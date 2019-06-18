Политика
Украина намерена частично снять транспортную блокаду с ДонбассаГазета.Ru 08:54
Украина захотела частично восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом. Об этом сообщает Liga. net со ссылкой на новую стратегию перевозчика до 2023 года. Согласно документу, украинское государство планирует снять запрет на поставки угля из самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
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Энергетика
Росстат сообщил о росте цен на бензин на 17,5%
Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.
Обновлено в 10:30
Музыка
Чичерина сообщила о травле из-за песни о Захарченко
Обновлено в 10:14
Футбол
«Локомотив» объявил о переходе игрока олимпийской сборной Бразилии
«Локомотив» объявил о переходе защитника «Крузейро» и олимпийской сборной Бразилии Серкейры Мурило.
Обновлено в 09:48
Здоровье
Жительница Подмосковья родила 14-го ребенка
В Балашихинском роддоме 46-летняя пациентка родила 14-го ребенка — девочку весом 4,5 килограмма. Малышка появилась на свет здоровой.
Обновлено в 09:54
Политика
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Обновлено в 09:27
Общество
Умерла старейшая жительница Европы
В Италии скончалась женщина, считавшаяся старейшей жительницей Европы. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Землетрясение у берегов Японии вызвало цунами
Из-за землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло у северных берегов японского острова Хонсю, в районе префектур Ямагата, Ниигата и Исикава зафиксировано цунами высотой до одного метра, сообщает телеканал NHK со ссылкой на сейсмологическую службу.
Обновлено в 11:18
Авто
В России нашли Land Rover Discovery с миллионным пробегом
Land Rover дал старт новому проекту "Несокрушимые", в рамках которого компания разыскала владельцев внедорожников марки с пробегом свыше 500 000 км. В России отобрали пять героев, и первым стал Сергей Трофименко с "миллионником" Land Rover Discovery.
Обновлено в 01:33
Политика
Ситуацию с указателем на границе Чечни и Дагестана назвали провокацией
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов рассказал, что на границе регионов прошла встреча руководства Чечни и Дагестана, на которой было определено, что спорный знак действительно стоит на территории Чеченской республики.
Обновлено в 10:41
Политика
Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций
Обновлено в 08:34
Политика
Зеленский призвал к проведению обмена пленными
Народные республики неоднократно выражали готовность к проведению обмена пленными в формате «всех на всех», как предписывают Минские соглашения.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
Обновлено в 08:43
Футбол
У Катара могут отнять футбольный чемпионат мира 2022 года
Чемпионат мира по футболу 2022 года получил Катар, опередивший в декабре 2010 года во время голосования среди стран-претендентов США, Южную Корею, Японию и Австралию.
Обновлено в 08:50
Транспорт
Первые десять минут парковки могут сделать бесплатными
Первые десять минут на платных парковочных местах в городах могут стать бесплатными. На это направлен внесенный в Госдуму законопроект.
Обновлено в 07:30
Общество
КС уточнил основания для отказа в проведении митингов
Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:36
Экономика
Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детей
Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:01
Религия
Прихожанке церкви в Перми запретили ставить принесенную с собой свечу
Жительница Перми пришла в церковь со своей свечой, но прихожанке не дали ей воспользоваться.
Обновлено в 08:32
Музыка
Пугачева в Минске повторит юбилейный концерт
Концерт повторит выступление артистки в Кремлевском дворце по случаю 70-летия исполнительницы, рассказала пресс-атташе Пугачевой Елена Чупракова.
Обновлено в 10:55
Здоровье
Составлен ТОП-5 вредных для женщин продуктов
Эксперты в области диетологии и медицины составили ТОП-5, в который вошли особенно нежелательные для женщин блюда и продукты питания.
Обновлено в 03:07
Космос
На Марсе произошел мощный взрыв
Обновлено в 11:06
Происшествия
СК возбудил дело по поводу гибели биатлониста в Крыму
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели в Крыму биатлониста Артемия Хасанкаева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:00
Происшествия
ФСБ пришла с обыском в музей «Собрание» Давида Якобашвили
В музее «Собрание» Давида Якобашвили на Солянке идет обыск. Об этом РБК рассказал знакомый бизнесмена.
Обновлено в 07:48
Футбол
Адвокат Мамаева обвинил владельца «Краснодара» в предательстве
Обновлено в 07:23
Интернет
Telegram-бот покажет утечку ваших паролей
Обновлено в 06:54
Политика
В МВД призвали провести ревизию Правил дорожного движения
В России необходимо провести ревизию Правил дорожного движения, считает первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.
Обновлено в 10:22
Армия и оружие
Конкурент F-35: Турция показала макет истребителя пятого поколения
Турецкий истребитель пятого поколения TF-X (Turkish Fighter-X) впервые представили на Международном аэрокосмическом салоне «Ле-Бурже - 2019».
Обновлено вчера в 22:55
Авто
Марку Hummer возродят ради электрокаров
Что же касается самого Hummer, то гражданские автомобили под этим брендом не производятся с 2010 года, однако права на марку по-прежнему принадлежат General Motors.
Обновлено вчера в 10:47
Футбол
«Зенит» отправился на сбор в Австрию без восьми футболистов
"Зенит" отправился на тренировочный сбор в Австрию. Вместе с командой полетели не все игроки.
Обновлено в 04:45