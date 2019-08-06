Политика

Украина нашла замену российскому дизельному топливуИзвестия 17:48

Украина хочет заменить российское дизельное топливо белорусскими и европейскими поставками. Об этом 6 августа заявил представитель украинского президента в правительстве Андрей Герус.
Читать в источнике
Комментировать122

Подробнее о событии

Украина нашла замену российскому дизельному топливу

Известия17:48

Киев назвал способ преодолеть дефицит российского топлива

РБК08:32

Украина нашла «альтернативу» российскому топливу

РИА Новости12:24

Украина нашла альтернативу российскому топливу

Газета.Ru12:50

Украина надеется на белорусское топливо

Коммерсантъ11:05

Эксперт прокомментировал заявление Киева о поставках дизтоплива из России

RT на русском13:41

Представитель Зеленского сообщил, что Украина наладила поставки дизеля взамен российских

ТАСС08:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 18:21, Ашберн
Политика

Артемий Лебедев заявил о своем отъезде из России

Обновлено в 15:29
Общество

Москвичи оценили деятельность Собянина

Еще 30% на хорошо оценили деятельность столичных властей, среднюю оценку мэрии поставили 40%.
Обновлено в 16:55
Армия и оружие

ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям на Донбассе

Обновлено в 17:06
Происшествия

Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео

Обновлено в 16:24
Кино

Юных актёров из «Оно» омолодили для продолжения фильма

Юные актёры из первого фильма появятся в сиквеле во флешбэках.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Взявшие ребенка на митинг родители сообщили о двух уголовных делах

Обновлено в 14:02
Происшествия

На месте убийства Михаила Круга провели следственный эксперимент

Обновлено в 17:02
Армия и оружие

Глава Пентагона выступил против военных операций Турции в Сирии

Министр обороны Соединенных штатов Америки Марк Эспер заявил о неприемлемости любой военной операции Турции на севере Сирии.
Обновлено в 09:29
Кино

Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль

Обновлено в 17:12
Политика

Помпео заявил, что указ Трампа по Венесуэле не предусматривает эмбарго

Исполнительный указ президента США Дональда Трампа, предусматривающий полную блокировку собственности правительства Венесуэлы в американской юрисдикции, не является эмбарго, но представляет собой значительный шаг Вашингтона, направленный против правительства президента страны Николаса Мадуро.
Обновлено в 17:49
Политика

Россияне назвали правительство Брежнева лучше нынешнего

Большая часть респондентов (29%) считает, что в эпоху так называемого «брежневского застоя» советская власть была близка к народу.
Обновлено 04 августа в 22:43
Транспорт

В Москве планируют построить 26 станций метро за четыре года

Обновлено в 05:53
Общество

Гороскоп на неделю для знаков зодиака. Кому ждать сюрпризов?

У Козерога все спокойно, все идет по плану. Главное, не растеряйте сил, они вам еще пригодятся в этом месяце.
Обновлено вчера в 08:32
Политика

Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Дмитрия Гудкова

Центризбирком рассмотрел жалобу оппозиционного политика Дмитрия Гудкова на отказ ему в регистрации на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 10:30
Политика

Украинцы устроили скандал из-за российского флага в испанском отеле

Несколько украинских семей, отдыхающих в испанском городе Салоу, устроили скандал из-за российского флага, который был повешен в ресторане при отеле.
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие

МИД ФРГ призвал КНДР отказаться от ракетных запусков

Правительство Германии осуждает запуск двух ракет с территории КНДР, произошедший в ночь на вторник, германский кабмин призывает Пхеньян отказаться от таких действий в будущем.
Обновлено в 13:53
Происшествия

Переодевшегося в свою дочь наркобарона нашли мертвым в камере

Обновлено в 13:43
Экономика

МВФ оценил влияние санкций на экономику России

Эксперты Международного валютного фонда подготовили доклад о влиянии санкций и ситуации в нефтяном секторе на экономику России.
Обновлено в 08:44
Политика

Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес

На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве

Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Общество

Синоптики рассказали о нестабильной погоде на неделе в Москве

Ранее сообщалось о том, что в Москве 6 августа ожидается до +17 °С.
Обновлено в 13:01
Происшествия

Три человека утонули в море в Сочи во время шторма

Обновлено в 14:50
Политика

Зеленский призвал возобновить встречу в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский после гибели четырех украинских силовиков в Донбассе призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" (РФ, Франция, ФРГ, Украина) собраться как можно скорее для возобновления переговоров.
Обновлено в 11:07
Политика

МИД вручил послу Японии ноту протеста из-за нарушений на Южных Курилах

Министерство иностранных дел России вручило послу Японии Тоёхисе Кодзуки ноту с выражением решительного протеста после нарушений на Южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами.
Обновлено в 11:57
Шоу-бизнес

Галкин, Юдашкин и Киркоров скорбят о смерти Аллы Вербер

Галкин, Юдашкин и Киркоров скорбят о смерти Аллы Вербер Отечественные знаменитости отреагировали на печальное известие о кончине фэшн-директора ЦУМа.
Обновлено в 12:38
Футбол

Олег Иванов: «Деспотович забил фантастический гол»

Соперник забил фантастический гол. Наверное, давлело над нами то, что предыдущие две игры проиграли.
Обновлено в 08:29
Политика

Посольство США подтвердило уход Хантсмана в отставку

Пресс-секретарь американского посольства 6 августа подтвердил уход в отставку посла США в России Джона Хантсмана.
Обновлено в 17:42
Экономика

«Ведомости»: доходы телеканалов от рекламы продолжают сокращаться

Российский рынок ТВ-рекламы продолжает падать, сократившись на 9–10% в первом полугодии 2019 года, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники в телекомпаниях и рекламных группах.
Обновлено в 04:24
Политика

На Украине предлагают провести референдум по реинтеграции Донбасса

Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа», журналист телеканала «1+1» Александр Дубинский считает, что вопрос о реинтеграции Донбасса нужно выносить на референдум.
Обновлено в 10:32
Кино

«Король лев» обошел «Т-34» в российском прокате

6 августа сборы «Короля льва» перевалили за 2,275 миллиарда рублей, в то время как касса «Т-34» за все время проката составила 2,273 миллиарда рублей.
Обновлено в 11:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное