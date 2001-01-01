Экономика
В государственном бюджете Украины на 2019-й год предусмотрели более 2,7 млрд гривен на разведывательную деятельность. Соответствующий закон вступил в силу сегодня.
ИА Новороссия11:15
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Закон о предоставлении субсидий для госучреждений города вступил в силу
Агентство Москвавчера в 16:27
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Энергетика
АЭС России в 2018 году вышли на новый рекорд выработки электроэнергии
Российские атомные электростанции (АЭС, филиалы концерна "Росэнергоатом") в 2018 году вышли на новый рекорд по выработке электроэнергии - 204,275 млрд кВт/ч.
Обновлено в 09:53
Экономика
Конфискованные у коррупционеров средства пойдут в Пенсионный фонд
Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, вводящий новые нормы по зачислению конфискованных в ходе борьбе с коррупцией средств, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
В России вступила в силу конвенция о социальном обеспечении
Конвенция о минимальных нормах социального обеспечения Международной организации труда (МОТ) вступает в силу в России с 1 января.
Обновлено в 01:52
Экономика
С 1 января выросли тарифы ЖКХ, ставка НДС и акцизы на табак
На 1,7 процента выросли тарифы ЖКХ, сообщает "Россия 24". Акцизы на табачную продукцию выросли на 10 процентов.
Обновлено в 02:48
Экономика
Банк «Открытие» присоединил Бинбанк
Две санируемых ЦБ РФ кредитных организации - банк "ФК Открытие" и Бинбанк - завершили процесс объединения, начавшийся еще в начале 2018 года.
Обновлено в 06:24
Экономика
Банкнота в 500 евро доживает последние дни
В январе 2019 года большинство европейских стран прекратят выпуск банкноты в 500 евро.
Обновлено вчера в 11:59
Финансы
Жители Бельгии до сих пор не обменяли на евро 16 миллиардов франков
Бельгия перешла на евро с января 2002 года, однако жители королевства до сих пор не обменяли на единую европейскую валюту 16 миллиардов бельгийских франков, что эквивалентно около 400 миллионам евро, сообщил Национальный банк Бельгии (BNB).
Обновлено в 08:51
Экономика
Что изменится в российских законах в 2019 году
Основные характеристики федерального бюджета на 2019–2021 годы определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в размере, соответственно, 110,7 трлн и 118,4 трлн руб. и уровня инфляции, не превышающего, соответственно, 3,8 и 4,0%.
Обновлено в 01:29
Экономика
В России начала работать система быстрых платежей
С января этого года в России заработает новый сервис, подготовленный Центробанком, - система быстрых платежей (СБП).
Обновлено в 06:49
Финансы
В Госдуме опасаются спада конкурентоспособности промышленности
Рост промышленности в 2019 году может оказаться отрицательным из-за действий Центробанка РФ и правительства.
Обновлено в 16:30
Экономика
Расширяется список товаров, подлежащих маркировке
С 1 января правительство РФ наделяется полномочиями по определению списка товаров, подлежащих обязательной маркировке, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 16:50
Экономика
Вступил в силу закон о страховании вкладов малого бизнеса
С 1 января вступил в силу закон о страховании средств малых предприятий, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 20:40
Экономика
В Свердловской области 2019 год начнут с займов в бюджет
В Свердловской области власти планируют в 2019 году привлечь коммерческие кредиты в размере порядка 5,5 млрд рублей.
Обновлено в 05:10
Энергетика
В РФ снижаются ставки таможенных пошлин на нефть
Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, направленный на снижение максимальной ставки вывозных таможенных пошлин на нефть, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Житель Украины больше половины зарплаты тратит на еду — эксперты
На продукты питания граждане РФ тратят чуть меньше трети общих расходов — 31,2%, жители Украины — более 50%.
Обновлено вчера в 23:45