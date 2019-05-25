Политика
Украина направила протест РФ в связи с визитом Володина в КрымNewInform 10:26
Киев в очередной раз раздувает скандал из официального визита политика на российский полуостров. МИД Украины выразил протест в связи с визитом спикера Государственной думы РФ Вячеслава Володина в Республику Крым.
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Происшествия
Следователи проверяют информацию об избиении школьника санитарами психбольницы
Согласно заявлению представителей ведомства, в СМИ появилась информация, что санитары психиатрической больницы избили 15-летнего школьника.
Обновлено в 15:52
Политика
Все активы Порошенко могут арестовать
Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено в 16:31
Кино
Вручены награды Каннского кинофестиваля
Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм «Дылда» вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову.
Обновлено в 14:55
Кино
Фанаты «Игры престолов» начали массово отписываться от HBO
Обновлено в 05:03
Политика
МИД Украины назвал победой решение морского трибунала по морякам
Решение Международного трибунала по морскому праву ООН по инциденту в Керченском проливе является «настоящей победой», заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в субботу, 25 мая.
Обновлено в 08:36
Происшествия
В Тулузе полицейский избил корреспондента RT France
Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает RT.
Обновлено в 15:31
Происшествия
Уволен подозреваемый в злоупотреблениях вице-премьер Чувашии
Владимир Аврелькин ещё в январе был отстранён от должности зампредседателя кабинета министров — министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашии.
Обновлено в 16:27
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако
Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено в 10:23
Общество
Директор школы из Владивостока уволилась после скандального выпускного
Директор школы №74 города Владивостока уволилась после костюмированной прощальной вечеринки школьников.
Обновлено вчера в 06:50
Футбол
«Бавария» разгромила «Лейпциг» и завоевала Кубок Германии
Обновлено в 15:56
Шоу-бизнес
Сын Эвелины Бледанс пойдет в лучшую школу для «особенных» детей
Как рассказала артистка, осенью мальчик обязательно отправится в первый класс школы для «особенных» детей.
Обновлено в 09:06
Технологии
Кто на самом деле следит за людьми и читает их мысли
Единственной российской компанией, включенной в список лучших компаний в области ИИ Global AI Inner Circle program от Microsoft, является резидент Фонда «Сколково» Heedbook.
Обновлено в 15:00
Происшествия
СК начал проверку после инцидента с самолётом в Сургуте
Следователи начали проверку после сообщений СМИ о том, что самолёт, вылетевший из Сургута, вернулся в аэропорт из-за срабатывания датчика стабилизатора.
Обновлено в 14:34
Авто
Стартовал выпуск Chevrolet Captiva нового поколения
Компания General Motors совместно с концерном SAIC запустила производство кроссовера Chevrolet Captiva нового поколения.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
Два альпиниста погибли во время массового покорения вершины Эвереста
Американский альпинист погиб, пытаясь сделать фото. А спортсменка из Индии, покорила вершину, но умерла во время спуска, сообщает L`Equipe.
Обновлено 23 мая в 11:15
Культура
Галкин прокомментировал результаты повторного финала «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 17:51
Шоу-бизнес
Видео свадьбы Потапа и Насти Каменских появилось в сети
Видео со свадьбы украинских артистов Алексея Потапенко и Насти Каменских, более известных как дуэт "Потап и Настя", появилось в Сети.
Обновлено вчера в 00:48
Происшествия
Замначальника отдела полиции города в Крыму задержали за взятку
В Крыму заместителя начальника отдела полиции курортного города Саки задержали при получении взятки, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 15:09
Общество
Россияне массово променяли вино на пиво
Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено вчера в 20:49
Авто
С 2015 года LADA Granta подорожала более чем на 100 тысяч рублей
Впервые LADA Granta сошла с конвейера 29 ноября 2011 года, за время продаж модель в общей сложности подорожала на 100 тысяч рублей.
Обновлено в 03:20
Культура
Видео: Зеленский снялся в «Лиге смеха», станцевав на сцене
Зеленский вышел на сцену к бывшим коллегам, чем вызвал бурные овации зрителей в зале.
Обновлено в 16:29
Происшествия
В Севастополе сгорел дельфинарий
По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.
Обновлено в 04:07
Космос
«Двойной» астероид приближается к Земле
25 мая 2019 года к нашей планете приблизится астероид 1999 KW4. Небесное тело летит вместе со своим спутником.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Виктория Боня получила особую награду в Каннах
Виктория Боня стала одним из лауреатов премии, получив за многомиллионное количество подписчиков в Инстаграме статуэтку в номинации Followers.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес
Татьяна Кравченко победила депрессию после окончания съемок «Сватов»
8. После съемок «Сватов» у Кравченко случилась депрессия Кадр: сериал «Сваты» / телеканал «Россия 1»
Обновлено вчера в 04:03
Космос
Появилось видео движения «поезда» спутников Илона Маска
В Нидерландах сняли на видео движение по орбите спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска; ролик появился в Сети.
Обновлено в 05:39