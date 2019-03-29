Политика
Украина наращивает силы на границе с КрымомNews.ru 04:04
По словам помощника начальника Херсонского погранотряда Ивана Шевцова, число пограничных нарядов наращивается для проверки документов и транспортных средств и направлено на ускорение пропускных операций, сообщает argumenti.ru. Выборы президента Украины пройдут 31 марта.
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Перед выборами на границе Крыма с Украиной усилили меры безопасности
Форпост Севастополь26 марта в 04:00
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:53, Ашберн
Происшествия
Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки
Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 15:25
Экономика
Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании
Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Политика
Идеологи экстремизма уходят в теневой сегмент интернета
Ранее специалисты в области интернета предупреждали, что преступники самых разных видов могут переместиться в глубокий интернет, поскольку российские власти не столько борются с самим криминалом, сколько блокируют все больше и больше ресурсов в интернете.
Обновлено в 06:30
Происшествия
На Кубани нашли подростков, потушивших Вечный огонь
Обновлено в 06:42
Политика
Команда Кусто приедет в Россию спасать косаток и белух
Обновлено в 06:27
Космос
В России создадут стиральную машину для космоса
Обновлено в 06:38
Общество
Педиатра из Кинешмы затравили за откровенную фотосессию в белье
Врач Педиатр из Кинешмы Ананстасия Орлова подверглась травле в соцсетях после того, как были опубликованы ее снимки в нижнем белье.
Обновлено 27 марта в 15:55
Энергетика
Новак рассказал о планах по соглашению с нефтяниками по рынку топлива
Соглашение с нефтяными компаниями по рынку топлива планируется продлить примерно в тех же параметрах, что и действующее, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
Обновлено в 05:46
Происшествия
В Хабаровске зарезали семью с новорожденным ребенком
Обновлено в 03:45
Общество
Часть пациентов психоневрологических интернатов отпустят по домам
Все пациенты российских психоневрологических интернатов (ПНИ) в ближайшие четыре месяца пройдут индивидуальное обследование, после которого часть из них смогут отправиться по домам.
Обновлено вчера в 12:38
Финансы
Долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 года
Уровень долговой нагрузки населения приближается к историческому пику 2014 года.
Обновлено в 05:01
Политика
Франция отказалась подчиняться США и Китаю
Ле Мэр отметил, что создание собственных амбициозных проектов в сфере производства и технологического развития позволит Европе достойно ответить на брошенные США и Китаем вызовы в экономической сфере.
Обновлено в 02:10
Политика
Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова
Премьер-министр Дмитрий Медведев счел нужным вмешаться в процесс объединения Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле и создания на их базе Первого национального театра.
Обновлено вчера в 12:57
Политика
Лавров назвал демонстрацией вседозволенности решение США по Голанам
Решение США признать суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами является сознательной демонстрацией вседозволенности.
Обновлено в 06:07
Технологии
Роскомнадзор нашел новый способ блокировки Telegram
Рабочая группа во главе с руководителем Роскомнадзора Александром Жаровым разработала способ, считающийся самым эффективным по блокировке Telegram — это разработка компании «РДП.ру» («Ростелеком» контролирует 15%).
Обновлено в 04:22
Политика
Путин обеспокоен вмешательством ряда стран в дела Венесуэлы
Президент РФ Владимир Путин и постоянные члены Совбеза страны выразили обеспокоенность в связи с заявлениями ряда стран о намерении продолжать вмешательство во внутренние дела Венесуэлы.
Обновлено в 06:30
Происшествия
ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу футболиста Кокорина
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал рассматривать жалобу футболиста Александра Кокорина, потому что она была неправильно оформлена, сообщило «РИА Новости» в пресс-службе ЕСПЧ.
Обновлено вчера в 07:56
Политика
Вступили в силу законы о недостоверных новостях и защите госсимволов
В России вступили в силу два закона: о блокировке недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей, а также материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти.
Обновлено в 01:58
Политика
Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы
26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено вчера в 18:13
Политика
Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 06:51
Происшествия
После задержания Ишаева офис «Роснефти» в Хабаровском крае закрыт
Офис «Роснефти» в Хабаровске закрыт. Это произошло после задержания бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие
ВСУ сообщили о пересечении городской черты Горловки
В свою очередь, власти Горловки опровергли сообщения ВСУ о пересечении ими границ города.
Обновлено вчера в 08:03
Происшествия
Три человека пострадали в результате конфликта в мэрии Назрани
Три человека получили ранения: сын мэра Алихана Тумгоева, охранник и посторонний, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 05:24
Политика
В правительстве подтвердили отставку Алексея Тюкавина
Первый заместителя губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин подал в отставку.
Обновлено в 03:47
Политика
МВД: после поражения в Сирии ИГ смещает интересы в страны СНГ
«Стратегическое поражение Халифата в Сирии и Ираке влечёт смещение интересов «Исламского государства» на территорию Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении», — цитирует Ильиных РИА Новости.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Музыканты рок-группы Her’s погибли в автокатастрофе в США
Обновлено вчера в 23:40
Общество
Роспотребнадзор за неделю обнаружил 159 партий небезопасной продукции
Пресс-служба Роспотребнадзора сообщает, что за неделю ведомство обнаружило 159 партий небезопасной продукции, которая находилась в продаже на территории России.
Обновлено в 02:39
Общество
Хаб «Аэрофлота» в Красноярске начнет работу в 2020 году
Обновлено в 05:04