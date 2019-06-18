Политика

Украина намерена снять транспортную блокаду с ДонбассаРИА Новости 09:08

В ответ на блокаду власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции. С апреля 2014 года Украина ведет военную операцию против самопровозглашенных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в стране.
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Украина намерена снять транспортную блокаду с Донбасса

РИА Новости09:08

СМИ: Киев планирует восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом

RT на русском10:38

В стратегии Украинских железных дорог прописали отмену блокады Донбасса

РБК09:56

Эксперты оценили желание Киева снять транспортную блокаду с Донбасса

Газета.Ru14:07

СМИ: Украина может восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом

Российская газета09:02

Украина захотела снять ж/д блокаду с Донбасса

Известия08:43

Украина захотела частично снять транспортную блокаду с Донбасса

Lenta.ru07:58
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 14:26, Вашингтон
Происшествия

Адвокаты сестер Хачатурян настаивают на прекращении дела об убийстве

Обновлено в 12:36
Политика

«Генерализованный тремор» — врач оценил состояние здоровья Меркель

Во время протокольного мероприятия в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским у канцлера Германии Ангелы Меркель случился генерализованный тремор.
Обновлено в 11:21
Политика

Зеленский попросил у Европы помощи в восстановлении Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа может помочь Киеву в восстановлении Донбасса.
Обновлено в 06:46
Общество

В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор

Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Авто

Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

Обновлено вчера в 09:15
Происшествия

Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу

Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
Обновлено в 14:11
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова намекнула на тайную свадьбу с Тимати

Анастасия Решетова намекнула, что сыграла секретную свадьбу с Тимати. Отвечая на вопросы поклонников, избранница Тимати назвала его «мужем».
Обновлено в 02:00
Происшествия

Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета в Москве

Обновлено в 12:58
Футбол

Мишеля Платини арестовали во Франции из-за ЧМ-2022

Бывший президент УЕФА Мишель Платини был задержан во Франции в рамках расследования коррупции при выборе Катара страной, принимающей Чемпионат Мира по футболу 2022.
Обновлено в 05:22
Политика

Джонсон увеличил отрыв в борьбе за пост премьера Великобритании

Число кандидатов на пост лидера Консервативной партии Великобритании по итогам второго тура голосования сократилось до пяти, при этом экс-глава МИД Борис Джонсон сохраняет лидерство со 126 голосами.
Обновлено в 13:30
Экономика

Госдума приняла в I чтении поправки в бюджет 2019 года

Госдума приняла в первом чтении проект поправок в бюджет 2019 года.
Обновлено в 09:16
Футбол

Сёмин: ни разу не видел Мурило в игре

Обновлено в 14:14
Шоу-бизнес

Наталия Медведева впервые показала младшего ребенка

Наталия Медведева впервые показала поклонникам своего младшего ребенка, пол и имя которого актриса продолжает держать в тайне.
Обновлено в 10:56
Происшествия

Все задержанные за массовую драку в Чемодановке цыгане арестованы

Арестованы 28 цыган за массовую драку в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 09:16
Футбол

Агент Торрейры: «Лукасу интересно было бы поиграть в „Милане“»

Агент полузащитника «Арсенала» Лукаса Торрейры Пабло Бентанкур поделился мнением о слухах, что его клиент может перейти в «Милан».
Обновлено в 12:52
Технологии

Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси»

«Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес

Вадим Галыгин стал многодетным отцом

Сегодня Вадим Галыгин стал папой в третий раз.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью

В ходе расследования эксперты выяснили, что Шах сам отклонил воздушное судно от курса, предположительно убив второго пилота перед этим, а затем осуществил разгерметизацию самолета на высоте более 12 тысяч километров.
Обновлено в 11:58
Экономика

МТС вернется в салоны «Связного»

Сим-карты «Мегафона» и «Вымпелкома» ритейлеры начал распространять в 2015 г. после двухлетнего перерыва, вызванного как раз заключенным между МТС и «Связным» крупным контрактом.
Обновлено в 13:26
Политика

Венский арбитраж получил право работать в России

Венский международный арбитражный центр (VIAC) получил право начать работу в России, получив положительную рекомендацию от Совета по совершенствованию третейского разбирательства при Минюсте, сообщил замминистра юстиции Денис Новак.
Обновлено в 14:03
Шоу-бизнес

Актриса Анастасия Макеева вышла замуж за обеспеченного юриста

Актриса Анастасия Макеева в январе 2019 года впервые призналась, что тайно вышла замуж.
Обновлено в 08:36
Здоровье

Случай заражения клещевым энцефалитом зарегистрирован в Карелии

Ещё четыре человека пострадали от клещевого боррелиоза Один случай заражения клещевым энцефалитом и четыре случая заражения клещевым боррелиозом зарегистрировано в Карелии с начала сезона.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Видео катастрофы в Шереметьево слили в Сеть два капитана полиции

Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес

Сестра Алибасова обвинила Шукшиных в отравлении продюсера

Обновлено в 09:40
Армия и оружие

Пожар в блиндаже обернулся потерями для ВСУ

Иван Филипоненко в ходе своего брифинга обратил внимание на то, что некоторое время назад в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое произошли инциденты, которые обернулись небоевыми потерями для ВСУ.
Обновлено в 10:33
Происшествия

Землетрясение у берегов Японии вызвало цунами

Из-за землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло у северных берегов японского острова Хонсю, в районе префектур Ямагата, Ниигата и Исикава зафиксировано цунами высотой до одного метра, сообщает телеканал NHK со ссылкой на сейсмологическую службу.
Обновлено в 11:18
Политика

Академики РАН требуют реформировать систему преследования за наркотики

Члены Российской академии наук призвали президента Российской Федерации Владимира Путина пересмотреть все дела по статьям 228, 228.1 и 229 УК.
Обновлено в 11:40
Происшествия

Кокорина и Мамаева повезут в колонию на поезде

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые были приговорены к 18 и 17 месяцам тюрьмы соответственно по обвинению в хулиганстве и нанесении побоев, скорее всего, будут отправлены из следственного изолятора временного содержания в колонию железнодорожным транспортом.
Обновлено в 13:06
Политика

МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками

Официальный представитель руководящих «верхов» Министерства внутренних дел России сообщил о разрабатываемых мерах по ужесточению ответственности своих сотрудников за фальсификации в рамках уголовных дел, связанных с наркотиками, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 12:51
Политика

Скабеева осудила Зеленского, который не помог трясущейся Меркель

Телеведущая Ольга Скабеева раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского, который не помог недомогающей канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Обновлено в 11:28
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