Происшествия
Украина обвинила российские спецслужбы в подготовке теракта в метроLenta.ru 07:19
Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила российские спецслужбы в подготовке теракта в метро Харькова. Об этом сообщается на сайте ведомства. Как утверждает СБУ, для осуществления атаки был завербован житель города.
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Общество
В Lush ответили на ультиматум Собчак
Обновлено в 08:28
Экономика
Самозанятые россияне столкнулись с блокировками счетов в банках
Многие самозанятые россияне столкнулись с блокировкой счетов в банках, об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на налоговых экспертов.
Обновлено в 08:25
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Певица Рита Дакота обвинила своих коллег в хайпе на смерти Началовой
Российская исполнительница Рита Дакота выразила соболезнования в связи со смертью Юлии Началовой, отметив, что не дружила с ней, но была подписана на страницу певицы в социальных сетях.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Мистический символ на похоронах Началовой поразил работников кладбища
Мистический символ на похоронах Началовой поразил работников кладбища На могиле певицы появилась черно-белая кошка.
Обновлено в 06:05
Транспорт
«Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом
Как сообщил РБК источник в «Аэрофлоте», компания проводила статистическое исследование и выяснила, что значительная часть пассажиров, которые приобретали «Эконом бюджет», летают без багажа.
Обновлено в 07:49
Политика
Скабеева представила себя кандидатом в президенты Украины
Обновлено в 07:54
Происшествия
Дело обвиняемого в шпионаже норвежца Берга поступило в Мосгорсуд
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключения в отношении норвежца Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже, дело поступило в Мосгорсуд для рассмотрения по существу.
Обновлено в 07:37
Политика
Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога
Обновлено вчера в 14:10
Экономика
Чубайс поручился за основателя Baring Vostok Майкла Калви
Глава УК "Роснано" Анатолий Чубайс стал одним из тех, кто поручился за основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, помещенному под арест по обвинению в хищении 2,5 млрд рублей.
Обновлено в 08:02
Экономика
Штрафы за вождение в нетрезвом виде не повлияют на цену ОСАГО
Штрафы за вождение транспортного средства в состоянии опьянения исключены из перечня факторов, которые влияют на стоимость полиса ОСАГО.
Обновлено в 04:30
Экономика
Бедность в России рекордно снизилась
Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума в России сократилось до 12,9% (18,9 млн человек).
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Наташа Королева проигнорировала похороны Началовой
Певица Наташа Королёва не посчитала нужным попрощаться со своей подругой и коллегой Юлией Началовой и проигнорировала её похороны.
Обновлено в 01:43
Политика
Проверку Росгеологии продлили до середины апреля
Проверка Росгеологии продлена до середины апреля, исполняющим обязанности главы ведомства после увольнения Романа Панова назначен его заместитель Сергей Сучков, сообщил в пятницу журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Появилось видео задержания главного судебного пристава Томской области
Предполагается, что Иван Конгаров — главный судебный пристав по Томской области, государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса — похитил и потратил в течение 2018 года не менее 700 тысяч рублей.
Обновлено в 08:27
Общество
Штраф за отказ обслуживать инвалидов составит 15-100 тысяч рублей
За правонарушение устанавливается административный штраф в размере от 15-30 тысяч рублей для должностных лиц и 50-100 тысяч для юридических лиц.
Обновлено вчера в 06:14
Экономика
Чубайс: все затраты государства на создание «Роснано» возвращены
С этого года все затраты государства на создание "Роснано" возвращены.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Один из пострадавших в ДТП на трассе М5 умер в больнице
Один из пострадавших в лобовом столкновении "Газели" и ВАЗ-2114 на трассе М5 в Челябинской области скончался в больнице, сообщили в пятницу в минздраве региона.
Обновлено в 07:20
Здоровье
Кабмин внес в Думу уточняющий постановку диагноза «наркомания» проект
Правительство внесло в Госдуму законопроект, уточняющий правовое регулирование вопросов постановки диагноза «наркомания».
Обновлено в 06:14
Происшествия
Самосвал с песком раздавил такси с пассажиром в Москве
Груженный песком КамАЗ упал на автомобиль такси на юге Москвы.
Обновлено в 07:10
Политика
Украина внесла в черный список звезду Comedy Woman
Обновлено в 06:04
Политика
Шнуров на слушаниях в Госдуме предложил разогнать Минкульт
Сергей Шнуров пришел в Госдуму на парламентские слушания по законопроекту «О культуре».
Обновлено в 08:12
Общество
Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых
О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 12:47
Футбол
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эррера может перейти в ПСЖ
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера может перейти во французский «Пари Сен-Жермен».
Обновлено в 07:11
Авто
Skoda представила еще одну «фишку» серии Simply Clever
Обновлено в 08:09
Наука
Анестезия помогает заглушить травмирующие воспоминания
Препарат, используемый при анестезии, может сделать неприятные воспоминания менее яркими, выяснили испанские учёные.
Обновлено вчера в 10:06
Происшествия
В аэропорту Токио столкнулись два самолета
В аэропорту решили на время закрыть взлетно-посадочную полосу. В целом воздушная гавань работает в штатном режиме.
Обновлено в 02:12
Шоу-бизнес
Певица Жасмин купила золотой «Бентли» стоимостью 33,5 млн рублей
Несколько лет назад блогеры решили «разобрать» гардероб певицы и обнаружили коллекцию сумок Hermes стоимостью несколько десятков миллионов рублей.
Обновлено в 05:52