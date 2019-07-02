Парубий отменил приглашение для ПАСЕ по наблюдению за выборами. Сейчас уже пять членов организации прибыли на Украину, однако они готовы отправиться обратно в случае принятия соответствующего решения.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отозвал приглашения наблюдателям ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) на парламентские выборы. Напомним, досрочные выборы в Раду пройдут 21 июля.

Украина не пригласит наблюдателей ПАСЕ на выборы Рады

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