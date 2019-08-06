Украина не намерена вводить запрет на импорт нефтепродуктов из России, так как это может привести к росту розничных цен на топливо. Об этом заявил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус. С 1 августа на Украине вступили в силу специальные пошлины на импорт товаров из России.

Украина не собирается запрещать импорт нефтепродуктов из России

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