Политика
Украина намерена снять транспортную блокаду с ДонбассаРИА Новости 09:08
В ответ на блокаду власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции. С апреля 2014 года Украина ведет военную операцию против самопровозглашенных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в стране.
Читать в источнике
Оценить60
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 14:26, Вашингтон
Политика
«Генерализованный тремор» — врач оценил состояние здоровья Меркель
Во время протокольного мероприятия в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским у канцлера Германии Ангелы Меркель случился генерализованный тремор.
Обновлено в 11:21
Политика
Зеленский попросил у Европы помощи в восстановлении Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа может помочь Киеву в восстановлении Донбасса.
Обновлено в 06:46
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Авто
Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу
Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
Обновлено в 14:11
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова намекнула на тайную свадьбу с Тимати
Анастасия Решетова намекнула, что сыграла секретную свадьбу с Тимати. Отвечая на вопросы поклонников, избранница Тимати назвала его «мужем».
Обновлено в 02:00
Происшествия
Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета в Москве
Обновлено в 12:58
Футбол
Мишеля Платини арестовали во Франции из-за ЧМ-2022
Бывший президент УЕФА Мишель Платини был задержан во Франции в рамках расследования коррупции при выборе Катара страной, принимающей Чемпионат Мира по футболу 2022.
Обновлено в 05:22
Политика
Джонсон увеличил отрыв в борьбе за пост премьера Великобритании
Число кандидатов на пост лидера Консервативной партии Великобритании по итогам второго тура голосования сократилось до пяти, при этом экс-глава МИД Борис Джонсон сохраняет лидерство со 126 голосами.
Обновлено в 13:30
Экономика
Госдума приняла в I чтении поправки в бюджет 2019 года
Госдума приняла в первом чтении проект поправок в бюджет 2019 года.
Обновлено в 09:16
Футбол
Сёмин: ни разу не видел Мурило в игре
Обновлено в 14:14
Шоу-бизнес
Наталия Медведева впервые показала младшего ребенка
Наталия Медведева впервые показала поклонникам своего младшего ребенка, пол и имя которого актриса продолжает держать в тайне.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Все задержанные за массовую драку в Чемодановке цыгане арестованы
Арестованы 28 цыган за массовую драку в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 09:16
Футбол
Агент Торрейры: «Лукасу интересно было бы поиграть в „Милане“»
Агент полузащитника «Арсенала» Лукаса Торрейры Пабло Бентанкур поделился мнением о слухах, что его клиент может перейти в «Милан».
Обновлено в 12:52
Технологии
Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси»
«Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес
Вадим Галыгин стал многодетным отцом
Сегодня Вадим Галыгин стал папой в третий раз.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью
В ходе расследования эксперты выяснили, что Шах сам отклонил воздушное судно от курса, предположительно убив второго пилота перед этим, а затем осуществил разгерметизацию самолета на высоте более 12 тысяч километров.
Обновлено в 11:58
Экономика
МТС вернется в салоны «Связного»
Сим-карты «Мегафона» и «Вымпелкома» ритейлеры начал распространять в 2015 г. после двухлетнего перерыва, вызванного как раз заключенным между МТС и «Связным» крупным контрактом.
Обновлено в 13:26
Политика
Венский арбитраж получил право работать в России
Венский международный арбитражный центр (VIAC) получил право начать работу в России, получив положительную рекомендацию от Совета по совершенствованию третейского разбирательства при Минюсте, сообщил замминистра юстиции Денис Новак.
Обновлено в 14:03
Шоу-бизнес
Актриса Анастасия Макеева вышла замуж за обеспеченного юриста
Актриса Анастасия Макеева в январе 2019 года впервые призналась, что тайно вышла замуж.
Обновлено в 08:36
Здоровье
Случай заражения клещевым энцефалитом зарегистрирован в Карелии
Ещё четыре человека пострадали от клещевого боррелиоза Один случай заражения клещевым энцефалитом и четыре случая заражения клещевым боррелиозом зарегистрировано в Карелии с начала сезона.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Сестра Алибасова обвинила Шукшиных в отравлении продюсера
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
Пожар в блиндаже обернулся потерями для ВСУ
Иван Филипоненко в ходе своего брифинга обратил внимание на то, что некоторое время назад в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое произошли инциденты, которые обернулись небоевыми потерями для ВСУ.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Землетрясение у берегов Японии вызвало цунами
Из-за землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло у северных берегов японского острова Хонсю, в районе префектур Ямагата, Ниигата и Исикава зафиксировано цунами высотой до одного метра, сообщает телеканал NHK со ссылкой на сейсмологическую службу.
Обновлено в 11:18
Политика
Академики РАН требуют реформировать систему преследования за наркотики
Члены Российской академии наук призвали президента Российской Федерации Владимира Путина пересмотреть все дела по статьям 228, 228.1 и 229 УК.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Кокорина и Мамаева повезут в колонию на поезде
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые были приговорены к 18 и 17 месяцам тюрьмы соответственно по обвинению в хулиганстве и нанесении побоев, скорее всего, будут отправлены из следственного изолятора временного содержания в колонию железнодорожным транспортом.
Обновлено в 13:06
Политика
МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками
Официальный представитель руководящих «верхов» Министерства внутренних дел России сообщил о разрабатываемых мерах по ужесточению ответственности своих сотрудников за фальсификации в рамках уголовных дел, связанных с наркотиками, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 12:51
Политика
Скабеева осудила Зеленского, который не помог трясущейся Меркель
Телеведущая Ольга Скабеева раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского, который не помог недомогающей канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Обновлено в 11:28