У нас появляется новое мощное высокотехнологичное оружие, комплекс высокоточного оружия, который позволит наносить поражения противнику и защищать свою страну. Также мы планируем увеличить закупку нового вооружения и того, которого у нас еще нет.

Глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев намерен закупить до 20 наименований вооружения, которого ещё нет у ВСУ.

Украина намерена закупить для ВСУ до 20 наименований нового вооружения

Армия и оружие Армия и оружие Сенатор США рассказал о решении Трампа вывести войска из Сирии Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп согласился замедлить вывод войск из Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие Великобритания анонсировала открытие новых военных баз

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны назвало фейком данные о сокращении выплат псковским военным Минобороны России назвало фейком сообщения СМИ о сокращении выплат военным псковского гарнизона из-за якобы перечисления денег на Главный Храм Вооруженных сил, об этом сообщается на странице российского военного ведомства в Facebook.

Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано новое видео испытаний «Авангарда» Минобороны опубликовало новые кадры испытательного пуска ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард».

Армия и оружие Армия и оружие Безсонов: ВСУ могут использовать БПЛА для ударов по ДНР Безсонов добавил, что ВСУ могут начать применять беспилотники для ударов по территории ДНР.

Армия и оружие Армия и оружие Войска Сирии взяли под контроль окрестности Манбиджа Напомним, генштаб Сирии заявил, что правительственные силы вошли в Манбидж, оставленный курдскими формированиями YPG.

Армия и оружие Армия и оружие Российские военные получат новейший ЗРК «Витязь» В наступающем 2019 году ВКС РФ получит в распоряжении «Витязи» - зенитно-ракетные комплексы.

Армия и оружие Армия и оружие Kyodo: Россия к 2020 году создаст единую систему обороны на Курилах Россия намерена завершить создание единой оборонительной системы на Курильских островах к 2020 году.

Армия и оружие Армия и оружие Сирийская армия атаковала террористов в провинции Хама Сирийская армия нанесла удары по позициям боевиков террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в провинции Хама.

Армия и оружие Армия и оружие Названо число авиаударов коалиции США по Сирии и Ираку за четыре года Коалиция США признала, что «непреднамеренными» жертвами ударов ВВС США и союзников в Сирии и Ираке с 2014 года стали свыше 1,1 тыс. мирных жителей.

Армия и оружие Армия и оружие Возле военной базы в США замечен треугольный НЛО Уфолог-любитель заснял на видео неопознанный летающий объект (НЛО) в районе военной базы США в штате Огайо.

Армия и оружие Армия и оружие Сомалийская армия ликвидировала 30 боевиков группировки «Аш-Шабаб» Национальная армия Сомали в результате совместной операции с Африканским командованием Вооруженных сил США (АФРИКОМ) ликвидировала 30 боевиков радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" на юге страны, передает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя командования армии.

Армия и оружие Армия и оружие В КНДР протестировали телеметрию отслеживания ракет

Армия и оружие Армия и оружие В сети заявили об испытаниях корабля КНР с электромагнитной пушкой Фото от февраля 2018-го Экспертами заявлено, что речь идёт о китайском варианте корабельной электромагнитной пушки.