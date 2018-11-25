Киевские военные срочно отправили подкрепление своим кораблям, которые устроили вооруженную провокацию в Азовском море. Два бронекатера на предельной скорости направились в район происшествия, сообщил сайт RT со ссылкой на российских пограничников.

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Армия и оружие Армия и оружие Су-25 и Ка-52 патрулируют Керченский пролив из-за действий ВМС Украины Российские штурмовики Су-25 патрулируют Керченский пролив из-за провокации ВМС Украины.

Армия и оружие Армия и оружие Украинские военные отбили свои Рассадки По словам Филипоненко, с 2015 года, согласно Минским соглашениям, населенный пункт Рассадки находится на территории, подконтрольной Украине, передает РИА Новости.

Армия и оружие Армия и оружие В России планируют создать танк с электромагнитной пушкой Генеральный директор Научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов сообщал, что идет работа над беспилотной "Арматой" В начале 2017 года бывший замминистра обороны РФ Юрий Борисов (ныне вице-премьер) заявлял, что военное ведомство ожидает серьезного прорыва в области лазерного и электромагнитного оружия.

Армия и оружие Армия и оружие Генерал-десантник Авив Кохави возглавит Генштаб Израиля Начальником Генштаба Израиля назначили генерала-десантника Авива Кохави. До этого 4 года Генштабом руководил Гади Айзенкота.

Армия и оружие Армия и оружие Новая РЛС взяла под контроль небо над Центральной Россией «Новая РЛС повысила боевые возможности Западного военного округа по контролю воздушного пространства в южной части Центральной России», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Армия и оружие Армия и оружие СМИ узнали о планах Минобороны ФРГ увеличить состав вооруженных сил

Армия и оружие Армия и оружие Британия опасалась химатаки на миноносец после отравления в Солсбери Находившийся в Черногории экипаж британского эскадренного миноносца HMS Duncan получил распоряжение экстренно вернуться на борт корабля, когда стало известно об инциденте с отравлением в Солсбери 4 марта.

Армия и оружие Армия и оружие Морские пехотинцы Северного флота прошли горную подготовку Накануне Дня морской пехоты военнослужащие разведывательного батальона отдельной бригады морской пехоты Северного флота отработали комплекс тренировок по горной подготовке.

Армия и оружие Армия и оружие Беспилотник ВВС США несколько часов вел разведку у границ России Как передает агентство "Интерфакс", аппарат вылетел с расположенной на Сицилии авиабазы и вел разведку около Калининградской области, находясь на высоте 15 тысяч метров.

Армия и оружие Армия и оружие США снабжали террористов на плато Аль-Сафа своим оружием

Армия и оружие Армия и оружие На учениях «Индра-2018» военные взяли штурмом захваченное здание Российские и индийские военные спасли заложников и разгромили лагерь условных террористов. Это очередной этап учений «Индра-2018».

Армия и оружие Армия и оружие История повторяется: Киев готовит концлагеря для жителей Донбасса Представители спецслужб и правоохранительной системы Украины получили закрытый приказ о подготовке площадей и мест для организации фильтрационных лагерей на контролируемой Киевом территории Донбасса.

Армия и оружие Армия и оружие В Израиле начаты крупные учения спецназа «Коммандо» Учения бригады специального назначения «Коммандо» стартовали накануне.