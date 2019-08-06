С 1 августа правительство Украины ввело спецпошлины на большинство российских товаров, в частности на дизельное топливо. Крупнейшие импортеры уже заявили, что прекратят из-за этого поставки из России.

Финансы Фондовые рынки США пережили наибольшее падение с начала года Котировки Apple упали более чем на 5%, IBM — почти на 4,5%. Это наибольшее падение с декабря 2018 года, отмечает Reuters.

Политика Болтон пригрозил ввести санкции за поддержку Мадуро "Что важно, исполнительный указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая власти Венесуэлы", — сказал Болтон.

Происшествия ФСБ, ОМОН и полиция окружили дом Михаила Круга В Твери сотрудники правоохранительных органов днем 6 августа перекрыли участок улицы Освобождения в районе дома №174, в котором жил шансонье Михаил Круг.

Армия и оружие Украина намерена закупить поршневые штурмовики EMB-314 Super Tucano Сообщается, что главком украинских ВВС совершил полет на самолете А-29 (EMB-314 Super Tucano) из состава 3-й эскадрильи 3-й авиационной группы ВВС Бразилии на авиабазе Кампо-Гранде.

Политика Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.

Происшествия СК подтвердил гибель человека в результате взрывов под Ачинском По факту пожара СК возбудило уголовное дело. Напомним, пожар на складе начался днём 5 августа.

Экономика S&P: Новые санкции США не повлияют на кредитоспособность России Аналитики S&P не увидели значительной угрозы кредитоспособности России из-за второго пакета санкций США, введенных в ответ на дело Скрипалей, говорится в отчете рейтингового агентства.

Политика Зеленский призвал возобновить встречу в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский после гибели четырех украинских силовиков в Донбассе призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" (РФ, Франция, ФРГ, Украина) собраться как можно скорее для возобновления переговоров.

Политика В МИД России отреагировали на сообщения об отставке посла США Напомним, ранее сегодня в американских СМИ появилась информация о том, что посол США в России Джон Хантсман направил письмо главе Белого дома Дональду Трампу, в котором выразил желание покинуть пост не позднее 3 октября 2019 года.

Технологии В России AliExpress открывает первые уличные магазины Китайским интернет-гипермаркетом AliExpress принято решение о выходе на российский рынок сотовой связи.

Футбол Ахмат — Оренбург 2:1 Полузащитник Денис Глушаков дебютировал за «Ахмат» в официальном матче.

Политика Литва начала борьбу против российских паспортов в Донбассе МИД Литвы требует, чтобы Евросоюз признал выдаваемые Россией жителям Донецкой и Луганской областей Украины паспорта недействительными.

Политика Митрохину повторно отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму Окружной избирком повторно отказал члену партии «Яблоко» Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, написал политик в микроблоге Twitter.

Космос Евросоюз раньше России показал свое «Государево око» В январе глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил создать систему спутников дистанционного зондирования Земли «Государево око», которая позволила бы видеть динамику изменения любых процессов на планете.

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Политика Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.

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