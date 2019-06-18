Политика

Украина намерена частично снять транспортную блокаду с ДонбассаГазета.Ru 08:54

Украина захотела частично восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом. Об этом сообщает Liga. net со ссылкой на новую стратегию перевозчика до 2023 года. Согласно документу, украинское государство планирует снять запрет на поставки угля из самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
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Эксперт оценил возможное восстановление ж/д сообщения Киева и Донбасса

RT на русском11:08

Украина захотела частично снять транспортную блокаду с Донбасса

Lenta.ru07:58

Украина планирует снять транспортную блокаду с Донбасса

РИА Новости09:08

СМИ: Украина может восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом

Российская газета09:02

Украина намерена частично снять транспортную блокаду с Донбасса

Газета.Ru08:54

Украина захотела снять ж/д блокаду с Донбасса

Известия08:43

В стратегии Украинских железных дорог прописали отмену блокады Донбасса

РБК09:56
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:25, Ашберн
Энергетика

Росстат сообщил о росте цен на бензин на 17,5%

Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.
Обновлено в 10:30
Музыка

Чичерина сообщила о травле из-за песни о Захарченко

Обновлено в 10:14
Футбол

«Локомотив» объявил о переходе игрока олимпийской сборной Бразилии

«Локомотив» объявил о переходе защитника «Крузейро» и олимпийской сборной Бразилии Серкейры Мурило.
Обновлено в 09:48
Здоровье

Жительница Подмосковья родила 14-го ребенка

В Балашихинском роддоме 46-летняя пациентка родила 14-го ребенка — девочку весом 4,5 килограмма. Малышка появилась на свет здоровой.
Обновлено в 09:54
Политика

Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

Обновлено в 09:27
Общество

Умерла старейшая жительница Европы

В Италии скончалась женщина, считавшаяся старейшей жительницей Европы. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Обновлено в 10:02
Происшествия

Следователи отпустили младшего сына экс-хоккеиста Соколова

Обновлено в 10:11
Происшествия

Землетрясение у берегов Японии вызвало цунами

Из-за землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло у северных берегов японского острова Хонсю, в районе префектур Ямагата, Ниигата и Исикава зафиксировано цунами высотой до одного метра, сообщает телеканал NHK со ссылкой на сейсмологическую службу.
Обновлено в 11:18
Происшествия

Журналист дагестанского «Черновика» арестован на два месяца

Обновлено в 08:51
Авто

В России нашли Land Rover Discovery с миллионным пробегом

Land Rover дал старт новому проекту "Несокрушимые", в рамках которого компания разыскала владельцев внедорожников марки с пробегом свыше 500 000 км. В России отобрали пять героев, и первым стал Сергей Трофименко с "миллионником" Land Rover Discovery.
Обновлено в 01:33
Политика

Ситуацию с указателем на границе Чечни и Дагестана назвали провокацией

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов рассказал, что на границе регионов прошла встреча руководства Чечни и Дагестана, на которой было определено, что спорный знак действительно стоит на территории Чеченской республики.
Обновлено в 10:41
Политика

Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций

Обновлено в 08:34
Политика

Зеленский призвал к проведению обмена пленными

Народные республики неоднократно выражали готовность к проведению обмена пленными в формате «всех на всех», как предписывают Минские соглашения.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле

Обновлено в 08:43
Футбол

У Катара могут отнять футбольный чемпионат мира 2022 года

Чемпионат мира по футболу 2022 года получил Катар, опередивший в декабре 2010 года во время голосования среди стран-претендентов США, Южную Корею, Японию и Австралию.
Обновлено в 08:50
Транспорт

Первые десять минут парковки могут сделать бесплатными

Первые десять минут на платных парковочных местах в городах могут стать бесплатными. На это направлен внесенный в Госдуму законопроект.
Обновлено в 07:30
Общество

КС уточнил основания для отказа в проведении митингов

Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:36
Экономика

Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детей

Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:01
Религия

Прихожанке церкви в Перми запретили ставить принесенную с собой свечу

Жительница Перми пришла в церковь со своей свечой, но прихожанке не дали ей воспользоваться.
Обновлено в 08:32
Музыка

Пугачева в Минске повторит юбилейный концерт

Концерт повторит выступление артистки в Кремлевском дворце по случаю 70-летия исполнительницы, рассказала пресс-атташе Пугачевой Елена Чупракова.
Обновлено в 10:55
Здоровье

Составлен ТОП-5 вредных для женщин продуктов

Эксперты в области диетологии и медицины составили ТОП-5, в который вошли особенно нежелательные для женщин блюда и продукты питания.
Обновлено в 03:07
Космос

На Марсе произошел мощный взрыв

Обновлено в 11:06
Происшествия

СК возбудил дело по поводу гибели биатлониста в Крыму

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели в Крыму биатлониста Артемия Хасанкаева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:00
Происшествия

ФСБ пришла с обыском в музей «Собрание» Давида Якобашвили

В музее «Собрание» Давида Якобашвили на Солянке идет обыск. Об этом РБК рассказал знакомый бизнесмена.
Обновлено в 07:48
Футбол

Адвокат Мамаева обвинил владельца «Краснодара» в предательстве

Обновлено в 07:23
Интернет

Telegram-бот покажет утечку ваших паролей

Обновлено в 06:54
Политика

В МВД призвали провести ревизию Правил дорожного движения

В России необходимо провести ревизию Правил дорожного движения, считает первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.
Обновлено в 10:22
Армия и оружие

Конкурент F-35: Турция показала макет истребителя пятого поколения

Турецкий истребитель пятого поколения TF-X (Turkish Fighter-X) впервые представили на Международном аэрокосмическом салоне «Ле-Бурже - 2019».
Обновлено вчера в 22:55
Авто

Марку Hummer возродят ради электрокаров

Что же касается самого Hummer, то гражданские автомобили под этим брендом не производятся с 2010 года, однако права на марку по-прежнему принадлежат General Motors.
Обновлено вчера в 10:47
Футбол

«Зенит» отправился на сбор в Австрию без восьми футболистов

"Зенит" отправился на тренировочный сбор в Австрию. Вместе с командой полетели не все игроки.
Обновлено в 04:45
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