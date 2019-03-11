Политика
Украина не получила денег от победы «Нафтогаза» в споре с «Газпромом»Gazeta.SPb вчера в 16:13
Украинский бюджет не «ощутил» на себе денежных средств от победы «Нафтогаза» в споре с «Газпромом». Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
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Если речь идет о том, чтобы премия была выплачена дополнительно за Стокгольм, то я хочу посмотреть на средства по Стокгольму на счетах государственного казначейства. Таких денег пока не поступало. Если их не поступало, то и предмета премии нет.
— Владимир Гройсман, премьер-министр УкраиныLenta.ru вчера в 12:30
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