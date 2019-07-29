Политика

Украина намерена возобновить переговоры с Россией по газуРИА Новости 07:30

Киев планирует в ближайшее время возобновить переговоры с Москвой по вопросу транзита и закупок газа, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в интервью изданию "РБК-Украина".
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