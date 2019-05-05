Политика
Украина обвинила Россию в кризисе Совета ЕвропыИзвестия 22:14
Согласно заявлению ведомства, «разрушительные действия России» заключались в «агрессии против Украины и финансовом шантаже СЕ с целью достижения антидемократических целей». Киев призвал организацию не идти на уступки России.
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Происшествия
Горящий «Суперджет» с пассажирами потушили в аэропорту Шереметьево
Вчера вечером самолёт «Аэрофлота» рейса Москва – Мурманск загорелся при посадке в московский аэропорт.
Обновлено в 14:41
Происшествия
Пассажиры сняли на видео пожар в салоне SSJ-100
Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, сняли происходящее в салоне на видео.
Обновлено в 16:18
Происшествия
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 20:21
Происшествия
WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX
Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.
Обновлено в 20:27
Авто
На продажу выставили редкий трактор Porsche Junior
На сайте одной из торговых площадок появилось объявление о продаже «породистого» трактора от немецкого автобренда Porsche.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Авиакатастрофа в Шереметьево унесла жизни 41 человека
Обновлено в 17:27
Армия и оружие
США направят авианосную группу в качестве «сигнала» для Ирана
США направляют к берегам Ирана авианосец и бомбардировщики и готовы применить силу в случае посягательства со стороны Исламской Республики на свои интересы и интересы своих союзников, заявил советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 21:04
Происшествия
В Якутске на детской площадке погиб восьмилетний мальчик
Восьмилетний ребенок погиб, играя на площадке детского сада в Якутске, на него упало игровое баскетбольное кольцо.
Обновлено в 21:04
Происшествия
ФХР выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Федерация хоккея России (ФХР) выразила соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 16:13
Происшествия
Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата
В отношении депутата Госдумы Дмитрия Ионина возбуждено уголовное дело после того, как он устроил стрельбу из автомата холостыми патронами в Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 12:50
Энергетика
«Нефтегазхолдинг» ставит на баланс запасы крупнейшего нефтяного месторождения
Размер запасов имеет ключевое значение для судьбы Пайяхи и даже всего обремененного долгами нефтяного бизнеса Эдуарда Худайнатова, в рамках которого это месторождение — крупнейший актив.
Обновлено в 18:07
Происшествия
ЧП с самолетом «Аэрофлота» произошло из-за удара молнии
Возгорание на борту самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» произошло из-за удара молнии.
Обновлено в 14:43
Общество
Минтруд намерен отменить бумажные сертификаты на маткапитал
Замминистра труда и социальной защиты России Алексей Скляр заявил, что ведомство планирует упразднить традиционные бумажные сертификаты на материнский капитал к 2020 году.
Обновлено в 23:06
Политика
Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз Трампа
Пекин может прекратить торговые переговоры с Вашингтоном из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 22:53
Общество
Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе и четырех выходных
Россиян на следующей неделе из-за празднования Дня Победы 9 мая ждут три рабочих дня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.
Обновлено в 05:21
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Общество
Депутат-травокур Резник бежит из России после скандального видео
Депутат Закса Максим Резник после скандала с употреблением наркотиков решил уехать в Чехию. Журналисты встретили его в аэропорту «Пулково».
Обновлено в 09:23
Происшествия
Сгоревший в аэропорту Шереметьево SSJ прошел техобслуживание в апреле
Стоит напомнить, что 5 мая самолет SSJ100, выполняя рейс Москва - Мурманск, после получения экипажем информации о неисправности на борту вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 16:03
Происшествия
Пять дачных домов горят в окрестностях Южно-Сахалинска
Возгорание пяти дач произошло в понедельник днем на территории садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) "Ландыш" в пригороде Южно-Сахалинска.
Обновлено в 22:57
Футбол
Зидан прокомментировал отсутствие Бэйла в заявке «Реала»
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан дал комментарий по поводу отсутствия Гарета Бэйла в заявке команды на игру с "Вильярреалом".
Обновлено в 17:44
Экономика
Британские СМИ раскрыли «золотой» план России по истощению Запада
«Китай и Россия прекрасно понимают, что долг США и долг Запада в итоге неоплачиваем и в конечном итоге сводится к нулю, то есть становится бесполезным», – считает собеседник журналиста британского издания Market Oracle.
Обновлено в 07:04