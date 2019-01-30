Украина не смогла поставить США единственный танкРИА Новости 09:01

с чего всё началось

Украина не смогла поставить США единственный экземпляр основного боевого танка "Оплот", о продаже которого объявлялось еще в феврале прошлого года. Об этом сообщается в блоге Центра анализа стратегий и технологий bmpd.

Происшествия СК анонсировал задержания глав газовых компаний по делу Арашуковых Следственный комитет (СК) планирует задержать ряд руководителей предприятий газовой отрасли Северного Кавказа по делу отца и сына Рауля и Рауфа Арашуковых (последний является членом Совета Федерации от Карачаево-Черкесии).

Космос В небе над Заполярьем пролетел огненный шар, в Сети появилось видео В Сети опубликовано видео, снятое жителями Хибин, что в Мурманской области. На нем видно, что в небе пролетает огненный шар.

Наука Названа неожиданная опасность домашних кошек Датские ученые Копенгагенской университетской больницы выяснили, что у кошек содержится паразит Toxoplasma gondi, который может стать причиной шизофрении и других заболеваний.

Происшествия Клиенты Сбербанка столкнулись с очередным видом мошенничества Ранее «Коммерсантъ» писал, что злоумышленники звонят клиентам Сбербанка с официальных номеров организации, представляясь якобы его сотрудниками.

Авто Skoda показала внешность компактного кроссовера Skoda Kamiq Новый кроссовер Skoda Kamiq показали на официальных скетчах, опубликованных сегодня компанией.

Интернет Facebook привлекает пользователей деньгами за установку VPN-сервиса Facebook платит пользователям в случае установки VPN-сервиса, который дает компании возможность следить за их активностью, сообщает ТАСС со ссылкой на американский онлайн-портал TechCrunch.

Общество На Ямале тестируют президентские лимузины Aurus В паблике «|НТН| НЕтипичный Ноябрьск» соцсети «Вконтакте» появилось видео, на котором видно, как по городу едут президентские лимузины премиум-класса.

Происшествия Пираты освободили похищенных в Гвинейском заливе российских моряков Всех российских моряков, похищенных в Гвинейском заливе, освободили, заявили РИА Новости в российском посольстве в Нигерии.

Общество Мосгорсуд отклонил жалобу на штраф журналу The New Times Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу журнала The New Times на решение о штрафе в 22 миллиона рублей за несвоевременное сообщение о получении денег от иностранных агентов, сказано в решении судьи, опубликованном на официальном портале столичных судов.

Происшествия На Украине завели дело об убийстве после пропажи капитана «Норда» Адвокат Александр Руденко, представляющий интересы пропавшего на Украине капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко, проинформировал об открытии уголовного дела, передает ТАСС.

Политика У мэра Риги Нила Ушакова прошли обыски Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB) провели обыски в кабинете и доме мэра Риги Нила Ушакова, сообщило местное агентство LETA.

Авто Эксперты назвали крупнейших автопроизводителей в мире По данным специалистов, всего в 2018 году компания Volkswagen реализовала по всему миру 10,83 миллиона новых автомобилей, что на 0,9% больше, чем годом ранее.

Авто Toyota отзовет в России кроссоверы Toyota Highlander Об отзывной кампании говорится в сообщении Росстандарта, где указано, что Toyota отзывает в России более 100 автомобилей Highlander.

Происшествия Найдены возможные обломки от пропавшего самолета с Салой Французские власти нашли возможные обломки от пропавшего самолета, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, сообщает "Советский спорт".

Политика Apple признала факт локализации персональных данных россиян Представительство компании Apple в РФ впервые официально признало, что базы данных россиян находятся на территории России.

Авто Трехдверный Range Rover не появится в продаже Напомним, в прошлом марте в Женеве компания презентовала трехдверную версию Range Rover и объявила, что она будет выпущена ограниченным тиражом в 999 экземпляров.

Происшествия Американская актриса подала иск против боксера Ковалева на $8 млн Американская модель и актриса Джейми Фронтс, ранее обвинившая экс-чемпиона мира по боксу по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Сергея Ковалева в применении насилия, потребовала с россиянина компенсацию в размере $8 млн.

Общество В Москве запретили продажу вейпов несовершеннолетним Депутаты Мосгордумы в среду приняли закон, запрещающий продажу детям до 18 лет электронных сигарет и вейпов, а также устанавливающий штрафы до 5 тыс. рублей за привлечение несовершеннолетних к их курению, передает корреспондент ТАСС.

Транспорт В Госдуме предложили запретить курение за рулем Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил запретить курение за рулем.

Интернет Google обновила дизайн мобильного приложения Gmail Сегодня Google запустил редизайн приложения Gmail для Android и iOS в духе Material Theme.