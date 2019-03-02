Политика

Украина намерена вернуть прах Нестора МахноИзвестия 04:53

Власти украинского города Гуляйполе (Запорожская область) заявили о желании вернуть из Франции на Украину прах революционера-анархиста Нестора Махно. Об этом рассказал глава районной администрации Александр Ищенко в интервью «Гуляйполе.city».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Украина задумала вернуть прах Махно

Lenta.ru00:52

Батьку Махно решили вернуть на Украину

Телеканал 360°01:54

На Украине решили вернуть прах Нестора Махно

РИА Новости01:41

На Украину хотят вернуть прах Нестора Махно для привлечения туристов

ФАН02:19

Украина возвращает прах Нестора Махно для привлечения туристов

Газета.Ru04:39

Украина планирует вернуть прах Нестора Махно

URA.Ru00:50

На Украине намерены вернуть прах Нестора Махно из Франции

RT на русскомвчера в 23:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 06:44, Ашберн
Общество

Жореса Алфёрова похоронят на кладбище в Комарово

Академик Жорес Алфёров будет похоронен на кладбище под Санкт-Петербургом, сообщили "Интерфаксу" в администрации города.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Общественники пришли к штабу Навального и призвали защитить детей от педофилов

В субботу, 2 марта, в Санкт-Петербурге прошла акция под названием «За детей — против педофилов и их защитников».
Обновлено в 06:22
Происшествия

В Москве мужчина убил жену и ребенка

Житель Москвы убил жену и ребенка, а затем попытался совершить суицид, сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
Обновлено в 05:59
Политика

Президента Алжира госпитализировали в крайне тяжелом состоянии

В Швейцарии госпитализировали президента Алжира Абдельазиз Бутефлика в крайне тяжелом состоянии.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие

В Генштабе заявили о разработке США стратегии «Троянский конь»

Пентагон приступил к разработке новой стратегии ведения боевых действий "Троянский конь", заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Против Александра Емельяненко хотят возбудить уголовное дело

В отношении российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко могут возбудить уголовное дело об оскорблении представителя власти.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие

Порошенко решил повысить зарплату украинским военным в Донбассе

Украинский президент Петр Порошенко принял решение о повышении заработной платы военным в зоне проведения операции объединенных сил.
Обновлено в 04:01
Футбол

Гол Азмуна принес «Зениту» победу над «Уралом» в матче РПЛ

Обновлено в 05:25
Армия и оружие

Эсминец США оказался между двумя российскими фрегатами

Ракетный эсминец ВМС США «Дональд Кук» (USS Donald Cook) оказался между двух российских военных кораблей в районе пролива Дарданеллы.
Обновлено вчера в 04:23
Происшествия

Генерала в отставке арестовали по обвинению в крупном мошенничестве

Пока возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере.
Обновлено в 02:32
Происшествия

Божена Рынска госпитализирована после смерти Малашенко

За пару недель до смерти Рынска сообщила о том, что Малашенко госпитализирован после скандала с бывшей женой Еленой Пивоваровой.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия

В Лондоне уборщик отдал найденные 400 тысяч долларов полиции

В столице Великобритании уборщик нашел в одном из автобусов 300 тысяч фунтов стерлингов (около 396 тысяч долларов) и отдал их полицейским.
Обновлено в 06:35
Космос

SpaceX впервые отправила к МКС новейший корабль Dragon-2

С мыса Канаверал во Флориде стартовал первый в истории частный пилотируемый космический корабль Dragon-2 (Crew Dragon).
Обновлено в 03:17
Общество

МВД предложило создать открытую базу данных автомобилей

Министерство внутренних дел предлагает создать единый государственный реестр автомобилей, доступ к которому будут иметь все россияне.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес

В Сети дали советы экс-жене депутата после слов о «нищебродах»

Высказывание бывшей супруги депутата Госдумы Виталия Южилина актрисы Илоны Столье о «нищебродах» в дорогих ресторанах вызвало волну критики в Сети.
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия

В Петербурге проверяют информацию об учительнице, ударившей школьника

Обновлено в 04:50
Происшествия

Более 20 человек остались без жилья после пожара в дагестанском селе

В селе Тисси-Ахитли Цумадинского района Дагестана произошел сильный пожар, который лишил жилья больше 20-ти человек.
Обновлено в 02:19
Происшествия

В Новой Москве столкнулись пассажирский автобус и легковая машина

Обновлено в 03:23
Происшествия

В Екатеринбурге ночью силовики задержали около 80 иностранцев

В ночь на субботу в Екатеринбурге сотрудники МВД и ФСБ при поддержке Росгвардии провели рейд по кафе и ресторанам, в ходе которого задержали по различным данным более 80 иностранцев.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие

Украинские военные отказались стрелять по россиянам в Крыму в 2014 году

Бывший министр обороны Украины Игорь Тенюх заявил, что украинские военнослужащие отказались стрелять по участникам "Русской весны" в 2014 году.
Обновлено в 06:21
Спорт

Немецких лыжников обвинили в причастности к допинговому скандалу

Глава Австрийского лыжного союза Петер Шрекснадель заявил о наличии информации, согласно которой немецкие спортсмены причастны к допинговому скандалу, который разгорелся на чемпионате мира в Зеефельде, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:26
Армия и оружие

Западные эксперты горько пожалели в недооценке российского «Циркона»

Обновлено в 06:30
Авто

Сразу в 40 регионах России отмечено падение рынка новых автомобилей

Несмотря на небольшой рост продаж (+1%) в общероссийском масштабе в январе, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» зафиксировали рыночное падение сразу в 40 регионах нашей страны.
Обновлено в 03:07
Авто

Составлен ТОП-5 самых дешевых автомобилей для России

Специалисты портала CarsWeek после анализа авторынка назвали ТОП-5 наиболее дешевых автомобилей в России — пишет avtonovostidnya.ru.
Обновлено в 06:17
Общество

В России появится реестр «недобросовестных» родителей

Новый законопроект Министерства просвещения предполагает, что будет создан не только единый реестр людей, лишенных родительских прав или ограниченных в них, но и уточняет порядок межведомственного обмена информацией о "недобросовестных" родителях.
Обновлено в 03:40
Политика

В Раде объяснили, как Порошенко рассорил Украину с НАТО

Президент Украины Петр Порошенко рассорил страну с рядом стран НАТО из-за проведения коррупционных схем при продажах оружия, рассказал депутат Верховной рады Андрей Билецкий.
Обновлено в 03:23
Происшествия

Мать избитой девочки рассказала о версиях «драки третьеклассниц»

Родители девочек-третьеклассниц, пострадавших в драке в одной из элитных школ в центре Москвы, составили открытое письмо – и под ним подписались родители 28 из 30 учеников того класса, где произошел конфликт.
Обновлено в 03:00
Политика

Трамп попросил Китай немедленно отменить пошлины на сельхозпродукцию

Трамп написал в Twitter, что обратился к Китаю с просьбой немедленно отменить все пошлины на сельскохозяйственную продукцию (включая говядину, свинину) "основываясь на том факте, что мы идем к соглашению по торговле в рамках дискуссий, и я не повысил пошлины в рамках второго пакета до 25% первого марта", - цитирует Трампа РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:18
Политика

Лукашенко обосновал отказ признать независимость Абхазии

Отказ признать независимость Абхазии объяснил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора с президентом».
Обновлено вчера в 18:55
Армия и оружие

Индия и Пакистан сообщили об обстрелах в Кашмире

Обновлено в 03:15
ещё по теме
Махно Нестор Иванович
Украинский революционер
Революционер-анархист. Во время гражданской войны 1917-1922 годов командовал крестьянской повстанческой армией. Автор мемуаров «Воспоминания».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Гуляйполе
Город в Украине
Город в Запорожской области Украины, административный центр Гуляйпольского района и Гуляйпольского городского совета, в которые, кроме того, входят сёла Весёлое, Затишье, Зелёный Гай, Марфополь и снятое с учёта село Культурное.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное