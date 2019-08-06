Политика
Украина не собирается запрещать импорт нефтепродуктов из РоссииФАН вчера в 08:35
Украина не намерена вводить запрет на импорт нефтепродуктов из России, так как это может привести к росту розничных цен на топливо. Об этом заявил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус. С 1 августа на Украине вступили в силу специальные пошлины на импорт товаров из России.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 00:29, Вашингтон
Общество
После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов
После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов. Об этом сообщает RZN.info со ссылкой на собственный источник.
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Грузия озвучила сумму убытков от потери российских туристов
Грузия потеряла в июле 44 миллиона долларов от сокращения потока российских туристов в страну.
Обновлено вчера в 14:07
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Мультимедийный ноутбук ASUS VX60GT, с процессором Core i7-9750H, GTX 1650
Мультимедийный ноутбук, VX60GT с процессором Intel Core 9-го поколения, графическим процессором NVIDIA GeForce GTX 1650, до 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD.
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Футбол
ХИК не смог обыграть «Ригу» в Лиге Европы
ХИК сыграл вничью с «Ригой» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 13:54
Политика
Порошенко вернулся на Украину ночью
Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну вместе с семьей в конце июля, в ночь на 7 августа вернулся в Киев.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено вчера в 16:22
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено вчера в 10:03
Экономика
Поддержанный Снуп Доггом стартап стал самым дорогим в Европе
Шведская компания Klarna, которая предоставляет финансовые онлайн-услуги, стала самым дорогим европейским стартапом в сфере финансовых технологий, пишет Bloomberg.
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Происшествия
В Приамурье бесследно исчезли две девочки
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Недвижимость
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам
Ранее Сбербанк сообщил о снижении ставки на 0,5 п. п. по ипотечным кредитам на готовое и строящееся жильё, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, а также по нецелевым кредитам под залог недвижимости и рефинансировании кредитов других банков, писал News.ru.
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Общество
Жена Никиты Белых подала на развод
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
Генпрокуратура выявила факты умышленного поджога лесов в Сибири
Генпрокуратура России выявила факты намеренного поджога лесов в Иркутской области, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:33
Авто
Эксперты раскрыли секрет многолетней службы двигателя
Секрет многолетней службы двигателей у таксистов раскрыл эксперт из редакции журнала «За рулем».
Обновлено вчера в 23:52
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 09:40
Политика
Аферист и менеджер по продаже Украины: кто возглавит фракцию «Слуг народа» в парламенте
Сразу же после окончания тренинга для новоизбранных «Слуг народа» на курорте в Трускавце украинские СМИ, ссылаясь на источники в партии, сообщили, что фракцию возглавит Давид Арахамия, он же блогер Давид Браун.
Обновлено в 00:05
Здоровье
Медики: Старение организма начинается с пяток
Обновлено вчера в 00:58
Происшествия
Взявшие ребенка на митинг родители сообщили о двух уголовных делах
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
В больнице Одесской области взорвалась граната: есть погибшие
Обновлено вчера в 14:25
Транспорт
В Москве начали проверять полисы ОСАГО с помощью камер
Как отмечается, систему проверки полиса при помощи дорожных камер начали тестировать в столице.
Обновлено вчера в 22:37
Политика
Названы главные причины незанятости в России
В Росстате изучили основные причины незанятости в России, результатами делится телеканал RT.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
В ДНР зафиксировали развертывание частей ВСУ под Мариуполем
Обновлено вчера в 16:55
Футбол
Защитник тульского «Арсенала» может перейти в «Витесс»
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Российский флаг в испанском отеле вызвал истерику туристов с Украины
Обновлено 05 августа в 15:11
Политика
В МИД России назвали сумму долга Украины перед СНГ
В Министерстве иностранных дел России сообщили, что задолженность Украины перед СНГ составляет более 300 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 22:57
Политика
Артемий Лебедев заявил о своем отъезде из России
Обновлено вчера в 15:29
Общество
Вода из Амура подтопила 330 дачных участков под Хабаровском
Обновлено вчера в 21:21
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено 05 августа в 01:40
Общество
Треть москвичей положительно отнеслись к протестным акциям
Относительное большинство москвичей (37%) отнеслись к протестным акциям в столице, связанным с предстоящими выборами в Мосгордуму, положительно, 27% – отрицательно и 30% – нейтрально.
Обновлено вчера в 21:29
Политика
Великобритания хочет ограничить полномочия России в ПАСЕ
Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть решение организации восстановить полномочия России в ассамблее.
Обновлено 05 августа в 15:32
Политика
США намерены использовать все варианты действий для свержения Мадуро
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что США рассматривают все возможные варианты урегулирования ситуации на венесуэльской территории, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:50