Политика

Украина не пригласит наблюдателей ПАСЕ на выборы РадыКомсомольская правда 12:50

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отозвал приглашения наблюдателям ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) на парламентские выборы. Напомним, досрочные выборы в Раду пройдут 21 июля.
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Владимир Арьев
Парубий отменил приглашение для ПАСЕ по наблюдению за выборами. Сейчас уже пять членов организации прибыли на Украину, однако они готовы отправиться обратно в случае принятия соответствующего решения.
— Владимир Арьев, украинский политикRuNews24.ru 12:15

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украинский государственный и политический деятель. Председатель Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 года.
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