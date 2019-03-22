Украина обвинила российские спецслужбы в подготовке теракта в метроLenta.ru 07:19

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила российские спецслужбы в подготовке теракта в метро Харькова. Об этом сообщается на сайте ведомства. Как утверждает СБУ, для осуществления атаки был завербован житель города.

Украина обвинила российские спецслужбы в подготовке теракта в метро

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