельности Молчановского суда, которая установила, что они оправдали двух полицейских, сообщил агентству информированный источник.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Путин не поедет в Кемерово на годовщину пожара в «Зимней вишне»
Пожар в четырехэтажном ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта прошлого года.
Обновлено в 06:19
Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку в 7,75% годовых
"Совет директоров Банка России 22 марта 2019 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых", — проинформировали в ЦБ.
Обновлено в 07:30
Футбол
Нападающий «Урала» Ильин пропустит от четырех до шести недель
Нападающий "Урала" Владимир Ильин был прооперирован в одной из немецких клиник.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет
Житель Зеленограда продал электронный браслет, который надели на него после избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста.
Обновлено в 10:09