Политика
Украина не собирается запрещать импорт нефтепродуктов из РоссииФАН 08:35
Украина не намерена вводить запрет на импорт нефтепродуктов из России, так как это может привести к росту розничных цен на топливо. Об этом заявил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус. С 1 августа на Украине вступили в силу специальные пошлины на импорт товаров из России.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 12:09, Вашингтон
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
Обновлено в 09:40
Политика
Посол США в России подал в отставку
Американский посол в России Джон Хантсман во вторник, 6 августа, подал заявление об отставке.
Обновлено в 11:39
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».
Обновлено в 11:29
Экономика
Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году
О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 03:08
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено в 10:26
Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Старший сын Анджелины Джоли переедет в Южную Корею
Сын Анджелины Джоли Мэддокс переедет от матери в Южную Корею. Мэддоксу недавно исполнилось 18 лет, поэтому вскоре он уедет учиться.
Обновлено в 05:45
Политика
Коломойский объяснил критику Путина в свой адрес
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что критические высказывания президента России Владимира Путина в его адрес в 2014 году были ответной реакцией на его слова о российском лидере.
Обновлено в 07:36
Культура
Умерла нобелевский лауреат по литературе Тони Моррисон
Обновлено в 10:14
Общество
Жена Никиты Белых подала на развод
Как рассказала Екатерина в комментарии радиостанции Business FM, она не хочет, чтобы ее правозащитная деятельность как-то сказалась на судьбе Никиты Белых в заключении.
Обновлено в 12:03
Политика
МИД вручил послу Японии ноту протеста из-за нарушений на Южных Курилах
Министерство иностранных дел России вручило послу Японии Тоёхисе Кодзуки ноту с выражением решительного протеста после нарушений на Южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами.
Обновлено в 11:57
Общество
The Guardian извинилась за обвинения Sputnik France в фейке
Британская газета The Guardian принесла извинения после того, как ошибочно обвинила информагентство Sputnik France в публикации фейковой фотографии, сделанной во время пожара Нотр-Дама.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро
Обновлено в 10:48
Политика
Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Гудкову в регистрации
Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Дмитрия Гудкова кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:18
Армия и оружие
Норвегия заявила о желании России проводить учения все «дальше на Запад»
Ожидаемые российские маневры показывают, что Россия увеличивает свою военную активность и проводит учения все ближе к границам западных стран.
Обновлено в 10:37
Здоровье
В девяти регионах РФ работают менее 20 врачей-онкологов
Число врачей-онкологов в государственных клиниках девяти российских регионов не превышает двадцати.
Обновлено в 03:35
Экономика
Ростовская область увеличила производство зерновых
За последние несколько лет Ростовская область практически удвоила производство зерновых культур, говорится в сообщении, поступившем «Известиям».
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении еще одного Ил-76 с оружием в Ливии
27 июля стало известно об уничтожении в Ливии двух Ил-76.
Обновлено вчера в 20:18
Армия и оружие
ВЦИОМ: половина россиян опасается наступления ядерной войны
Более половины (52%) россиян опасаются в той или иной степени наступления ядерной войны, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 07:03
Общество
Садовничий призвал студентов МГУ к аккуратности из-за митингов
Ректор МГУ Виктор Садовничий призвал студентов вуза серьезно обдумывать участие в акциях протеста, передает «Интерфакс».
Обновлено в 07:11
Политика
Путин: строительные работы в Иркутской области могут выйти из графика
Президент России Владимир Путин заявил, что восстановительные работы в пострадавшей от наводнения Иркутской области могут выйти из графика из-за нового паводка.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись на Тверской улице в Москве
Четыре человека пострадали в ДТП с участием четырех машин на Тверской улице в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 06:54
Экономика
Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
Франция ежегодно теряет 800 миллионов евро из-за российского продовольственного эмбарго, введенного в 2014 году в ответ на западные санкции, заявил РИА Новости член французской Национальной федерации профсоюзов сельхозпроизводителей (FNSEA) Арнольд Пюэш-д`Аллисак.
Обновлено в 02:17
Политика
Экс-главу Нацбанка подозревают в пособничестве в завладении $6 млн
Генеральная прокуратура Украины заподозрила бывшего главу Национального банка Валерию Гонтареву и бывшего замглавы администрации экс-президента Петра Порошенко Бориса Филатова в пособничестве в завладении коло $6 млн.
Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Армия и оружие
На Аляске найдена пропавшая 80 лет назад подводная лодка
Исследователи океана из научно-изыскательского проекта Lost 52 Project, целью которого является поиск 52 пропавших подводных лодок времен Второй мировой войны, обнаружили у побережья Алеутских островов на Аляске пропавшую около 80 лет назад субмарину.
Обновлено в 07:08
Политика
Литва начала борьбу против российских паспортов в Донбассе
МИД Литвы требует, чтобы Евросоюз признал выдаваемые Россией жителям Донецкой и Луганской областей Украины паспорта недействительными.
Обновлено в 05:29
Политика
Болтон пригрозил ввести санкции за поддержку Мадуро
"Что важно, исполнительный указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая власти Венесуэлы", — сказал Болтон.
Обновлено в 10:26