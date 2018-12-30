Армия и оружие
Глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев намерен закупить до 20 наименований вооружения, которого ещё нет у ВСУ.
RT на русском09:19
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У нас появляется новое мощное высокотехнологичное оружие, комплекс высокоточного оружия, который позволит наносить поражения противнику и защищать свою страну. Также мы планируем увеличить закупку нового вооружения и того, которого у нас еще нет.
— Степан Полторак, украинский военачальникРЕН ТВ 13:56
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