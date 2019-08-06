Политика
Украина нашла замену российскому дизельному топливуИзвестия 17:48
Украина хочет заменить российское дизельное топливо белорусскими и европейскими поставками. Об этом 6 августа заявил представитель украинского президента в правительстве Андрей Герус.
Читать в источнике
Оценить250
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 18:21, Ашберн
Политика
Артемий Лебедев заявил о своем отъезде из России
Обновлено в 15:29
Общество
Москвичи оценили деятельность Собянина
Еще 30% на хорошо оценили деятельность столичных властей, среднюю оценку мэрии поставили 40%.
Обновлено в 16:55
Происшествия
Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео
Обновлено в 16:24
Кино
Юных актёров из «Оно» омолодили для продолжения фильма
Юные актёры из первого фильма появятся в сиквеле во флешбэках.
Обновлено в 06:36
Армия и оружие
Глава Пентагона выступил против военных операций Турции в Сирии
Министр обороны Соединенных штатов Америки Марк Эспер заявил о неприемлемости любой военной операции Турции на севере Сирии.
Обновлено в 09:29
Кино
Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
Обновлено в 17:12
Политика
Помпео заявил, что указ Трампа по Венесуэле не предусматривает эмбарго
Исполнительный указ президента США Дональда Трампа, предусматривающий полную блокировку собственности правительства Венесуэлы в американской юрисдикции, не является эмбарго, но представляет собой значительный шаг Вашингтона, направленный против правительства президента страны Николаса Мадуро.
Обновлено в 17:49
Политика
Россияне назвали правительство Брежнева лучше нынешнего
Большая часть респондентов (29%) считает, что в эпоху так называемого «брежневского застоя» советская власть была близка к народу.
Обновлено 04 августа в 22:43
Общество
Гороскоп на неделю для знаков зодиака. Кому ждать сюрпризов?
У Козерога все спокойно, все идет по плану. Главное, не растеряйте сил, они вам еще пригодятся в этом месяце.
Обновлено вчера в 08:32
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Дмитрия Гудкова
Центризбирком рассмотрел жалобу оппозиционного политика Дмитрия Гудкова на отказ ему в регистрации на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 10:30
Политика
Украинцы устроили скандал из-за российского флага в испанском отеле
Несколько украинских семей, отдыхающих в испанском городе Салоу, устроили скандал из-за российского флага, который был повешен в ресторане при отеле.
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие
МИД ФРГ призвал КНДР отказаться от ракетных запусков
Правительство Германии осуждает запуск двух ракет с территории КНДР, произошедший в ночь на вторник, германский кабмин призывает Пхеньян отказаться от таких действий в будущем.
Обновлено в 13:53
Экономика
МВФ оценил влияние санкций на экономику России
Эксперты Международного валютного фонда подготовили доклад о влиянии санкций и ситуации в нефтяном секторе на экономику России.
Обновлено в 08:44
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Общество
Синоптики рассказали о нестабильной погоде на неделе в Москве
Ранее сообщалось о том, что в Москве 6 августа ожидается до +17 °С.
Обновлено в 13:01
Происшествия
Три человека утонули в море в Сочи во время шторма
Обновлено в 14:50
Политика
Зеленский призвал возобновить встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский после гибели четырех украинских силовиков в Донбассе призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" (РФ, Франция, ФРГ, Украина) собраться как можно скорее для возобновления переговоров.
Обновлено в 11:07
Политика
МИД вручил послу Японии ноту протеста из-за нарушений на Южных Курилах
Министерство иностранных дел России вручило послу Японии Тоёхисе Кодзуки ноту с выражением решительного протеста после нарушений на Южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами.
Обновлено в 11:57
Шоу-бизнес
Галкин, Юдашкин и Киркоров скорбят о смерти Аллы Вербер
Галкин, Юдашкин и Киркоров скорбят о смерти Аллы Вербер Отечественные знаменитости отреагировали на печальное известие о кончине фэшн-директора ЦУМа.
Обновлено в 12:38
Футбол
Олег Иванов: «Деспотович забил фантастический гол»
Соперник забил фантастический гол. Наверное, давлело над нами то, что предыдущие две игры проиграли.
Обновлено в 08:29
Политика
Посольство США подтвердило уход Хантсмана в отставку
Пресс-секретарь американского посольства 6 августа подтвердил уход в отставку посла США в России Джона Хантсмана.
Обновлено в 17:42
Экономика
«Ведомости»: доходы телеканалов от рекламы продолжают сокращаться
Российский рынок ТВ-рекламы продолжает падать, сократившись на 9–10% в первом полугодии 2019 года, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники в телекомпаниях и рекламных группах.
Обновлено в 04:24
Политика
На Украине предлагают провести референдум по реинтеграции Донбасса
Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа», журналист телеканала «1+1» Александр Дубинский считает, что вопрос о реинтеграции Донбасса нужно выносить на референдум.
Обновлено в 10:32
Кино
«Король лев» обошел «Т-34» в российском прокате
6 августа сборы «Короля льва» перевалили за 2,275 миллиарда рублей, в то время как касса «Т-34» за все время проката составила 2,273 миллиарда рублей.
Обновлено в 11:23