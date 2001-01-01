В государственном бюджете Украины на 2019-й год предусмотрели более 2,7 млрд гривен на разведывательную деятельность. Соответствующий закон вступил в силу сегодня.

Украина намерена в 2019 году потратить более 2,7 млрд гривен на разведку

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