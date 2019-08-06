Украина не намерена вводить запрет на импорт нефтепродуктов из России, так как это может привести к росту розничных цен на топливо. Об этом заявил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус. С 1 августа на Украине вступили в силу специальные пошлины на импорт товаров из России.

Украина не собирается запрещать импорт нефтепродуктов из России

Экономика Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.

Политика Посол США в России подал в отставку Американский посол в России Джон Хантсман во вторник, 6 августа, подал заявление об отставке.

Политика Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.

Политика Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».

Экономика Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.

Общество Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.

Шоу-бизнес Старший сын Анджелины Джоли переедет в Южную Корею Сын Анджелины Джоли Мэддокс переедет от матери в Южную Корею. Мэддоксу недавно исполнилось 18 лет, поэтому вскоре он уедет учиться.

Политика Коломойский объяснил критику Путина в свой адрес Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что критические высказывания президента России Владимира Путина в его адрес в 2014 году были ответной реакцией на его слова о российском лидере.

Общество Жена Никиты Белых подала на развод Как рассказала Екатерина в комментарии радиостанции Business FM, она не хочет, чтобы ее правозащитная деятельность как-то сказалась на судьбе Никиты Белых в заключении.

Политика МИД вручил послу Японии ноту протеста из-за нарушений на Южных Курилах Министерство иностранных дел России вручило послу Японии Тоёхисе Кодзуки ноту с выражением решительного протеста после нарушений на Южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами.

Общество The Guardian извинилась за обвинения Sputnik France в фейке Британская газета The Guardian принесла извинения после того, как ошибочно обвинила информагентство Sputnik France в публикации фейковой фотографии, сделанной во время пожара Нотр-Дама.

Политика Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Гудкову в регистрации Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Дмитрия Гудкова кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Армия и оружие Норвегия заявила о желании России проводить учения все «дальше на Запад» Ожидаемые российские маневры показывают, что Россия увеличивает свою военную активность и проводит учения все ближе к границам западных стран.

Здоровье В девяти регионах РФ работают менее 20 врачей-онкологов Число врачей-онкологов в государственных клиниках девяти российских регионов не превышает двадцати.

Экономика Ростовская область увеличила производство зерновых За последние несколько лет Ростовская область практически удвоила производство зерновых культур, говорится в сообщении, поступившем «Известиям».

Армия и оружие ВЦИОМ: половина россиян опасается наступления ядерной войны Более половины (52%) россиян опасаются в той или иной степени наступления ядерной войны, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Общество Садовничий призвал студентов МГУ к аккуратности из-за митингов Ректор МГУ Виктор Садовничий призвал студентов вуза серьезно обдумывать участие в акциях протеста, передает «Интерфакс».

Политика Путин: строительные работы в Иркутской области могут выйти из графика Президент России Владимир Путин заявил, что восстановительные работы в пострадавшей от наводнения Иркутской области могут выйти из графика из-за нового паводка.

Происшествия Четыре автомобиля столкнулись на Тверской улице в Москве Четыре человека пострадали в ДТП с участием четырех машин на Тверской улице в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Экономика Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго Франция ежегодно теряет 800 миллионов евро из-за российского продовольственного эмбарго, введенного в 2014 году в ответ на западные санкции, заявил РИА Новости член французской Национальной федерации профсоюзов сельхозпроизводителей (FNSEA) Арнольд Пюэш-д`Аллисак.

Политика Экс-главу Нацбанка подозревают в пособничестве в завладении $6 млн Генеральная прокуратура Украины заподозрила бывшего главу Национального банка Валерию Гонтареву и бывшего замглавы администрации экс-президента Петра Порошенко Бориса Филатова в пособничестве в завладении коло $6 млн.

Шоу-бизнес На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.

Армия и оружие На Аляске найдена пропавшая 80 лет назад подводная лодка Исследователи океана из научно-изыскательского проекта Lost 52 Project, целью которого является поиск 52 пропавших подводных лодок времен Второй мировой войны, обнаружили у побережья Алеутских островов на Аляске пропавшую около 80 лет назад субмарину.

Политика Литва начала борьбу против российских паспортов в Донбассе МИД Литвы требует, чтобы Евросоюз признал выдаваемые Россией жителям Донецкой и Луганской областей Украины паспорта недействительными.