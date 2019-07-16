Политика

Украина намерена увеличить транзит российского газа в ЕвропуПолитическая Экспертиза 08:35

«Украинская газотранспортная система готова к увеличению заявки на транзит», — говорится в сообщении госкомпании.
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Украинская ГТС готова нарастить поставку российского газа в Европу

Газета.Ru08:19

«Нафтогаз» заявил о готовности обеспечить дополнительный транзит российского газа

ТАСС07:20

Украина готова нарастить транзит газа из-за ремонта «Северного потока»

РЕН ТВ07:30

Украина заявила о готовности увеличить транзит газа из России

News.ru07:33

На Украине заявили о готовности увеличить транзит российского газа в Европу

Известия06:49

«Нафтогаз» заявил о готовности увеличить транзит российского газа

RT на русском06:46

Украина готова увеличить транзит газа из-за ремонта «Северного потока»

РИА Новости06:19
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 13:59, Вашингтон
Происшествия

В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться

Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
Происшествия

Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области

Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:29
Политика

В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров

Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Экономика

Российские пенсионеры отказались копить на старость

На депозиты и денежные вклады в старости рассчитывает 23 процента респондентов. Об этом свидетельствую данные проведенного ВЦИОМ опроса.
Обновлено в 08:54
Экономика

Турецкие отели снизили цены для российских туристов

Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие

В США заявили о подрыве потенциала F-35 из-за С-400

Кандидат на пост министра обороны США Марк Эспер заявил, что покупка Турцией российских ЗРС С-400 подрывает потенциал истребителей-бомбардировщиков F-35, в разработке которых принимает участие Анкара.
Обновлено в 13:13
Политика

Власти ОАЭ отрицают пропажу танкера в Ормузском проливе

Власти Объединенных Арабских Эмиратов отрицают пропажу панамского нефтяного танкера Riah, приписанного к порту Шарджа в ОАЭ, в Ормузском проливе.
Обновлено в 11:22
Кино

Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова

Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Общество

В Москве зафиксировали большое количество крылатых муравьев

Большое количество летающих муравьев появилось на улицах Москвы, сообщили в пресс-службе Мосприроды во вторник, 16 июля.
Обновлено в 11:52
Политика

Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму

Обновлено в 12:56
Происшествия

В Москве уволили четырех сотрудников УВД из-за дела Голунова

Отмечается, что сотрудники УВД по Западному административному округу были уволены в связи с несоблюдением регламента в исполнении обязанностей – Голунову отказали в адвокате, а также не предоставляли контакт с родственниками на протяжении долгого времени.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес

Федосеева-Шукшина переписала завещание на Бари Алибасова

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов поженились меньше года назад.
Обновлено в 05:43
Политика

Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес

Принц Гарри рассказал о первом достижении сына

На лондонской премьере фильма «Король лев» молодой отец похвастался первыми успехами сына Арчи.
Обновлено в 13:48
ЖКХ

В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Общество

Россияне увидят лунное затмение

Предстоящим вечером и ночью жители европейской части России увидят лунное затмение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного планетария.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Соцопрос выявил пять способных пройти в Верховную раду партий

Пять партий имеют все шансы пройти в Верховную раду Украины.
Обновлено в 04:38
Политика

Меркель вновь не смогла встать во время гимна

Обновлено в 08:37
Политика

Конституционный суд Украины заявил о законности декоммунизации

Конституционный суд Украины признал закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" конституционным.
Обновлено в 13:06
Политика

Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации.
Обновлено в 12:24
Происшествия

Ликвидатор аварии на ЧАЭС после просмотра «Чернобыля» покончил с собой

Обновлено в 08:14
Происшествия

Бывшего бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста

Обновлено в 13:50
Экономика

В России оптовые цены на сахар рекордно упали

В нашей стране в июне текущего года оптовые цены на сахар рухнули на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.
Обновлено в 05:15
Футбол

Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес

Беременная сестра Влада Топалова выйдет замуж

Младшая сестра исполнителя Влада Топалова вскоре выйдет замуж.
Обновлено в 10:35
Авто

Представлен обновленный Nissan Skyline для Японии

Компания Nissan представила обновленный седан Nissan Skyline для рынка Японии.
Обновлено в 04:42
Спорт

Российские синхронистки выиграли золото на ЧМ в Южной Корее

Замкнули тройку лучших украинские спортсменки.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Сын депутата сбил насмерть двух пешеходов в Челябинской области

Сын одного из депутатов Кунашакского района в Челябинской области сбил насмерть двух пешеходов.
Обновлено вчера в 23:32
Кино

Ремейк «Кошмара на улице Вязов» снимет Александр Ажа

Александр Ажа, известный как автор хорроров «Зеркало» и «Рога», снимет ремейк культового «Кошмара на улице Вязов».
Обновлено вчера в 07:26
Кино

Netflix показал Плотву из сериала по «Ведьмаку»

Создатели сериала по фэнтезийной франшизе «Ведьмак» опубликовали первое фото главного героя Геральта на Плотве.
Обновлено в 10:34
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