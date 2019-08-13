Политика

Украина настаивает на правомочности водной блокады КрымаДума ТВ 07:10

У Киева было полное право перекрыть канал, снабжавший Крым водой из Днепра, заявил представитель украинского президента Антон Кориневич. «Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла технологическое сооружение, которое находится на территории Украины», — написал он в Facebook.
Читать в источнике
Комментировать155

Подробнее о событии

Помощник Зеленского отказался обсуждать снятие водной блокады Крыма

URA.Ru09:17

На Украине объяснили водную блокаду Крыма

Московский Комсомолец06:24

В Киеве отказали России в праве требовать поставки воды из Днепра в Крым

РБК07:39

В Киеве объяснили ситуацию со снабжением Крыма водой из Днепра

RT на русском05:46

В Крыму назвали позицию Киева по поставкам воды на полуостров феодальной

РИА Новости11:55

Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма

Газета.Ru05:24

В Киеве обосновали позицию по водной блокаде Крыма

Известия04:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:55, Вашингтон
Общество

В шести районах Башкирии ввели режим ЧС из-за засухи

Режим чрезвычайной ситуации из-за засухи введен до 29 августа в шести районах Башкирии - Абзелиловском, Баймакском, Зилаирском, Куюргазинском, Стерлибашевском и Хайбуллинском.
Обновлено в 08:58
Энергетика

Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 12 августа, снижаются.
Обновлено вчера в 01:06
Происшествия

Глава СПЧ попросил Чайку проверить уголовное дело о массовых беспорядках

Председатель Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Михаил Федотов отправил письмо генеральному прокурору Юрию Чайке, в котором попросил проверить обоснованность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках на акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 09:36
Политика

На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма

Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 11:26
Армия и оружие

Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО F-18 от самолёта Шойгу

Истребитель НАТО F-18 в небе над Балтийским морем приблизился к российскому самолёту, на борту которого находился глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 12:28
Политика

Трамп заявил, что Китай стягивает силы к границе с Гонконгом

По данным американской разведки, Китай стягивает силы к границе с Гонконгом, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес

Бузову раскритиковали за слова о блокаде

На видео в ответ на смех снимающего уроженка Санкт-Петербурга Бузова заявляет, что она - блокадница.
Обновлено в 08:00
Авто

Changan серьезно обновил кроссовер CS55

Китайский автопроизводитель Changan выпустил модернизированную версию кроссовера CS55.
Обновлено в 12:30
Религия

Православные христиане Кубани отметят Медовый Спас

Верующие Кубани готовятся к Успенскому посту. Он длится две недели и посвящен Богородице, успение которой отмечают 28 августа.
Обновлено в 13:03
Экономика

Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
Обновлено в 04:37
Кино

Козловский закончил снимать фильм об аварии на Чернобыльской АЭС

Данила Козловский завершил съемки фильма о трагедии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 13:30
Общество

Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Происшествия

Жителей архангельской Нёноксы предупредили об эвакуации

Обновлено в 07:51
Общество

Мэрия Москвы отказала в согласовании акции 17 августа

Мэрия Москвы пока отказывается согласовать шествие в поддержку независимых кандидатов 17 августа.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия

Четыре человека погибли в результате ДТП в Краснодарском крае

Столкнулись сразу несколько автомобилей. В результате ДТП погибли четыре человека, среди которых один несовершеннолетний.
Обновлено в 11:47
Происшествия

Константина Янкаускаса второй раз задержали сразу после ареста

Муниципального депутата московского района Зюзино, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса задержали прямо на территории спецприемника, когда он выходил после отбытия 10 суток административного ареста за призыв выходить на Трубную площадь.
Обновлено в 12:58
Футбол

Александр Егоров: президент «Ахмата» не воздействовал на арбитра

Спартаковцы одержали победу со счетом 3:1. Во вторник появился видеоролик, на котором президент "Ахмата" Магомед Даудов взял под руку судью Алексея Сухого и проследовал с ним в подтрибунное помещение.
Обновлено в 12:04
Происшествия

Жениха Дженнифер Лопес ограбили на $500 тысяч, сообщили СМИ

Жениха певицы Дженнифер Лопес Алекса Родригеса ограбили в Сан-Франциско. Об этом сообщает San Francisco Chronicle.
Обновлено в 13:26
Футбол

Дзюба высказался о вероятности возвращения в «Спартак»

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба заявил, что не вернулся бы в московский "Спартак", передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 13:25
Политика

Суд разрешил допрос Порошенко с полиграфом

Государственное бюро расследований Украины заявило, что суд дал разрешение на допрос экс-президента Петра Порошенко с применением полиграфа.
Обновлено в 11:41
Политика

CNN обвинил Пригожина в финансировании ЧВК в Африке

Расследование о связях российского бизнесмена Евгения Пригожина с частной военной компанией «Вагнер», действующей в Центральноафриканской республике (ЦАР), 13 августа опубликовал американский телеканал CNN.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие

Кремль прокомментировал заявление Трампа о ракетных разработках России

«Наш президент неоднократно говорил, что российские разработки в этой области [новых вооружений] пока значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим странам, и являются достаточно уникальными», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Обновлено в 10:16
Экономика

Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за 2018 год задекларировал доход в 29,5 млн руб. При этом с таким доходом глава "Роскосмоса" даже не попал в пятерку самых богатых сотрудников госкорпорации и занял только седьмое место.
Обновлено в 12:03
Общество

МВД изменит процедуру проверки ОСАГО

МВД сделает процедуру проверки электронных полисов ОСАГО на дорогах проще.
Обновлено в 12:56
Политика

Зеленский отстранил Безсмертного от поста

Романа Безсмертного, который исполнял обязанности представителя Киева в политической подгруппе по Донбассу, был отстранен.
Обновлено в 08:59
Кино

Новый «Король Лев» стал самым кассовым мультфильмом в истории

Обновлено вчера в 11:57
Общество

Сибиряка оштрафовали за оскорбительный пост о низкой зарплате и Путине

Жителя Енисейска Красноярского края оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Неизвестные пригрозили отравить продукты в российских гипермаркетах

Обновлено в 07:05
Политика

ЦИК отклонил две жалобы на отказ в регистрации кандидатов в Мосгордуму

Центризбирком отклонил жалобы Геннадия Гудкова и Александра Соловьева на отказ в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 09:19
Наука

Ученые объявили о победе над вирусом Эбола

Два экспериментальных препарата против вируса Эболы показали настолько высокую эффективность, что теперь их будут использовать для лечения жителей Демократической Республики Конго.
Обновлено в 04:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное