Политика

Украина обвинила Россию в кризисе Совета ЕвропыИзвестия 22:14

Согласно заявлению ведомства, «разрушительные действия России» заключались в «агрессии против Украины и финансовом шантаже СЕ с целью достижения антидемократических целей». Киев призвал организацию не идти на уступки России.
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Украина обвинила Россию в кризисе Совета Европы

Известия22:14

Пушков ответил на обвинения Киева в адрес Москвы

Газета.Ru18:42

МИД Украины надеется, что Совет Европы не пойдёт на «уступки» России

RT на русском10:33

Киев обвинил Москву в разрушении Совета Европы

Взгляд.ру11:20

МИД Украины обвинил Россию в «разрушении» Совета Европы

Комсомольская правда11:19

Украинский МИД обвинил Россию в «разрушении» Совета Европы

РИА Новости10:35

МИД Украины испугался уступок Совета Европы России

ФАН11:40
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Происшествия

Горящий «Суперджет» с пассажирами потушили в аэропорту Шереметьево

Вчера вечером самолёт «Аэрофлота» рейса Москва – Мурманск загорелся при посадке в московский аэропорт.
Обновлено в 14:41
Происшествия

В Мурманской области объявлен траур по жертвам ЧП в Шереметьево

Обновлено в 18:44
Происшествия

Пассажиры сняли на видео пожар в салоне SSJ-100

Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, сняли происходящее в салоне на видео.
Обновлено в 16:18
Происшествия

Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета

Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 20:21
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

Обновлено в 18:06
Происшествия

WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX

Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.
Обновлено в 20:27
Происшествия

Опубликован список пассажиров загоревшегося самолета в Шереметьево

Обновлено в 14:52
Культура

Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима пригласили в британское телешоу

Обновлено в 11:17
Авто

На продажу выставили редкий трактор Porsche Junior

На сайте одной из торговых площадок появилось объявление о продаже «породистого» трактора от немецкого автобренда Porsche.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Авиакатастрофа в Шереметьево унесла жизни 41 человека

Обновлено в 17:27
Армия и оружие

США направят авианосную группу в качестве «сигнала» для Ирана

США направляют к берегам Ирана авианосец и бомбардировщики и готовы применить силу в случае посягательства со стороны Исламской Республики на свои интересы и интересы своих союзников, заявил советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 21:04
Армия и оружие

В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантами

Обновлено в 07:53
Происшествия

В Якутске на детской площадке погиб восьмилетний мальчик

Восьмилетний ребенок погиб, играя на площадке детского сада в Якутске, на него упало игровое баскетбольное кольцо.
Обновлено в 21:04
Происшествия

ФХР выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Федерация хоккея России (ФХР) выразила соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 16:13
Происшествия

Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

В отношении депутата Госдумы Дмитрия Ионина возбуждено уголовное дело после того, как он устроил стрельбу из автомата холостыми патронами в Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 12:50
Энергетика

«Нефтегазхолдинг» ставит на баланс запасы крупнейшего нефтяного месторождения

Размер запасов имеет ключевое значение для судьбы Пайяхи и даже всего обремененного долгами нефтяного бизнеса Эдуарда Худайнатова, в рамках которого это месторождение — крупнейший актив.
Обновлено в 18:07
Происшествия

«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево

Обновлено в 15:36
Происшествия

ЧП с самолетом «Аэрофлота» произошло из-за удара молнии

Возгорание на борту самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» произошло из-за удара молнии.
Обновлено в 14:43
Общество

Минтруд намерен отменить бумажные сертификаты на маткапитал

Замминистра труда и социальной защиты России Алексей Скляр заявил, что ведомство планирует упразднить традиционные бумажные сертификаты на материнский капитал к 2020 году.
Обновлено в 23:06
Политика

Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз Трампа

Пекин может прекратить торговые переговоры с Вашингтоном из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 22:53
Общество

Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе и четырех выходных

Россиян на следующей неделе из-за празднования Дня Победы 9 мая ждут три рабочих дня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.
Обновлено в 05:21
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Общество

Депутат-травокур Резник бежит из России после скандального видео

Депутат Закса Максим Резник после скандала с употреблением наркотиков решил уехать в Чехию. Журналисты встретили его в аэропорту «Пулково».
Обновлено в 09:23
Происшествия

Сгоревший в аэропорту Шереметьево SSJ прошел техобслуживание в апреле

Стоит напомнить, что 5 мая самолет SSJ100, выполняя рейс Москва - Мурманск, после получения экипажем информации о неисправности на борту вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 16:03
Происшествия

Авиакомпании на Дальнем Востоке усиливают контроль за SSJ 100

Обновлено в 23:15
Происшествия

Пять дачных домов горят в окрестностях Южно-Сахалинска

Возгорание пяти дач произошло в понедельник днем на территории садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) "Ландыш" в пригороде Южно-Сахалинска.
Обновлено в 22:57
Кино

Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд

Обновлено в 18:05
Футбол

Зидан прокомментировал отсутствие Бэйла в заявке «Реала»

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан дал комментарий по поводу отсутствия Гарета Бэйла в заявке команды на игру с "Вильярреалом".
Обновлено в 17:44
Экономика

Британские СМИ раскрыли «золотой» план России по истощению Запада

«Китай и Россия прекрасно понимают, что долг США и долг Запада в итоге неоплачиваем и в конечном итоге сводится к нулю, то есть становится бесполезным», – считает собеседник журналиста британского издания Market Oracle.
Обновлено в 07:04
Происшествия

Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100

Обновлено в 16:22
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