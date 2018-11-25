Армия и оружие

Украина направила подкрепление кораблям в Азовском море
Телеканал 360°
06:48

Киевские военные срочно отправили подкрепление своим кораблям, которые устроили вооруженную провокацию в Азовском море. Два бронекатера на предельной скорости направились в район происшествия, сообщил сайт RT со ссылкой на российских пограничников.
Телеканал 360°06:48

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Украина направила подкрепление кораблям в Азовском море

Телеканал 360°06:48

В Киеве рассказали о дальнейших перемещениях украинских военных кораблей

Газета.Ru04:56

Российских пограничников обвинили в таране украинского корабля в Черном море

URA.Ru03:49

Украинский буксир получил повреждение при переходе из Одессы в Мариуполь

ТАСС03:30

ФСБ России и ВМС Украины обвинили друг друга в провокации

Эхо Москвы04:30

Украина обвинила Россию в «агрессивных действиях» при проходе кораблей

RT на русском03:27

Киев заявил о «провокации» со стороны РФ во время прохода украинских кораблей

Говорит Москва03:21
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 11:45, Ашберн
Армия и оружие

Минобороны отчиталось об ударе по обстрелявшим Алеппо боевикам

Обновлено в 11:40
Армия и оружие

Су-25 и Ка-52 патрулируют Керченский пролив из-за действий ВМС Украины

Российские штурмовики Су-25 патрулируют Керченский пролив из-за провокации ВМС Украины.
Обновлено в 11:34
Армия и оружие

Украинские военные отбили свои Рассадки

По словам Филипоненко, с 2015 года, согласно Минским соглашениям, населенный пункт Рассадки находится на территории, подконтрольной Украине, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:57
Армия и оружие

В России планируют создать танк с электромагнитной пушкой

Генеральный директор Научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов сообщал, что идет работа над беспилотной "Арматой" В начале 2017 года бывший замминистра обороны РФ Юрий Борисов (ныне вице-премьер) заявлял, что военное ведомство ожидает серьезного прорыва в области лазерного и электромагнитного оружия.
Обновлено в 10:47
Армия и оружие

Генерал-десантник Авив Кохави возглавит Генштаб Израиля

Начальником Генштаба Израиля назначили генерала-десантника Авива Кохави. До этого 4 года Генштабом руководил Гади Айзенкота.
Обновлено в 11:42
Армия и оружие

Новая РЛС взяла под контроль небо над Центральной Россией

«Новая РЛС повысила боевые возможности Западного военного округа по контролю воздушного пространства в южной части Центральной России», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие

СМИ узнали о планах Минобороны ФРГ увеличить состав вооруженных сил

Обновлено в 10:58
Армия и оружие

Британия опасалась химатаки на миноносец после отравления в Солсбери

Находившийся в Черногории экипаж британского эскадренного миноносца HMS Duncan получил распоряжение экстренно вернуться на борт корабля, когда стало известно об инциденте с отравлением в Солсбери 4 марта.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие

Морские пехотинцы Северного флота прошли горную подготовку

Накануне Дня морской пехоты военнослужащие разведывательного батальона отдельной бригады морской пехоты Северного флота отработали комплекс тренировок по горной подготовке.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие

Беспилотник ВВС США несколько часов вел разведку у границ России

Как передает агентство "Интерфакс", аппарат вылетел с расположенной на Сицилии авиабазы и вел разведку около Калининградской области, находясь на высоте 15 тысяч метров.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие

США снабжали террористов на плато Аль-Сафа своим оружием

Обновлено в 10:36
Армия и оружие

На учениях «Индра-2018» военные взяли штурмом захваченное здание

Российские и индийские военные спасли заложников и разгромили лагерь условных террористов. Это очередной этап учений «Индра-2018».
Обновлено в 11:05
Армия и оружие

История повторяется: Киев готовит концлагеря для жителей Донбасса

Представители спецслужб и правоохранительной системы Украины получили закрытый приказ о подготовке площадей и мест для организации фильтрационных лагерей на контролируемой Киевом территории Донбасса.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие

В Израиле начаты крупные учения спецназа «Коммандо»

Учения бригады специального назначения «Коммандо» стартовали накануне.
Обновлено вчера в 22:41
Армия и оружие

Россия продолжит всемерно поддерживать миротворчество ООН

Участие РФ в международном миротворчестве ООН остается важным направлением ее внешнеполитической деятельности, и страна намерена продолжать всемерно поддерживать усилия организации, заявил первый заместитель постпредставителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Обновлено в 02:29
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