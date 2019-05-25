Украина направила протест РФ в связи с визитом Володина в КрымNewInform 10:26

Киев в очередной раз раздувает скандал из официального визита политика на российский полуостров. МИД Украины выразил протест в связи с визитом спикера Государственной думы РФ Вячеслава Володина в Республику Крым.

Украина направила протест РФ в связи с визитом Володина в Крым

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