с чего всё началось

МИД Украины не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей. Считаю это необходимым, когда речь идет о наблюдателях от страны-агрессора… Кстати, таких прецедентов немало в практике ОБСЕ.

Украина не пригласит в качестве наблюдателей на президентских выборах, назначенных на 31 марта, российских представителей, сообщил глава украинского МИД Павел Климкин. В своем фейсбуке он упомянул "шум, который вызвало решение ЦИК закрыть избирательные участки в России".

Украина не допустит российских наблюдателей на выборы президента

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