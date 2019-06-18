Политика

Украина намерена снять транспортную блокаду с ДонбассаРИА Новости 09:08

В ответ на блокаду власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции. С апреля 2014 года Украина ведет военную операцию против самопровозглашенных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в стране.
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Эксперты оценили желание Киева снять транспортную блокаду с Донбасса

Газета.Ru14:07

СМИ: Украина может восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом

Российская газета09:02

В стратегии Украинских железных дорог прописали отмену блокады Донбасса

РБК09:56

Украина намерена снять транспортную блокаду с Донбасса

РИА Новости09:08

СМИ: Киев планирует восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом

RT на русском10:38

Украина захотела снять ж/д блокаду с Донбасса

Известия08:43

Украина захотела частично снять транспортную блокаду с Донбасса

Lenta.ru07:58
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Политика

В «Газпроме» напомнили Украине условие решения вопроса о транзите

Наши украинские покупатели покупают тот же российский газ, который поступает на Украину при помощи реверса, по цене, значительно превышающей цены, которые существовали в рамках нашего контракта.
Обновлено в 11:11
Авто

Самые «молодые» автомобили с пробегом продают в Чечне

Самые «молодые» автомобили перепродаются в Чечне, Москве и Татарстане – там их средний возраст не превышает и 9 лет.
Обновлено в 03:50
Политика

Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

Обновлено в 09:27
Происшествия

Подруга убитой жены Максима Соколова: «Муж часто бил Ирину до крови»

Соколов отказался от комментариев по поводу трагедии в семье // Убийство жены Максима Соколова: основные версии Такая версия на передаче у Малахова pic.twitter.com/J7Bbvtd6WX – Никита Камышев (@SkifFc) 18 июня 2019 г.
Обновлено в 12:47
Общество

МГУ вошел в топ-100 университетов мира

QS напомнил, что в 2005 году МГУ занял 79 место. С тех пор 84 позиция стала лучшей для вуза, передает РИА «Новости».
Обновлено в 15:18
Происшествия

В Домодедово ответили на слова Киркорова о жесткой посадке самолета

О жесткой посадке самолета, на котором Киркоров возвращался с детьми с гастролей в Болгарии, сообщил ранее сам певец.
Обновлено в 14:46
Общество

Минтруд назвал регионы с самым молодым и самым возрастным населением

Самыми молодыми регионами страны названы Чеченская Республика и Республика Тыва.
Обновлено в 13:31
Экономика

МТС вернется в салоны «Связного»

Сим-карты «Мегафона» и «Вымпелкома» ритейлеры начал распространять в 2015 г. после двухлетнего перерыва, вызванного как раз заключенным между МТС и «Связным» крупным контрактом.
Обновлено в 13:26
Происшествия

Экс-глава Серпуховского района Шестун перерезал вены на суде

ИА «Ореанда-Новости» Во время заседания в Гарнизонном военном суде экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун перерезал себе на левой руке вены.
Обновлено в 07:58
Теннис

Мария Шарапова выиграла первый матч турнира на Майорке

Мария Шарапова в первом круге обыграла представительницу Словакии Викторию Кужмову.
Обновлено в 12:28
Кино

В Сети появился тизер сериала о финансовой пирамиде с Кирстен Данст

Канал Showtime опубликовал в YouTube тизер сериала «Как стать Богом в Центральной Флориде». В главной роли снялась Кирстен Данст.
Обновлено в 11:47
Музыка

Чичерина сообщила о травле из-за песни о Захарченко

Обновлено в 10:14
Футбол

Эмерсон рассказал, как Азар попрощался с игроками «Челси» в WhatsApp

Защитник "Челси" Эмерсон рассказал, как вингер Эден Азар попрощался с партнёрами в чате WhatsApp перед трансфером в "Реал".
Обновлено в 13:53
Футбол

Комличенко назвал футболиста, с которым бы хотел провести 24 часа

Обновлено в 14:59
Политика

Лавров посоветовал послу Швейцарии пословицу на случай введения санкций

Глава МИД России Сергей Лавров в шутку напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая могла бы пригодиться ему, если иностранный дипломат попадет под санкции.
Обновлено в 15:36
Политика

Кремль прокомментировал слова Кудрина о бедности в стране

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина об уровне бедности в стране.
Обновлено в 07:10
Политика

Борис Джонсон лидирует после второго тура выборов премьера Британии

Лидером по итогам второго тура голосования фракции консерваторов в парламенте остался экс-глава МИД Борис Джонсон, набравший 126 голосов депутатов, на втором месте – нынешний глава МИД Джереми Хант с 46.
Обновлено в 13:16
Шоу-бизнес

Евгений Петросян ответил хейтерам, критикующим его стиль

Обновлено вчера в 14:26
Политика

При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Наука

Физики разобрались в замерзании мыльных пузырей

Физики из США экспериментально исследовали замерзание мыльных пузырей, выделили два основных сценария замерзания и объяснили их теоретически.
Обновлено в 11:00
Происшествия

ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили

Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
Обновлено в 09:11
Технологии

Пассажиры «Яндекс.Такси» смогут включать свою музыку во время поездки

Пассажиры "Яндекс.Такси" в скором времени смогут включать свою музыку в автомобиле во время поездки.
Обновлено в 15:39
Происшествия

Все цыгане уехали из Чемодановки

Цыгане добровольно уехали из села Чемодановка около Пензы, где в ходе драки погиб один мужчина и несколько пострадали.
Обновлено вчера в 14:22
Политика

Оппозиционного чеченского блогера депортируют в Россию из Европы

Блогер чеченского происхождения Тумсо Абдурахманов сообщил, что пограничной службой Польши принято решение о его депортации.
Обновлено вчера в 15:42
Футбол

Бразильский защитник Мурило перешел в «Локомотив»

Обновлено в 11:12
Армия и оружие

Представитель ДНР сообщил, что украинцы открыли огонь по посёлку Ясное

Обновлено в 12:55
Гаджеты

Характеристики планшета Huawei MediaPad M6 рассекречены до анонса

Обновлено в 13:25
Футбол

Экс-глава УЕФА Платини арестован по делу о коррупции

Французская полиция арестовала бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по делу о коррупции в ходе выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, который достался Катару, сообщает Daily Mail со ссылкой на французское издание Mediapart.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес

С днем рождения Максима Галкина первой поздравила Пугачева

Сегодня, 18 июня, знаменитый юморист Максима Галкин отмечает свой день рождения.
Обновлено в 03:27
Происшествия

В Кемерово приземлился самолет НАТО

В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.
Обновлено в 10:17
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