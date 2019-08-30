Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила, что «сложный» переговорный процесс между Россией и Украиной по обмену задержанными и осужденными лицами продолжается.

Украина не подтверждает завершение обмена пленными с Россией

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