Политика

Украина намерена попросить Турцию закрыть Босфорский пролив
Газета.Ru
06:32

Турция имеет право закрыть пролив для военных кораблей иных государств, находящихся в состоянии военного конфликта. Украина потребует от Турции закрыть Босфорский пролив для российских военных кораблей из-за инцидента в Керченском проливе.
Газета.Ru06:32
Игорь Воронченко
Я хочу сейчас подчеркнуть такую важную вещь относительно дальнейших действий в связи с тем инцидентом. Я как командующий Военно-морскими силами прошу и выражаю уверенность в том, что мировое сообщество все же примет решение и признает, что была осуществлена агрессия против государства Украина.
— Игорь Воронченко, украинский военачальникДождь 06:27

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