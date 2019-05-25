Политика

Украина направила протест РФ в связи с визитом Володина в КрымNewInform 10:26

Киев в очередной раз раздувает скандал из официального визита политика на российский полуостров. МИД Украины выразил протест в связи с визитом спикера Государственной думы РФ Вячеслава Володина в Республику Крым.
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Протест Киева из-за визита Володина в Крым прокомментировали в ГД

News.ru13:18

МИД Украины выразил протест из-за визита Вячеслава Володина в Крым

РБК11:38

МИД Украины выразил протест России в связи с поездкой Володина в Крым

ТАСС10:45

В Госдуме прокомментировали протест Киева из-за поездки Володина в Крым

RT на русском12:10

МИД Украины возмутился поездкой Володина в Крым

Московский Комсомолец10:20

Украина выразила протест из-за приезда Володина в Крым

Газета.Ru09:16

В МИД Украины назвали визит Володина в Крым грубым нарушением

Krym.News10:55
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Следователи проверяют информацию об избиении школьника санитарами психбольницы

Согласно заявлению представителей ведомства, в СМИ появилась информация, что санитары психиатрической больницы избили 15-летнего школьника.
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Все активы Порошенко могут арестовать

Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
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Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российской сборной по хоккею

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Вручены награды Каннского кинофестиваля

Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм «Дылда» вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову.
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Фанаты «Игры престолов» начали массово отписываться от HBO

Обновлено в 05:03
Политика

МИД Украины назвал победой решение морского трибунала по морякам

Решение Международного трибунала по морскому праву ООН по инциденту в Керченском проливе является «настоящей победой», заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в субботу, 25 мая.
Обновлено в 08:36
Происшествия

В Тулузе полицейский избил корреспондента RT France

Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает RT.
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Происшествия

Уволен подозреваемый в злоупотреблениях вице-премьер Чувашии

Владимир Аврелькин ещё в январе был отстранён от должности зампредседателя кабинета министров — министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашии.
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Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако

Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено в 10:23
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Директор школы из Владивостока уволилась после скандального выпускного

Директор школы №74 города Владивостока уволилась после костюмированной прощальной вечеринки школьников.
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«Бавария» разгромила «Лейпциг» и завоевала Кубок Германии

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Сын Эвелины Бледанс пойдет в лучшую школу для «особенных» детей

Как рассказала артистка, осенью мальчик обязательно отправится в первый класс школы для «особенных» детей.
Обновлено в 09:06
Технологии

Кто на самом деле следит за людьми и читает их мысли

Единственной российской компанией, включенной в список лучших компаний в области ИИ Global AI Inner Circle program от Microsoft, является резидент Фонда «Сколково» Heedbook.
Обновлено в 15:00
Происшествия

СК начал проверку после инцидента с самолётом в Сургуте

Следователи начали проверку после сообщений СМИ о том, что самолёт, вылетевший из Сургута, вернулся в аэропорт из-за срабатывания датчика стабилизатора.
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Компания General Motors совместно с концерном SAIC запустила производство кроссовера Chevrolet Captiva нового поколения.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

Первый замглавы Балашихи арестован по подозрению в получении взятки

Обновлено в 10:23
Происшествия

Два альпиниста погибли во время массового покорения вершины Эвереста

Американский альпинист погиб, пытаясь сделать фото. А спортсменка из Индии, покорила вершину, но умерла во время спуска, сообщает L`Equipe.
Обновлено 23 мая в 11:15
Культура

Галкин прокомментировал результаты повторного финала «Голос. Дети»

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Шоу-бизнес

Видео свадьбы Потапа и Насти Каменских появилось в сети

Видео со свадьбы украинских артистов Алексея Потапенко и Насти Каменских, более известных как дуэт "Потап и Настя", появилось в Сети.
Обновлено вчера в 00:48
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Замначальника отдела полиции города в Крыму задержали за взятку

В Крыму заместителя начальника отдела полиции курортного города Саки задержали при получении взятки, возбуждено уголовное дело.
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Россияне массово променяли вино на пиво

Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
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С 2015 года LADA Granta подорожала более чем на 100 тысяч рублей

Впервые LADA Granta сошла с конвейера 29 ноября 2011 года, за время продаж модель в общей сложности подорожала на 100 тысяч рублей.
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Видео: Зеленский снялся в «Лиге смеха», станцевав на сцене

Зеленский вышел на сцену к бывшим коллегам, чем вызвал бурные овации зрителей в зале.
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В Севастополе сгорел дельфинарий

По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.
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«Двойной» астероид приближается к Земле

25 мая 2019 года к нашей планете приблизится астероид 1999 KW4. Небесное тело летит вместе со своим спутником.
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Виктория Боня получила особую награду в Каннах

Виктория Боня стала одним из лауреатов премии, получив за многомиллионное количество подписчиков в Инстаграме статуэтку в номинации Followers.
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Татьяна Кравченко победила депрессию после окончания съемок «Сватов»

8. После съемок «Сватов» у Кравченко случилась депрессия Кадр: сериал «Сваты» / телеканал «Россия 1»
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Появилось видео движения «поезда» спутников Илона Маска

В Нидерландах сняли на видео движение по орбите спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска; ролик появился в Сети.
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Жена Дениса Майданова чуть не умерла во время рождения сына

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